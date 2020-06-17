Шаманы против «красных»: Казымское восстание в СССР

Строя СССР, коммунисты столкнулись с целыми народами, вообще плохо представлявшими, зачем им тоталитарный монстр с плановой экономикой. Речь идет прежде всего о северных малочисленных этносах — хантах и ненцах. В то время их вместе набралось бы едва ли больше 40 тысяч, они не имели собственной письменности и вели кочевой образ жизни в тундре. Чихать этим туземцам Севера было на коммунизм.

Но Страна Советов хотела приучить местных к новым условиям жизни и строить социализм даже среди вечной мерзлоты. За красивыми цивилизаторскими формулировками, по мнению историков, крылась идея создать некую «племенную номенклатуру» — предоставить нескольким племенам привилегии, чтобы они начали защищать интересы большевиков в этой местности.

Для этого сталинская власть избрала район реки Казым. Когда-то здесь было хантское Казымское княжество, в 1593-м завоеванное Московским царством. Однако этих далеких племен почти не коснулась современная цивилизация.

ХАНТАМ И НЕНЦАМ — ОТ ОТЦА НАРОДОВ

По мнению коммунистов, здешние жители были наименее «испорченные капитализмом» и имели «здоровый дух».

В 1930 году в 17 км от реки Казым появилась культбаза (культурная база) — своеобразный центр предоставления различных услуг коренному населению. Там были баня, школа-интернат, больница, роддом, прачечная. Возвели и несколько домов для персонала учреждений и работников культуры, которые должны были продемонстрировать аборигенам «передовые достижения советского искусства».

Больницу на культбазе за 1931 год посетили 3 344 представителя хантов и ненцев — почти 10 % от тогдашней общей численности этих народов. Преимущества современной медицины туземцы оценили. С другими прелестями советской цивилизации было сложнее.

Рожать местные продолжали дома. Первая роженица появится в роддоме на культбазе только ближе к середине 1930-х. Рассказывают, что, чтобы уговорить ее, пришлось пообещать ценный подарок — швейную машинку «Зингер». Скорее всего, молодая мать потом просто продала ее, ведь вряд ли умела пользоваться такой техникой.