Вредные привычки на кухне, от которых нужно избавляться, чтобы лучше и быстрее готовить

Некоторые привычные вещи на самом деле нужно делать иначе. /Фото: d3hkrbfxf7jd3r.cloudfront.net

1. Применение губки с микробами

Губки для посуды лучше всего менять раз в две недели. /Фото: foilandfilm.co.uk

2. Неправильное использование посудомоечной машины

Не вся посуда подходит для мытья в посудомоечной машине. /Фото: gannett-cdn.com

3. Выбор только одной разделочной доски

Одной разделочной доски на кухне недостаточно. /Фото: napoleongrills.com.ua

4. Необдуманная дегустация

Пробовать еду одной ложкой — не лучшая идея. /Фото: i.elmaelma.com

5. Мясо без отдыха

Готовым мясом нужно сначала просто полюбоваться. /Фото: vtemu.by

6. Неправильное хранение продуктов

Некоторые привычки прочно врезаются в нашу жизнь, даже если они неправильные. /Фото: kaksekonomit.com

7. Сковорода без предварительного подогрева

Даже с новомодными сковородками немного масла не помешает. /Фото: 4.404content.com