Как в разных странах наказывали жену за измену мужу!

Супружеская измена одна из самых острых и «вечных» тем, как в юридическом праве, так и в бытовом.
Что делать если вам изменила жена? А как раньше в разных странах наказывали жену за измену мужу?
Принц Датский – выпей яду Гертруда!
Древние датчане карали прелюбодеяние смертью, тогда как за убийство полагался простой штраф, это показывает, какой из двух поступков считался серьезнее.
Киевская Русь. До христианская Русь – максимальное наказание «пошла вон з хати» или «расход».
Поскольку «разводов», как и попов на Руси тогда не было, то максимальным наказанием было – люди расходились, а точнее жена выгонялась из дому.
Это связано с тем, что правовое положение женщин во времена Киевской Руси, было другим чем в Европе. В этот исторический период женщина в украинской семье пользовалась некоторой автономией и самостоятельностью, что нашло отражение в правах женщин.
Правовое положение женщин обусловливалось большой ролью их труда в семье. В отличие от римского права, которое повсеместно доминировало в Западной Европе, право на Руси давало женщине возможность самой распоряжаться своим имуществом. Согласно обычному праву она имела собственное имущество, состоящее из приданого, которому в отдельных регионах Руси входил даже ее собственный земельный надел.
А в праздник Ивана Купала разрешалось практически все! Да, и заодно таким образом решался вопрос бездетных пар.
Киевская Русь. Христианская Русь – могли волосы отрезать, а могли и убить обоих и изменницу и любовничка!
Стремясь скрепить брак, церковные уставы запрещали скрытые формы нарушения брачного законодательства: супружескую измену, и половые отношения между родственниками. Согласно церковному уставу Владимира Святославовича, церкви была предоставлена широкая юрисдикция в области назначения наказаний за указанные преступления.
Согласно книге «Второзаконие» (гл.XXII, ст.22), оба подлежали смертной казни. Если человек только подозревал женщину в измене, не имея никаких доказательств, то он, согласно книги «Чисел», передавал женщину священнослужителю для испытания, которые проводились в форме ордалий. Церковь не отвечала за последствия. По византийским законам, предательница отрезали косы, после чего брак отменялся.
Церковное право Киевской Руси каралось не только измену женщины, но и посягательства на ее честь. Это можно проследить в XXII «Второзаконие», где говорится о том, что изнасилование влекло за собой последствия: ««Если кто-нибудь встретится с девицей необрученою и схватит ею и ляжет с нею и застанут их, то лежащий с нею должен дать отцу откровицы пятдесят сиклей серебра, а она пусть будетего женою, потому что он опорочил ее, во всю жизнь свою он не может розвестись с нею»
Изменила — под слона!
В Тонкинском королевстве изменницу затаптывал слон.
Изменила — теперь со слоном!
А в Сиаме обычаи были более терпимы, хотя и здесь участвовал слон. Виновницу помещали в специальное хитроумное приспособление, и слон мог наслаждаться несчастной, думая, что это самка-слониха.
Плеткой — и никакого садо-мазо и удовольствия.
В аналогичных случаях древние бретонцы (Британия) , также скорее всего из извращенных побуждений, или из чувства солидарности, просто засекали прелюбодеек до смерти.
Вдвоем изменили — вдвоем и прыгайте!
В Африке есть маленькое королевство Луанго, где говорят до сих пор существует обычай сбрасывать изменницу и ее любовника с крутой скалы.
Изменила — Грязевые ванны!
Галлы обычно мазали ее грязью, потом волокли ее тело по земле через весь город.
Надоела — взял казнил и всем сказал, что изменяла!
В некоторых Европейских странах жену судил сам супруг: казнил ее на месте, если считал, что она виновна; это можно назвать отголоском той давней традиции, по которой мужья могли избавляться от наскучивших им жен.
Надоела вторая - взял казнил и всем сказал, что изменяла!
Такой же обычай имелся у готов, который давал мужу право казнить жену своими руками, если обнаруживалась ее измена.
Дикари — они и есть дикари.
Дикари племени Майами отрубали прелюбодейкам нос, абиссинцы вытаскивали их на улицу и разрывали на куски.
Скальп за измену.
Считается что аборигены Канады делали им аккуратный надрез на голове, а потом сдирали скальп. Но, уверенности в этом факте у ученых нет и споры идут до сих пор.
Изменила — значит на продажу!
В Восточной половине Римской империи (Византия и Константинополь) грешниц продавали на рыночной площади всем желающим.
Всей семьей по ножичку.
В Диарбекире (только не спрашивайте где это) преступницу казнили всей семьей, и каждый должен был нанести ей хотя бы один удар кинжалом.
Как — это НЕ Спарта?
В некоторых провинциях Греции (в некоторых колониях), где, в отличие от Спарты, адюльтер не разрешался, безнаказанно убить изменницу мог любой желающий
Изменила — съели!
Дикари племени Гуакс-Толиам, обнаруженного французскими исследователями в Америке, бросали изменницу к ногам вождя, разрубали на куски, и все присутствующие съедали их.
Главное, чтобы не видели дети!
Готтентоты, допускавшие отцеубийство, убийство матери и детей, сурово относились к супружеской неверности. Они карали изменницу смертью, причем доказательством вины служило даже свидетельство ребенка.
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