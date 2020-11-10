Вредные привычки на кухне, от которых нужно избавляться, чтобы лучше и быстрее готовить

Некоторые привычные вещи на самом деле нужно делать иначе. /Фото: d3hkrbfxf7jd3r.cloudfront.net
Даже те, кто много времени проводит на кухне и готовит замечательные блюда, не застрахованы от ошибок. Многие вещи кажутся очевидными и настолько привычными, что мы даже не задумываемся о том, правильно ли их выполняем. А стоило бы, потому что существует целый список того, что часто нарушает каждый второй. Редакция Novate.ru предлагает прислушаться к советам опытных поваров и узнать, от каких привычек лучше отказаться как можно скорее.
1. Применение губки с микробами
Губки для посуды лучше всего менять раз в две недели. /Фото: foilandfilm.co.uk
Губка долго может сохранять свой внешний вид, поэтому часто задерживается на кухне дольше необходимого. Многие даже не обращают внимание на то, как долго ею пользуются и как часто. Профессионалы уборки советуют использовать губку не дольше двух недель, поскольку после этого срока в ней начинают накапливаться микробы, которые в дальнейшем могут попасть на посуду и привести к нежелательным проблемам со здоровьем. Чтобы губка для посуды оставалась свежей и чистой, периодически ей следует устраивать дезинфекцию: стирать в посудомоечной машине или мыть с помощью отбеливателя и горячей воды. Для уборки в доме и мытья посуды должны быть разные губки.
2. Неправильное использование посудомоечной машины
Не вся посуда подходит для мытья в посудомоечной машине. /Фото: gannett-cdn.com
Посудомоечная машина — очень полезная техника на кухне. Однако она не универсальная палочка-выручалочка, которая может помыть что угодно. Некоторые вещи никогда не должны попадать внутрь посудомоечной машины. Деревянная посуда может изменить свою форму и потрескаться при высоких температурах. Чугунные кастрюли и сковородки останутся без важного для готовки защитного слоя. Медь может навсегда обесцветиться, а хрусталь помутнеть. Все эти предметы быта лучше мыть вручную и с нужной долей аккуратности и внимательности.
3. Выбор только одной разделочной доски
Одной разделочной доски на кухне недостаточно. /Фото: napoleongrills.com.ua
На многих кухнях есть всего одна деревянная разделочная доска, которая используется для всех операций во время готовки. Однако профессиональные повара рекомендуют отказаться от этой привычке и подготовить дома отдельные разделочные доски для мясных и других продуктов. Пластик будет более предпочтительным выбором для мяса, так как разделочные доски из этого материала легче дезинфицировать, хотя у них есть и значительный минус — они более склонны к образованию глубоких бороздок, в которых могут скрываться бактерии. Самое главное в уходе за любыми разделочными досками — это вымыть и продезинфицировать их после использования и убедиться, что они полностью высохли, прежде чем отправлять их в шкаф, ведь бактерии больше всего любят теплые влажные места.
4. Необдуманная дегустация
Пробовать еду одной ложкой — не лучшая идея. /Фото: i.elmaelma.com
Как велик соблазн быстренько попробовать блюдо на готовность, соль и специи, а потом снова продолжить помешивать той же ложкой. Однако так делать точно не стоит, передавая каждый раз еде ненужные микробы. Чтобы поддержать стерильность, каждый раз во время пробы нужно использовать чистую ложку или пластиковую посуду, которую можно сразу же выбросить. Помимо этого с зоной приготовления еды не стоит чихать, наводить красоту или поправлять волосы, чтобы избежать попадания вредных бактерий в еду.
5. Мясо без отдыха
Готовым мясом нужно сначала просто полюбоваться. /Фото: vtemu.by
Как же сложно удержаться от ароматно пахнущего мяса, которое было только что приготовлено. Так и хочется сразу отрезать кусочек и попробовать, особенно если желудок давно сводит от голода. Однако лучшим решением будет побороть искушение и дать мясу немножко настояться. Во время приготовления мясо теряет около 13% своего веса, а если разрезать его, как только оно приготовится, то уйдет еще 9%. И это будут вкусные соки с сильным ароматом, за которые мясо так и хочется съесть. Для одной порции стейка потребуется 10 минут отдыха. А для более больших кусочков мяса — и до получаса. Мясо готово к нарезке, когда его внутренняя температура снизится примерно до 50 градусов.
6. Неправильное хранение продуктов
Некоторые привычки прочно врезаются в нашу жизнь, даже если они неправильные. /Фото: kaksekonomit.com
Многие до сих пор хранят хлеб и помидоры в холодильнике, потому что так делали еще наши бабушки. Однако многие овощи лучше хранить в сухом прохладном месте, а хлеб лучше себя чувствует в хлебнице. Свежий базилик сохранится дольше, если относиться к нему как к свежему цветку, то есть обрезать лишние стебли и поставить в стакан с небольшим количеством воды. Картофель, чеснок и лук предпочитают темные, прохладные, хорошо проветриваемые помещения, а кофе следует хранить в емкости с плотно закрытым верхом в шкафу. Мед не портится, поэтому его можно без опасений оставить при комнатной температуре, чтобы он не застывал в холодильнике без особой необходимости.
7. Сковорода без предварительного подогрева
Даже с новомодными сковородками немного масла не помешает. /Фото: 4.404content.com
Точно так же, как необходим предварительный разогрев духовки перед тем, как поставить туда еду, необходимо заранее разогревать сковороду. На предварительно разогретой сковороде получается более хрустящее и равномерно приготовленное мясо и овощи по любому рецепту. Даже высококачественная сверхгладкая современная сковорода может привести к прилипанию еды, поскольку продукты образуют молекулярную связь с металлом на ней. Предварительное нагревание масла предотвратит этот неприятный момент. А еще масло обеспечит более четкое представление о том, насколько разогрелась сковорода.
Полезный совет: Однако следует проявлять осторожность при предварительном нагреве сковородок с антипригарным покрытием, которые могут довольно быстро достичь небезопасного уровня тепла. Они очень быстро становятся горячими, поэтому к моменту включения плиты, еда для приготовления уже должна быть полностью готова.
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