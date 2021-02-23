Тайны актерской семьи Сафоновых: Как майор Кибрит вернула к жизни звезду «Белорусского вокзала»

Эльза Леждей, Всеволод Сафонов и его дочь, Елена Сафонова | Фото: biographe.ru, kino-teatr.ru

Актер в молодости | Фото: kino-teatr.ru

ru Всеволод Сафонов в фильме *Солдаты*, 1956 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Дело *пестрых*, 1958 | Фото: kino-teatr.ru

Всеволод Сафонов в фильме *Сверстницы*, 1959 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Сверстницы*, 1959 | Фото: ygashae-zvezdu.livejournal.com

Кадр из фильма *Белорусский вокзал*, 1970 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Белорусский вокзал*, 1970 | Фото: 24smi.org

Народный артист РСФСР Всеволод Сафонов | Фото: kino-teatr.ru

Эльза Леждей и Всеволод Сафонов | Фото: kino-teatr.ru, bulvar.com.ua

Эльза Леждей в телесериале *Следствие ведут Знатоки* | Фото: ratiborus.ru

Эльза Леждей и Всеволод Сафонов | Фото: biographe.ru

Кадр из фильма *Рассказы о Кешке и его друзьях*, 1974 | Фото: kino-teatr.ru

Всеволод Сафонов в фильме *Открытая книга*, 1977 | Фото: kino-teatr.ru

Елена Сафонова в фильме *Зимняя вишня*, 1985 | Фото: kino-teatr.ru

Эльза Леждей и Всеволод Сафонов в фильме *За все в ответе*, 1978 | Фото: ygashae-zvezdu.livejournal.com

Народный артист РСФСР Всеволод Сафонов | Фото: kino-teatr.ru

Звезда телесериала *Следствие ведут Знатоки* Эльза Леждей | Фото: kino-teatr.ru