8 детских сказок, смысл которых намного глубже, чем кажется

Известный писатель Клайв Льюис как-то сказал: «Когда-нибудь ты дорастёшь до такого дня, когда вновь начнёшь читать сказки». Сказки — это удивительный волшебный мир, в который мы погружаемся, начиная с детства. В детстве они наполняются для нас одним смыслом, вырастая, мы понимаем, что их содержание гораздо глубже.
Мы выбрали для вас отрывки известных сказок, которые стоит перечитывать самостоятельно и вместе с детьми.
«Мэри Поппинс», Памела Треверс
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Диалог мистера Бэнкса с маленьким собой:
— Но я отдам все свои деньги! Все!
— Но останется дом, сад, и руки, в конце концов! Разве с этим нельзя прожить?!..
— Деньги мне нужны, чтобы делать деньги, это — мое орудие производства. Я — финансист! Что я буду вкладывать в разные предприятия, если у меня не будет денег?..
— А может, лучше вообще ничего никуда не вкладывать? Тебе хоть раз повезло?.. Может быть, тебе только кажется, что ты — финансист?..
— А кто же я?..
«Винни-Пух и все-все-все», Алан Милн
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Иа-Иа стоял, понуро глядя в землю, и Винни-Пух обошел вокруг него.
— Ой, что это случилось с твоим хвостом? — спросил он удивленно.
— А что с ним случилось? — сказал Иа-Иа.
— Его нет!
— Ты не ошибся?
— Хвост или есть, или его нет. По-моему, тут нельзя ошибиться.
«Пеппи Длинныйчулок», Астрид Линдгрен
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— Милая Пеппи, может быть, ты первую ночь проведешь у нас? — спросила Анника.
— Нет, ни в коем случае, — ответила Пеппи и плюхнулась в снежный сугроб у калитки. — Мне ведь надо навести порядок у себя в доме.
— Подумай только, как тебе там будет холодно, — сказал Томми, — ведь в твоем доме так долго не топили.
— Пустяки, — воскликнула Пеппи, — когда сердце горячее и сильно бьется, замерзнуть невозможно.
«Алиса в стране чудес», Льюис Кэрролл
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— Не грусти, — сказала Алиса. — Рано или поздно всё станет понятно, всё станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем всё было нужно, потому что всё будет правильно.
— Да, так и будет. Но иногда нужно чуть-чуть помогать этому процессу, а не просто ждать, — ответил Кот. — Стоит знать и чувствовать, как это — правильно... Иначе есть шанс не понять, когда всё станет на свои места.
— Или есть шанс испортить всё, сделав что-то слишком поспешно или вообще не вовремя, — добавила девочка.
— Нужно начать действовать, когда услышишь колокольчик. Куда бы он ни звал, после первого шага станет легче, а узор будет все отчетливей. Глупо звонить в колокольчик самим, но еще глупее его не слышать, — сказал Кот и исчез, оставив в воздухе только серый полосатый хвост.
«Хроники Нарнии», Клайв С. Льюис
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— Другие тебя тоже увидят? — спросила Люси.
— Поначалу определенно нет, — сказал Аслан. — Позже — смотря по обстоятельствам.
— Но они же мне не поверят! — воскликнула Люси.
— Это не важно, — отвечал Аслан.
— Ой-ой, — запричитала Люси. — А я так радовалась, что тебя нашла. Я думала, ты позволишь мне остаться. Думала, ты зарычишь, и все враги ужаснутся — как раньше. А теперь всё так страшно.
— Тебе трудно понять, малютка, — сказал Аслан, — но ничто никогда не происходит так, как уже было.
«Мост в Терабитию», Кэтрин Патерсон
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Лесли: Мой отец говорит, что телевизор убивает клетки мозга.
Скотт: Твой отец ничего не понимает. Мы смотрим телек каждый день!
Лесли: Оно и видно.
«Гадкий утенок», Ганс Христиан Андерсен
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«Полечу-ка я к этим царственным птицам; они, наверное, убьют меня за то, что я, такой безобразный, осмелился приблизиться к ним, но пусть! Лучше быть убитыми ими, чем сносить щипки уток и кур, толчки птичницы да терпеть холод и голод зимою!»
И он слетел на воду и поплыл навстречу красавцам лебедям, которые, завидя его, тоже устремились к нему.
— Убейте меня! — сказал бедняжка и опустил голову, ожидая смерти, но что же увидал он в чистой, как зеркало, воде? Своё собственное изображение, но он был уже не безобразною тёмно-серою птицей, а — лебедем!
Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца!
«Падал мелкий снежок. Была оттепель»,
Сергей Козлов
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А вечером, когда пили чай, Медвежонок сказал:
— Не знаю когда, но когда-нибудь обязательно будет лучше.
— Ещё бы! — подхватил Заяц.
А Ёжик думал:
«Не может же быть, чтобы всё плохо и плохо — ведь когда-нибудь должно быть хорошо!»
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