С 1990 года скульптор-кинетик Тео Янсен (Theo Jansen) строит огромные конструкции, напоминающие инопланетных насекомых или скелеты доисторических животных, которые способны передвигаться под воздействием силы ветра.
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Тео Янсен: человек,который создает скульптуры, управляемые ветром
С 1990 года скульптор-кинетик Тео Янсен (Theo Jansen) строит огромные конструкции, напоминающие инопланетных насекомых или скелеты доисторических животных, которые способны передвигаться под воздействием силы ветра.
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