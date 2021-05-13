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15 гениальных идей для удобной и практичной кухни

15 гениальных идей для удобной и практичной кухни

Наша кухня хранит в себе не только приятные ароматы специй и пирогов, но и уйму мелочей, которые часто превращают комнату в кладовую.

Наводим идеальный порядок: организуем зону готовки вокруг плиты, превращаем дверь в систему хранения и используем пространство под навесными кухонными шкафами.

Берите на вооружение 15 наших ценных советов.

1. Кругом марш!

Для хранения чая, кофе, приправ и соусов используйте удобный вращающийся поднос. Теперь все самые необходимые баночки и коробочки будет легко найти, и процесс приготовления блюд будет отнимать у вас меньше времени и нервов.

15 гениальных идей для удобной и практичной кухни
15 гениальных идей для удобной и практичной кухни

2. В подвешенном состоянии

Для вещей, которыми вы пользуетесь чаще всего – фартуков, полотенец, прихваток – лучше всего подойдет вешалка с обычными крючками. Так у вас все будет под рукой. Еще на крючки можно вешать разнообразную кухонную утварь, кашпо с зеленью или фруктами и даже кружки.

15 гениальных идей для удобной и практичной кухни

3. В порядке важности

Организуйте хранение посуды и кухонных принадлежностей по частоте их применения. Тарелки и блюда повседневного использования ставьте на нижние полки, праздничные сервизы и бокалы – повыше. Такая эргономичная организация пространства сделает ваше пребывание на кухне приятнее.

15 гениальных идей для удобной и практичной кухни

4. Найти пару

Однотипные предметы удобно хранить вместе – например, крышки от кастрюль и сковородок.

Так вам не придется долго искать «пару». Вертикальные вешалки помогут сэкономить пространство внутри шкафов и использовать полезную площадь по максимуму.

15 гениальных идей для удобной и практичной кухни

5. Секреты хранения

Организуйте зону готовки вокруг своей плиты – храните в ближайших к ней шкафах кастрюли, формы для выпечки и сковородки. Если места совсем мало, посуду для готовки можно хранить в духовом шкафу.

15 гениальных идей для удобной и практичной кухни

6. Важные приборы – в открытом доступе

Лопатки, венчики, щипцы для мяса храните так, чтобы они были всегда под рукой: на специальных рейлингах, в корзинках или лотках. Будет полезна магнитная лента, на которую, кроме всего прочего, удобно вешать и ножи.

15 гениальных идей для удобной и практичной кухни

7. Особые условия

Выделите один кухонный ящик для хранения пластиковых контейнеров и крышек от них. Чтобы все лежало упорядоченно, разделите пространство ящика на зоны: одна – для крышек, другая – для самих контейнеров. Благодаря такому разделению ни один контейнер не останется без крышки.

15 гениальных идей для удобной и практичной кухни

8. Абсолютный порядок

Существует бесконечное множество таких органайзеров: для кастрюль, тарелок, сковородок, разделочных досок. Эти полезные приспособления обеспечивают полный порядок внутри шкафов, при желании их можно сделать даже своими руками.

15 гениальных идей для удобной и практичной кухни
15 гениальных идей для удобной и практичной кухни
15 гениальных идей для удобной и практичной кухни

9. Эврика!

Часто пространство под верхними навесными шкафчиками кухонного гарнитура остается неиспользованным. А ведь здесь очень удобно расположить вешалку для полотенец, крючки для любимых чашек или даже кашпо с зеленью – салатом или пряным травами.

15 гениальных идей для удобной и практичной кухни

10. Цветовой код

Играла не только практичную, но и декоративную роль, выбирайте комплекты тарелок, чашек и салатных блюд одного цвета. Особые эстеты могут подобрать и бытовую технику любимого цвета.

15 гениальных идей для удобной и практичной кухни
15 гениальных идей для удобной и практичной кухни

11. Семейные ценности

Если у вас есть любимый фарфоровый сервиз или ваза, которую вы привезли из путешествий, не стоит их прятать в темных шкафах. Для них больше подойдет стеклянный буфет – в такой витрине ваши любимые вещицы будут всегда на виду.

15 гениальных идей для удобной и практичной кухни

12. Мелочи жизни

Они всегда вносят в интерьер нотку порядка и организованности и позволяют убрать с глаз все лишние мелочи. Пользоваться ими намного удобнее, если сделать для каждой корзины таблички с подписями, а также аккуратные внутренние чехлы.

15 гениальных идей для удобной и практичной кухни

13. Вертикальный мир

Благодаря специальным полкам дверь превращается в еще один удобный органайзер для мелочей. Здесь можно хранить все что угодно – от специй и ручек до пакетов и фольги, и эта система хранения не съест полезное пространство кухни.

15 гениальных идей для удобной и практичной кухни

14. А как насчет тележки?

Если пространство вашей кухни позволяет, купите удобную тележку на колесах. Поверьте, вы еще не раз скажете себе спасибо за такое приобретение. Ее можно использовать для перевозки тяжелых блюд в гостиную и в качестве дополнительного места хранения на кухне.

15 гениальных идей для удобной и практичной кухни

15. У всех на виду

Выдвижная полка для книги с рецептами крепится к нижней части буфета и не занимает много места. Зато она позволяет вам сверяться с рецептом, пока вы готовите, а потом аккуратно складывается обратно.

15 гениальных идей для удобной и практичной кухни

 

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