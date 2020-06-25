Тео Янсен: человек,который создает скульптуры, управляемые ветром

С 1990 года скульптор-кинетик Тео Янсен (Theo Jansen) строит огромные конструкции, напоминающие инопланетных насекомых или скелеты доисторических животных, которые способны передвигаться под воздействием силы ветра.











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