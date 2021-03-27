Что модно есть в 2021 году, чтобы быть в тренде

Пандемия и во многом затворнический образ жизни в числе прочего повлиял и на пищевые предочтения людей. И теперь очень интересно наблюдать, как меняются или утверждаются современные тренды. Заказа всевозможной еды на дом позволяет расширить свой кругозор и попробовать совершенно новые продукты. Novate.ru предлагает подборку оригинальных продуктов, которые в 2021 будут на пике популярности и точно заслуживают внимания.
1. Появятся новые альтернативные кулинарные масла
Масло из тыквенных семечек очень полезно для здоровья и радует специфическим вкусом. /Фото: all-for-woman.com
Все давно привыкли к растительному и оливковому маслам. Кулинарные эксперты пророчат новое будущее: появление в 2021 году таких оригинальных масел, как из грецкого ореха и тыквенных семечек, которые придадут блюдам приятный ореховый привкус. Научные исследования показали, что масло из грецкого ореха имеет ряд преимуществ для здоровья: оно полезно для кожи, помогает снизить кровяное давление, нормализует уровень холестерина и может даже иметь противораковое действие. А масло из тыквенных семечек положительно влияет на кожу, сердце и простату, предотвращает депрессию и даже облегчает некоторые симптомы менопаузы.
2. Переработанная еда — новая тенденция борьбы за экологию
Пиво от компании Toast Ale, которое готовится с использованием излишков хлеба. /Фото: guatesostenible.com
Еще с 2019 года объемы средств, вложенных в развитие переработанной пищевой промышленности, неуклонно растут. Многие эксперты пищевой отрасли считают, что именно в 2021 году этот тренд получит массовое распространение и внимание. Сейчас в продуктовых магазинах не так уж часто можно встретить переработанные продукты, которые способны полностью поменять представление о пищевой отрасли и значительно сократить объемы отходов. Однако существует продукция, выпускаемая различными компаниями, например, йогурты White Mustache, в которых используют излишки фруктов и сыворотки, ароматизированная вода от компании WTRMLN WTR с использованием «выброшенных» дынь; мука из дробленого зерна; пиво от компании Toast Ale, сваренное из излишков хлеба.
3. Алкогольный чайный гриб
Kombucha Brewers International — компания, которая активно занимается производством и продажей алкогольной версии чайного гриба. /Фото: thumbs.dreamstime.com
Алкогольный чайный гриб — это обновленное продолжение популярного тренда в виде ферментированного чая, который, в отличие от обычного чайного гриба, имеет значительное содержание алкоголя. Чайный гриб стал одним из самых модных и самых распространенных напитков за последние несколько лет, отчасти благодаря его предполагаемому положительному воздействию на здоровье. Поэтому неизбежным был тот факт, что он рано или поздно станет продаваться и в новом формате. Производители алкогольного вида этого популярного напитка ожидают, что в 2021 году продажи станут рекордно высокими и превзойдут все другие алкогольные напитки.
4. Мясо на растительной основе не теряет своей актуальности
В 2021 году любители растительного мяса смогут попробовать новые вкусы. /Фото: tadviser.ru
Популярность растительного мяса и белков стремительно растет. Из-за пандемии уровень потребительский интерес к растительной имитации мяса в продуктовых магазинах разных стран значительно вырос, а в некоторых и свыше 250%. Все большее количество людей старается следить за своим здоровьем и употреблять более легкую полезную пищу, поэтому альтернативное мясо вряд ли утратит свою популярность. Компании, занимающиеся его изготовлением, обещают в этом году порадовать поклонников новыми вкусами и текстурами, которые ее больше покорят гурманов растительного мяса.
Интересная информация: Даже McDonald's планирует в 2021 году включить в свой ассортимент собственные гамбургеры на растительной основе.
5. Вяленое мясо на растительной основе
Оригинальный продукт, который может оказаться даже вкуснее настоящего. /Фото: sc01.alicdn.com
Вяленое мясо на растительной основе позиционируется производителями как экологически чистая закуска будущего. Вяленое мясо, конечно, всегда было очень популярной закуской. Оно вкусное, не скоропортящееся и в нем много белка. Но по мере роста рынка продуктов питания на растительной основе растет и потребность общества в более здоровой и экологически чистой альтернативе. Это стало причиной появления вяленого мяса из пшеничного протеина, грибное вяленое мясо с такими ароматами, как сладкий бальзамик и золотой инжир, жареный чеснок и черный перец, а также имбирь и корейский перец чили.
6. Вино в коробках популярнее напитков в бутылках
Теперь это не временный тренд, а начало новой эпохи в продажах алкоголя. /Фото: preparedidiot.files.wordpress.com
Пандемия спровоцировала еще одни тренд — высокий спрос на покупку недорого вина в больших объемах. Это удобно и выгодно, а еще так необходимо многим людям, которые оказались лишены отдыха в общественных заведениях питания. Компании по производству алкоголя приняли вызов и теперь на рынке появляются вина в коробках все лучшего и лучшего качества, растет конкуренция и разнообразие. Вместо того чтобы как раньше быть признаком плохого вкуса, вино в коробке даже стало популярным карантинным атрибутом для фотографий в Instagram.
7. Наборы для приготовления еды — вкусно и удобно
Хорошая альтернатива для тех, кто не может или не хочет много времени тратить на готовку. /Фото: sun9-5.userapi.com
Не все любят или хотят готовить. А в связи с изменившейся ситуацией в мире, питаться в заведениях общепита стало не так легко и естественно, как раньше. Поэтому появилась новая, довольно удобная, тенденция — покупать наборы для приготовления еды. С ними не нужно ходить по магазинам, искать продукты и рецепты и даже особо заморачиваться с готовкой. И если раньше мало кто пробовал подобный сервис, то сейчас многие оценили его удобство. Спрос на наборы еды неуклонно растет, а компании, которые их выпускают, изобретают все новые способы привлечения дополнительных клиентов.
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