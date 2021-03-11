8 детских сказок, смысл которых намного глубже, чем кажется

Известный писатель Клайв Льюис как-то сказал: «Когда-нибудь ты дорастёшь до такого дня, когда вновь начнёшь читать сказки». Сказки — это удивительный волшебный мир, в который мы погружаемся, начиная с детства. В детстве они наполняются для нас одним смыслом, вырастая, мы понимаем, что их содержание гораздо глубже.



Мы выбрали для вас отрывки известных сказок, которые стоит перечитывать самостоятельно и вместе с детьми.



«Мэри Поппинс», Памела Треверс







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«Винни-Пух и все-все-все», Алан Милн

Диалог мистера Бэнкса с маленьким собой:— Но я отдам все свои деньги! Все!— Но останется дом, сад, и руки, в конце концов! Разве с этим нельзя прожить?!..— Деньги мне нужны, чтобы делать деньги , это — мое орудие производства. Я — финансист! Что я буду вкладывать в разные предприятия, если у меня не будет денег?..— А может, лучше вообще ничего никуда не вкладывать? Тебе хоть раз повезло?.. Может быть, тебе только кажется, что ты — финансист?..— А кто же я?..

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«Пеппи Длинныйчулок», Астрид Линдгрен

Иа-Иа стоял, понуро глядя в землю, и Винни-Пух обошел вокруг него.— Ой, что это случилось с твоим хвостом? — спросил он удивленно.— А что с ним случилось? — сказал Иа-Иа.— Его нет!— Ты не ошибся?— Хвост или есть, или его нет.По-моему, тут нельзя ошибиться.

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«Алиса в стране чудес», Льюис Кэрролл

— Милая Пеппи, может быть, ты первую ночь проведешь у нас? — спросила Анника.— Нет, ни в коем случае , — ответила Пеппи и плюхнулась в снежный сугроб у калитки. — Мне ведь надо навести порядок у себя в доме.— Подумай только, как тебе там будет холодно, — сказал Томми, — ведь в твоем доме так долго не топили.— Пустяки, — воскликнула Пеппи, — когда сердце горячее и сильно бьется, замерзнуть невозможно.

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«Хроники Нарнии», Клайв С. Льюис

— Не грусти, — сказала Алиса. — Рано или поздно всё станет понятно, всё станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем всё было нужно, потому что всё будет правильно.— Да, так и будет. Но иногда нужно чуть-чуть помогать этому процессу, а не просто ждать, — ответил Кот. — Стоит знать и чувствовать, как это — правильно... Иначе есть шанс не понять, когда всё станет на свои места.— Или есть шанс испортить всё, сделав что-то слишком поспешно или вообще не вовремя, — добавила девочка.— Нужно начать действовать, когда услышишь колокольчик. Куда бы он ни звал, после первого шага станет легче, а узор будет все отчетливей. Глупо звонить в колокольчик самим, но еще глупее его не слышать , — сказал Кот и исчез, оставив в воздухе только серый полосатый хвост.

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«Мост в Терабитию», Кэтрин Патерсон

— Другие тебя тоже увидят? — спросила Люси.— Поначалу определенно нет, — сказал Аслан. — Позже — смотря по обстоятельствам.— Но они же мне не поверят! — воскликнула Люси.— Это не важно, — отвечал Аслан.— Ой-ой, — запричитала Люси. — А я так радовалась, что тебя нашла. Я думала, ты позволишь мне остаться. Думала, ты зарычишь, и все враги ужаснутся — как раньше. А теперь всё так страшно.— Тебе трудно понять, малютка, — сказал Аслан, — но ничто никогда не происходит так, как уже было.

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«Гадкий утенок», Ганс Христиан Андерсен

Лесли: Мой отец говорит, что телевизор убивает клетки мозга.Скотт: Твой отец ничего не понимает. Мы смотрим телек каждый день! Лесли: Оно и видно.

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«Падал мелкий снежок. Была оттепель»,

Сергей Козлов

«Полечу-ка я к этим царственным птицам; они, наверное, убьют меня за то, что я, такой безобразный, осмелился приблизиться к ним, но пусть! Лучше быть убитыми ими, чем сносить щипки уток и кур, толчки птичницы да терпеть холод и голод зимою!»И он слетел на воду и поплыл навстречу красавцам лебедям, которые, завидя его, тоже устремились к нему.— Убейте меня! — сказал бедняжка и опустил голову, ожидая смерти, но что же увидал он в чистой, как зеркало, воде? Своё собственное изображение, но он был уже не безобразною тёмно-серою птицей, а — лебедем!Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца!

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