Первые симптомы аневризмы мозга

Важно не просмотреть первые симптомы, чтобы остановить развитие страшного заболевания.
Врачи предупреждают: диагностировать опасное заболевание нелегко. Патологическое локальное выпячивание стенки артерии встречается у 3 % россиян, а это, на минуточку, чуть больше 3 миллионов человек. Единственный способ выявить заболевание на ранней стадии — ежегодно обследоваться и следить за любыми резкими изменениями в организме. Тело всегда подскажет о проблеме, главное — внимательно его слушать.
Сильная и внезапная головная боль
Сильные и частые головные боли — плохой признак. Либо вы страдаете от мигрени, либо ваш организм подсказывает вам, что ему нужна срочная помощь. В любом случае стоит обратиться к врачу, а не заедать боль обезболивающими. Если вы столкнулись с резкой и очень сильной головной болью, которая не похожа на вашу обычную, сразу же вызывайте врача.
Двоение в глазах, опущение века
При аневризме выпячиваются стенки сосудов. Они начинают давить на зрительный нерв. В результате у вас резко ухудшается зрение, а уголки века внезапно опускаются. Если вы заметите, что изображение перед глазами двоится и мутнеет, срочно запишитесь к врачу. Симптом актуален не только при аневризме, но и при инсульте.
Слабость, онемение одной стороны тела
Следующий опасный симптом — внезапное онемение одной стороны тела или лица. Почему так происходит? Дело в том, что мелкие кровеносные сосуды закупориваются сгустками крови, из-за чего нарушается кровоснабжение. Кровь просто не добирается в полной мере до отдельных частей тела. Не ждите, пока неприятные ощущения пройдут, отправляйтесь в больницу.
Проблемы с желудком
У пациентов с аневризмой часто возникают проблемы с желудком. Стандартные симптомы отравления вроде тошноты, диареи и рвоты также связаны с развитием страшной болезни. Обычно неполадки с желудком появляются сразу после резких головных болей. Вызывайте врача!
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