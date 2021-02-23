Тайны актерской семьи Сафоновых: Как майор Кибрит вернула к жизни звезду «Белорусского вокзала»

Эльза Леждей, Всеволод Сафонов и его дочь, Елена Сафонова | Фото: biographe.ru, kino-teatr.ru
9 апреля исполняется 94 года со дня рождения известного советского актера театра и кино, народного артиста РСФСР Всеволода Сафонова. Его жизнь преждевременно оборвалась еще в 1992 г., современным зрителям куда более знакомо имя его дочери – актрисы Елены Сафоновой. Он сыграл более 100 ролей в кино, но среди них почти не было ярких главных ролей, за исключением «Белорусского вокзала». Всеволод Сафонов мог бы уйти из жизни еще на 20 лет раньше, если бы не встреча с актрисой Эльзой Леждей, известной по роли Зиночки Кибрит из легендарного телесериала «Следствие ведут Знатоки»…
Актер в молодости | Фото: kino-teatr.ru
Всеволод Сафонов был коренным москвичом. Он родился в 1926 г., во время войны учился в авиационном техникуме, а после его окончания хотел уйти на фронт, но врачебная комиссия не допустила его к военной службе. С юности Сафонов занимался в кружке художественной самодеятельности, и его друзья по кружку предложили попробовать за компанию вместе с ними поступить в Щукинское училище. На успех Сафонов не рассчитывал, но с первой же попытки был зачислен.
Всеволод Сафонов в фильме *Солдаты*, 1956 | Фото: kino-teatr.ru
С 1949 г. Всеволод Сафонов начал выступать на театральной сцене. Через год он дебютировал в кино в эпизодической роли, а в 30 лет у него случилось два знаковых события: актер получил первую главную роль в фильме «Солдаты» и стал отцом – его жена, режиссер «Мосфильма» Валерия Рублева родила ему дочь Елену. Она росла в творческой атмосфере, предопределившей ее дальнейший путь. Елена Сафонова рассказывала: «Мама у меня была очень строгая, а папа был очень мягким человеком. Я не слышала папу кричащим… Мое детство прошло среди актеров, часто в киноэкспедициях, куда меня брал отец. Иногда я засыпала на кофрах с кинопленкой, постоянно помогала осветителям, звукооператорам, кому-то что-то подносила. С этими воспоминаниями расстаться невозможно. Папино влияние предопределило мою будущую профессию, я даже не выбирала, кем буду, для меня все было ясно...».
Кадр из фильма *Дело *пестрых*, 1958 | Фото: kino-teatr.ru
После успешного кинодебюта Всеволод Сафонов получал главные роли в новых фильмах практически каждый год, но ярких работ среди них не было. К концу 1960-х гг. предложений становилось все меньше, главных ролей среди них больше не было. Тяжело переживая свою творческую нереализованность, актер начал выпивать. Из-за этого разрушился его первый брак. В тот момент он с грустью говорил: «Единственная подруга, которая меня не предала, – это бутылка».
Всеволод Сафонов в фильме *Сверстницы*, 1959 | Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма *Сверстницы*, 1959 | Фото: ygashae-zvezdu.livejournal.com
Когда Всеволоду Сафонову казалось, что он потерпел крах и в творческой, и в личной жизни, судьба дала ему второй шанс. Своей самой важной киноработой Всеволод Сафонов считал роль журналиста, бывшего минера-подрывника Алексея Кирюшина в фильме «Белорусский вокзал». В 44 года для актера наконец настал звездный час. Эту драму режиссера Андрея Смирнова называли одним из лучших фильмов о войне, хотя ни одной батальной сцены в нем не было. История о фронтовых друзьях, встретившихся через 25 лет после окончания войны, никого не оставила равнодушным. В фильме был очень сильный актерский состав: помимо Сафонова, главные роли исполнили Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Алексей Глазырин и Нина Ургант. При этом Сафонова часто называли стержнем этого фильма, главным героем, которому была отведена роль немногословного наблюдателя, одним взглядом передающего целый спектр эмоций.
