Эта собака затмила все ваши «беременные фотосессии»!

Познакомьтесь, это Лилика. Её хозяева обратились к профессиональному фотографу Ане Пауле Грилло, чтобы провести «классическую беременную фотосессию». Но Лилика оказалась такой способной моделью, что её снимки по очаровательности не уступают подобным человеческим фотосессиям!



Публикуем подборку фотографий Лилики. Кстати, она родила на следующий день после проведения фотосессии пятерых очаровательных щенят.











«Работать с этой собакой было сплошным удовольствием!» — вспоминает Грилло







«Стоило мне только сказать, как она послушно принимала самые эффектные позы!»







«Она просто светилась от счастья!»















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