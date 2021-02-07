Почему в общественном транспорте пишут «запасный», а не «запасной» выход

Все мы дети цивилизации и регулярно пользуемся общественными видами транспорта. Мы ездим на автобусах, трамваях, троллейбусах, и в каждом из них есть табличка, на которой написано «Запасный выход». Кстати, такую табличку можно увидеть и в некоторых зданиях. Как правило, человек, прочитавший эту надпись, не особо задумывается, почему пишут «запасный», а не «запасной». Вроде бы второй вариант должен быть правильным, а первый – ошибочный. Если подумать, то никто из нас не станет говорить «запасный» игрок или ключ. Почему же в данном случае применяется именно эта форма слова, а не привычная для нас?
Согласно словарю Ушакова, слово запасной - единственное правильная форма / Фото: slovar.cc
В толковом словаре Ушакова слово «запасной» считается единственно правильным, тогда как «запасный» трактуется, как устаревшая форма. Дело в том, что старославянском варианте у прилагательного окончание -ый/-ий, тогда как в древнерусском языке – -ой/-ей. Несмотря на это, мы и сегодня часто встречаем словосочетания с этим устаревшим словом. Именно в сочетании с «выход» или «путь» зачастую оно и употребляется.
Почему именно «запасный»
Существует предположение, что венгерские работники допустили ошибку / Фото: phototrans.eu
Самой распространенной из всех версий, хотя и больше похожей на легенду, является та, что связана с автобусом марки «Икарус». Это транспортное средство производили в Венгрии. Естественно, рабочие не отличались глубокими знаниями в области русского языка, поэтому и сделали ошибку при создании надписи. В Союзе эта версия очень быстро распространилась и считалась вполне правдоподобной.
Второе предположение чем-то напоминает предыдущее, но с некоторыми вариациями. И она тоже связана с заводом-производителем транспортных средств. Согласно ему, кто-то случайно допустил ошибку в написании слова «запасной», на которую никто не обратил внимания. С тех пор так и повелось.
В украинских автобусах ЛАЗ висели таблички «запасний вихiд» / Фото: drive2.ru
Что касается третьей теории, то она связана с автобусами марки ЛАЗ и украинским языком. Оригинальный вариант надписи на украинском – «запасний вихiд». При переводе этой фразы первое слово не перевели, как положено, а почему-то заменили на «запасный». Возможно, это была банальная ошибка, которая так и укоренилась, дожила до нашего времени. Но и этот вариант, хоть и более правдоподобный, но больше похож на легенду, чем на действительность.
Вероятно, слова «запасной» и «запасный» являются разнокоренными / Фото: stendy-vsem.com
Но существует и реалистичное мнение, заслуживающее внимания. Многие филологи склоняются к тому, что оба слова, «запасной» и «запасный» являются разнокоренными. «Запасной» имеет общий корень с такими словами, как «запас» и «припас», а вот «запасный» - со словами «опасность» и «спасение». В случае выхода из транспорта подразумевается наличие чрезвычайного положения, ДТП. Соответственно и «запасный» будет правильно писать через букву «ы». Но если посмотреть с другого ракурса, то есть много специалистов, склоняющихся к мысли, что оба слова по смыслу не имеют между собой различий, поэтому в данном случае можно использовать как одно, так и другое.
Слово «запасный» - синоним «аварийный», а «запасной» имеет значение «дополнительный» / Фото: drive2.ru
Современные словари, в большинстве своем, признают это мнение. Если подвести итог, то «запасный» является производным от слова «опасность». Соответственно, оно применяется в качестве синонима к слову «аварийный», тогда как «запасной» обозначает «дополнительный».
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