Кадр из фильма *Белорусский вокзал*, 1970 | Фото: kino-teatr.ru
Через год после премьеры «Белорусского вокзала» в его жизни случилось еще одно судьбоносное событие – он встретился с актрисой Эльзой Леждей, звездой телесериала «Следствие ведут Знатоки», где она сыграла майора Кибрит. Они познакомились еще в 1957 г., на съемах фильма «Шторм», но встреча была мимолетной. Почти через 15 лет судьба снова их свела на съемочной площадке, и на этот раз оба поняли, что это не случайность.
Кадр из фильма *Белорусский вокзал*, 1970 | Фото: 24smi.org
Народный артист РСФСР Всеволод Сафонов | Фото: kino-teatr.ru
Их отношения начались в очень сложный для актера период. Актер был в разводе и очень переживал из-за того, что мало видится с дочерью. Свою тоску он заливал спиртным. Но Эльза помогла ему справиться с трудностями. Актриса поставила ему лишь одно условие: она станет его женой только в том случае, если он бросит пить. Ради нее Сафонов был готов на многое, и он смог выполнить это условие.
Эльза Леждей и Всеволод Сафонов | Фото: kino-teatr.ru, bulvar.com.ua
Эльза Леждей в телесериале *Следствие ведут Знатоки* | Фото: ratiborus.ru
Позже он говорил: «Эльза вернула меня к жизни. Если бы не она, я уже никогда не поверил бы в себя, не вернулся бы в профессию». Друзья семьи говорили, что вторая жена подарила Сафонову еще 20 лет жизни. Их семейная жизнь была очень счастливой и гармоничной, супруги относились друг к другу с большой любовью, заботой и нежностью. Хотя детей у них не было, Сафонов в этой семье обрел домашний уют и счастье с любящим и понимающим человеком.
Эльза Леждей и Всеволод Сафонов | Фото: biographe.ru
Кадр из фильма *Рассказы о Кешке и его друзьях*, 1974 | Фото: kino-teatr.ru
Врожденная сдержанность, немногословность, чувство собственного достоинства, природная интеллигентность, привычка держать дистанцию с окружающими – качества, которые все отмечали в актере, и которые словно по наследству передались его дочери, актрисе Елене Сафоновой. У нее очень много общего с отцом и в характере, и в актерской манере игры – тот же пронзительный глубокий взгляд, который становится красноречивее любых слов, та же аристократичная осанка, та же внешняя сдержанность при внутренней буре эмоций.
Всеволод Сафонов в фильме *Открытая книга*, 1977 | Фото: kino-teatr.ru
Елена Сафонова в фильме *Зимняя вишня*, 1985 | Фото: kino-teatr.ru
Ее отец наверняка бы ею гордился, если бы увидел ее звездные роли в кино, но ему посчастливилось наблюдать только начало ее творческого взлета после «Зимней вишни». Позже она признавалась, что всю жизнь искала себе спутника жизни, похожего на отца – такого же доброго, понимающего с полуслова, которому так же можно было бы доверить все свои тайны.
Эльза Леждей и Всеволод Сафонов в фильме *За все в ответе*, 1978 | Фото: ygashae-zvezdu.livejournal.com
Народный артист РСФСР Всеволод Сафонов | Фото: kino-teatr.ru
В начале 1990-х гг. у Всеволода Сафонова диагностировали рак. На протяжении двух лет Эльза Леждей надеялась на лучшее, не допуская даже мысли о том, что может потерять самого близкого человека. Но, к сожалению, так случилось. 6 июля 1992 г. актера не стало. На тот момент ему было 66 лет. Его супруга пережила его на 9 лет, но последние годы не жила, а доживала. После этого она замкнулась в себе, перестала общаться с друзьями и не появлялась на публике, страдая от того же недуга, который забрал жизнь ее мужа. Его уход стал для актрисы большим потрясением, с которым она так и не смогла смириться...
Звезда телесериала *Следствие ведут Знатоки* Эльза Леждей | Фото: kino-teatr.ru
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