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Энди Варипапа показывает невероятные трюки в боулинге

Энди Варипапа показывает невероятные трюки в боулинге

Энди Варипапа (31 марта 1891 — 25 августа 1984) был легендарным боулером известным своими невероятными трюками.

Варипапа считается «величайшим шоу-боулером планеты». Помимо трюков, Варипапа был профессиональным боулером. В 1947 году, в возрасте 56 лет, он выиграл престижный конкурс BPAA All-Star (предшественник US Open) в изнурительном формате из 100 игр, что сделало его самым старшим победителем в истории. Он стал первым, кто выиграл два года подряд.

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Энди Варипапа показывает невероятные трюки в боулинге
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