Не все в жизни складывается так, как нам бы того хотелось, но бороться с этим можно по-разному. Можно расстраиваться и переживать, а можно во всем видеть светлые стороны.
Мы уверены: все к лучшему!
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Солнечные открытки с правильным отношением к жизни
Не все в жизни складывается так, как нам бы того хотелось, но бороться с этим можно по-разному. Можно расстраиваться и переживать, а можно во всем видеть светлые стороны.
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