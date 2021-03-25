3 альтернативы растительному маслу, которые сделают привычную еду полезнее и вкуснее

Растительное масло кажется классикой жанра на любой кухне. На нём жарят, им заправляют салаты, его используют в качестве универсальной добавки в выпечку. Но пора расширять горизонты. Материал расскажет о трёх альтернативах привычной высокой бутылочке с желтым маслицем, которые облагородят привычные блюда и заставят облизать пальчики.
1. Тыквенное масло
Сплошная польза! / Фото: rozetka.com.ua
Тыквенное масло улучшает обмен веществ, укрепляет иммунитет, помогает похудеть, улучшает состояние кожи и волос. Благодаря тому, что тыквенное масло – это не только полезно, но и вкусно, его можно добавлять в салаты, крупу, пюре и другие блюда. Масло придает им превосходный вкус с легкой ореховой ноткой. Масло тыквенных семечек добавит вкус тушеным овощам, овощным супам и кашам. Оно сочетается и с горохом, и с фасолью, и с кабачками, и с чечевицей. Эффект от употребления данного масла вы очень скоро увидите в зеркале. В тыквенном масле очень много витамина А, который часто называют витамином молодости, так как он стимулирует образование новых клеток организма.
Витамина Е в данном масле тоже много, а это один из самых известных антиоксидантов. Витамин Е защищает клетки нашего организма от окислительного стресса и усиливает работу витамина А. Данные процессы интенсивно укрепляют ногти и волосы и приводит кожу в здоровый вид. Именно поэтому улучшает обменные процессы в тканях и тем самым улучшает тон лица. Процессы физического старения кожи несколько замедляются. Кроме того, тыквенное масло улучшит мужское здоровье (это преграда для инфекций и воспалительных процессов). Фитостеролы, которые содержатся в тыквенном масле, поддержат здоровья предстательной железы. А фитостерин, содержащийся в тыквенном масле, снижает холестерин в крови. Тыквенное масло повышает эластичность кровеносных сосудов и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Фосфолипиды, которые в тыквенном масле много, улучшают работу печени.
2. Сметана/йогурт/кефир
Лучшее решение. / Фото: market.yandex.ru
Большинство уверено, что овощной салатик, заправленный растительным маслом, - это вершина кулинарного ЗОЖ-искусства. Но, увы, масло - продукт калорийный: в 100 граммах содержится почти 900 Ккал. Для тех, кому принципиально сбросить несколько килограммов, будет полезнее заменить масло на любой кисломолочный продукт: в кефир, йогурт или даже 10% сметану нужно добавить соль, перец и другие любимые специи - и овощной салат останется низкокалорийным блюдом с ярким, насыщенным вкусом.
3. Молоко 4-6% жирности
Обратите внимание! / Фото: irecommend.com
Данным продуктом лучше заменить растительное масло для блинного теста. Растительное масло обычно добавляют в тесто для блинов, чтобы оно было более текучим и однородным, а также чтобы оно не прилипало к антипригарной сковороде. Однако сочетание растительных и животных жиров, то есть растительного масла и жиров, содержащихся в молоке, которое большинство хозяек добавляют в блинное тесто, является одним из самых неполезных и нездоровых сочетаний. Поэтому лучше вообще не добавлять в блинное тесто растительное масло, а вместо этого использовать молоко повышенной жирности - 4-6% жирности. Благодаря этому блинное тесто не будет прилипать к сковороде, а готовый продукт получится диетичным и более полезным.
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