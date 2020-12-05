Первые симптомы аневризмы мозга

Важно не просмотреть первые симптомы, чтобы остановить развитие страшного заболевания.







Врачи предупреждают: диагностировать опасное заболевание нелегко. Патологическое локальное выпячивание стенки артерии встречается у 3 % россиян, а это, на минуточку, чуть больше 3 миллионов человек. Единственный способ выявить заболевание на ранней стадии — ежегодно обследоваться и следить за любыми резкими изменениями в организме. Тело всегда подскажет о проблеме, главное — внимательно его слушать.



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