Как в разных странах наказывали жену за измену мужу!

Киевская Русь. До христианская Русь – максимальное наказание «пошла вон з хати» или «расход».Поскольку «разводов», как и попов на Руси тогда не было, то максимальным наказанием было – люди расходились, а точнее жена выгонялась из дому.Это связано с тем, что правовое положение женщин во времена Киевской Руси, было другим чем в Европе. В этот исторический период женщина в украинской семье пользовалась некоторой автономией и самостоятельностью, что нашло отражение в правах женщин.Правовое положение женщин обусловливалось большой ролью их труда в семье. В отличие от римского права, которое повсеместно доминировало в Западной Европе, право на Руси давало женщине возможность самой распоряжаться своим имуществом. Согласно обычному праву она имела собственное имущество, состоящее из приданого, которому в отдельных регионах Руси входил даже ее собственный земельный надел.А в праздник Ивана Купала разрешалось практически все! Да, и заодно таким образом решался вопрос бездетных пар.