В чём секрет автопортрета Рембрандта, который побил рекорд мировых аукционов

Ни одно лицо художника не может быть так легко узнаваемо, как лицо Рембрандта: он запечатлел свой образ в самых разнообразных настроениях и костюмах примерно на восьмидесяти картинах, гравюрах и рисунках, и с безжалостным самоанализом наметил её изменения: от честолюбивого и самоуверенного юноши двадцати двух лет до измученного заботами и преждевременно состарившегося мужчины шестидесяти трёх лет. И один из таких автопортретов относительно недавно установил новый мировой рекорд. Он был продан на аукционе почти за девятнадцать миллионов долларов.
Рембрандт ван Рейн: автопортрет, 1628 год. \ Фото: aylishgiamei.blogspot.com.
Рембрандт - один из самых разносторонних художников XVII века
Он был одним из самых разносторонних художников XVII века, исследуя широкий спектр жанров, включая исторические картины, портреты и пейзажи. Каким бы ни был объект или предмет, его творчество запечатлевает чувство индивидуального духа и глубокую эмоциональную выразительность, качества, за которые он прославился в своё время.
Хотя автопортреты Рембрандта кажутся нам сегодня последовательной серией, фиксирующей почти весь период его карьеры, нет никаких оснований предполагать, что они были задуманы как серия, или что в их создании был общий мотив.
Автопортрет, 1629 год. \ Фото: pototschnik.com.
Ранние живописные, гравюрные и рисованные автопортреты художника из его лейденского периода часто являются такими же исследованиями характера и упражнениями в изображении настроений и падения света, но тем не менее, они пробуждают интерес к самоанализу и самопроекции.
Автопортрет в восточном наряде, 1631 год. \ Фото: wikioo.org.
Ван Рейн, должно быть, прославился своими автопортретами в начале собственной карьеры, потому что к тому времени, когда он основал свою студию в Амстердаме, он явно писал их для продажи клиентам, безусловно, в ответ на спрос. Его выпуск автопортретов для продажи значительно расширился в последующие годы, но быстро упал после начала 1640-х годов. Посещение мастерской художника уже было популярным времяпрепровождением среди любителей искусства, и в 1630-е годы Рембрандт не только писал сам, его ученики также писали его портреты для продажи.
Рембрандт и Саския, 1635 год. \ Фото: yoi-art.at.webry.info.
В чём секрет картин Рембрандта
В отличие от своих современников, Рембрандт наделил свои гравюры живописным качеством, достигаемым благодаря суггестивному обращению со светом и тьмой.
Его стиль вскоре принял новаторский оборот, связанный с его использованием света, что оставляло большие области его картин скрытыми в тени.
Портрет молодого человека с горжетом и беретом, 1639 год. \ Фото: feedback.nevsedoma.com.ua.
Благодаря его интерпретации освещение быстро слабело, поскольку оно распространялось на картину, создавая пятна яркости и очаги глубокой темноты. В одном примере автопортрета, написанном, когда Рембрандту было пятьдесят четыре года, художник был беспощаден в изображении признаков старения на своём собственном лице, создавая краски в высоком рельефе, чтобы передать нахмуренный лоб, тяжёлые мешки под глазами и двойной подбородок.
Автопортрет, 1642 год. \ Фото: yoi-art.at.webry.info.
Но как правило, во всех его автопортретах прослеживались некоторые закономерности.
Есть множество автопортретов, где зритель может увидеть Рембрандта, одетого в модную одежду.
Переодевание не было чем-то необычным для голландских художников, но в работах ван Рейна наряды были более роскошными, чем обычно. Историки моды, рассматривающие некоторые картины, связывают особенности его гардероба с одеждой XVI века, которую обычно носили в Италии и Германии.
Автопортрет в берет и с поднятым воротником, 1659 год. \ Фото: chillroom.co.za.
Позы Рембрандта вдохновлены несколькими другими работами, в том числе портретом Рафаэля Бальдассаре Кастильоне (ныне в Лувре), Альбрехта Дюрера и других.
По словам некоторых современных историков и экспертов, Рембрандт частенько подражал художникам XVI века, таким как Тициан и Дюрер, которые писали очень тонко и изящно.
Ещё один автопортрет 1659 года. \ Фото: jbgravereaux.tumblr.com.
В отличие от многих молодых художников, Рембрандт подписал свои автопортреты только своим именем и настолько большим, что зритель не пропустил бы его. Он видел, как художники, такие как Рафаэль, Тициан, Микеланджело, подписывали свои работы именами, поэтому также решил использовать этот метод и для своих автопортретов и не только.
Новый мировой рекорд
Но вернёмся к портрету, который установил новый мировой рекорд.
Автопортрет за мольбертом. \ Фото: berfrois.com.
Один из немногих автопортретов Рембрандта ван Рейна, находящихся в частных руках, был выставлен на аукционе Sotheby's в прошлом месяце. Картина 1632 года, созданная, когда Рембрандту было всего двадцать шесть лет, оценивалась в сумму от пятнадцати до двадцати миллионов долларов.
Картина, на которой художник изображён в гофрированном воротнике и чёрной шляпе, возможно, была задумана как своего рода «визитная карточка».
Автопортрет 1635-1636 гг. \ Фото: ja.wahooart.com.
Но ещё одна интригующая идея заключается в том, что он создал его, чтобы произвести впечатление на родственников своей будущей жены, Саскии ван Уйленбург, музы, которая впоследствии появится в нескольких известных работах художника. Некоторые исследователи полагают, что одежда Рембрандта, которая предполагает, что он имеет такой же статус, как и его клиенты, должна была сигнализировать о процветании буржуазной семьи Ван Уйленбурга. Примечательно, что холст был написан в достаточно малом масштабе, чтобы его можно было отправить через всю страну в город, в котором она жила в то время.
Тот самый рекордсмен: Автопортрет Рембрандта, 1632 год. \ Фото: google.com.
Когда Рембрандт закончил картину, он был в самом разгаре становления как блудный художник в Амстердаме. Сопредседатель Sotheby's по картинам старых мастеров Джордж Гордон говорит, что небольшая композиция была сделана наспех, потому что подпись была добавлена на холст, когда краска была ещё влажной. (Аналогичное изображение его подписи, которое Рембрандт использовал лишь в течение короткого периода времени, видно на «Уроке анатомии доктора Николаеса Тюльпа»).
Автопортрет в широкополой шляпе, 1632 год. \ Фото: robertmorritt.com.
Работа имеет увлекательную рыночную историю. Последний раз этот автопортрет появлялся на аукционе в 1970 году, когда был куплен из анонимной коллекции парижского коллекционера Ж. О. Легенгука всего за шестьсот пятьдесят фунтов стерлингов в то время, когда его подлинность ещё не была установлена. На этот раз его продавал коллекционер, купивший картину в 2005 году у голландского дилера Noortman Master Paintings.
Автопортрет с двумя кругами, 1665-1669 гг. \ Фото: proprofs.com.
За него боролись шесть коллекционеров. Окончательная стоимость картины оказалась вдвое выше предыдущего рекорда, установленного в 2003 году (почти семь миллиона фунтов стерлингов). В итоге, автопортрет кисти Рембрандта был продан на аукционе в Лондоне почти за девятнадцать миллионов долларов.
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