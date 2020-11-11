Распродажа 11.11 Многофункциональный адаптер Ugreen с Type-C (поддерживает режим DEX от Samsung)
Многофункциональный адаптер Ugreen с Type-C для MacBook, iPad, ноутбуков и смартфонов с разъемом Type-C.
Поддерживает режим DEX от Samsung (Samsung Galaxy S10/S9/S8/+ Note 20/10/9/8), который позволяет превратить смартфон в полноценный "компьютер".
(что такое режим DEX от Samsung по версии Wylsacom)
Адаптер Ugreen обладает обширным набором разъемов, при этом он легко помещается на рабочем столе и не мешает при работе. Корпус модели выполнен из алюминия. Адаптер станет отличным решением для расширения возможностей ноутбука или смартфона, в частности и MacBook, в которых имеется разъем USB-C.
ОБИЛИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ
Ugreen позволяет выводить изображение на внешние мониторы при помощи разъема HDMI и VGA. Максимальное разрешение 4k при подключении по HDMI, и 1080 пикселей с подключением по VGA кабелю, и все это при частоте 30 Гц.
В многофункциональном адаптере Ugreen имеется встроенный разъем Ethernet с поддержкой скорости до 1 Гбит/с. Благодаря ему Вы можете подключаться к сети Интернет при помощи кабельного подключения, обеспечив стабильное соединение и высокую скорость передачи данных. В адаптере также предусмотрен кард-ридер с поддержкой карт памяти SD и MicroSD, а для подзарядки смартфона, планшета или ноутбука предусмотрен сквозной порт USB-C с выходной мощностью до 100 Вт.
Три порта USB 3.0 позволят подключать различные периферийные устройства, будь то флешки, клавиатуры, наушники или мыши.
Доступно несколько моделей:
1. 9 в 1: HDMI, VGA, RJ45, SD/microSD, USB 3.0 3 шт, Type-C (для зарядки)
2. 8 в 1: HDMI, RJ45, SD/microSD, USB 3.0 3 шт, Type-C (для зарядки) - Space Gray
3. 8 в 1: HDMI, RJ45, SD/microSD, USB 3.0 3 шт, Type-C (для зарядки) - Silver
4. 8 в 1: VGA, RJ45, SD/microSD, USB 3.0 3 шт, Type-C (для зарядки) (временно отсутствует)
5. 5 в 1: USB 3.0 3 шт, Type-C (для зарядки)
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