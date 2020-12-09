Солнечные открытки с правильным отношением к жизни

Не все в жизни складывается так, как нам бы того хотелось, но бороться с этим можно по-разному. Можно расстраиваться и переживать, а можно во всем видеть светлые стороны.



Мы уверены: все к лучшему!































































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