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6-летняя девочка выжила после падения с 30-метрового водопада в Великобритании

Шестилетняя девочка поскользнулась и упала в водопад 30-метровой высоты на глазах у матери. Малышка чудом осталась жива, обошлось лишь несколькими царапинами. Маленькую британку спас бойфренд ее матери. Смелая Фиби рассказала, что немного испугалась.

6-летняя девочка выжила после падения с 30-метрового водопада в Великобритании

Шестилетнюю Фиби смыло мощным потоком водопада Сонант Мор в Ллансберисе, Северный Уэльс, когда она поскользнулась на высоте 30 метров. Девочка рассказала, как упала в холодную воду до самого дна и увидела рыбу. Она пыталась плыть, но у нее не получалось. Лиам Болланд, бойфренд матери школьницы, не раздумывая бросился в поток, чтобы спасти девочку. Мужчина фотографировал красивые виды, когда услышал жуткий крик своей возлюбленной. Женщина была шокирована и кричала, что дочь упала в водопад.

6-летняя девочка выжила после падения с 30-метрового водопада в Великобритании

Лиам прыгнул в воду, но не сразу заметил Фиби в пенящихся струях. От холодной воды у мужчины перехватило дыхание и он всплыл на поверхность. Вскоре мужчина увидел девочку и попытался к ней доплыть, но у него не получалось.

6-летняя девочка выжила после падения с 30-метрового водопада в Великобритании

Тем временем малышка исчезла из виду на краю водопада. Лиам собрался с силами, ухватился за коряги и добрался к девочке. Ему удалось вытащить Фиби из воды.

6-летняя девочка выжила после падения с 30-метрового водопада в Великобритании

Команда спасателей, которая оказалась неподалеку, оказала малышке первую помощь.

Затем школьницу доставили в местную больницу. Девочка не пострадала — все обошлось парочкой синяков и царапин. Она находилась в сознании и хорошо помнила, как упала, находилась под водой и плыла вниз по течению.

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6-летняя девочка выжила после падения с 30-метрового водопада в Великобритании

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6-летняя девочка выжила после падения с 30-метрового водопада в ВеликобританииПодписаться на мой Instagram

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