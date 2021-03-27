Что модно есть в 2021 году, чтобы быть в тренде

1. Появятся новые альтернативные кулинарные масла

Масло из тыквенных семечек очень полезно для здоровья и радует специфическим вкусом. /Фото: all-for-woman.com

2. Переработанная еда — новая тенденция борьбы за экологию

Пиво от компании Toast Ale, которое готовится с использованием излишков хлеба. /Фото: guatesostenible.com

3. Алкогольный чайный гриб

Kombucha Brewers International — компания, которая активно занимается производством и продажей алкогольной версии чайного гриба. /Фото: thumbs.dreamstime.com

4. Мясо на растительной основе не теряет своей актуальности

В 2021 году любители растительного мяса смогут попробовать новые вкусы. /Фото: tadviser.ru

5. Вяленое мясо на растительной основе

Оригинальный продукт, который может оказаться даже вкуснее настоящего. /Фото: sc01.alicdn.com

6. Вино в коробках популярнее напитков в бутылках

Теперь это не временный тренд, а начало новой эпохи в продажах алкоголя. /Фото: preparedidiot.files.wordpress.com

7. Наборы для приготовления еды — вкусно и удобно

Хорошая альтернатива для тех, кто не может или не хочет много времени тратить на готовку. /Фото: sun9-5.userapi.com