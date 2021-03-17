«Гансы и Иваны»: 5 главных отличий между немецкой и восточно-европейской овчаркой

Восточно-европейская овчарка была выведена в 1930-е годы в Советском Союзе для нужд армии, милиции и народного хозяйства. Порода создавалась для использования в самых разнообразных и суровых климатических условиях. За основу отечественной овчарки была взята вывезенная из Германии немецкая. Последнюю собаководы вывели еще в конце XIX века для все тех же служебных, хозяйственных и военных нужд. Обе собаки очень похожи, но при этом имеют и немало важных отличий.
1. Дрессура
Нужен разный подход. /Фото: puppy-rus.ru.
В отличие от педантичных и ответственных немцев овчарка является полной противоположностью своих создателей (иронично). Работать с немецкой овчаркой бывает сложно даже хорошему специалисту. Все потому, что немцы слишком игривы и поначалу часто забываются. Долгое время дрессура для них остается этакой забавной и веселой формой провести время с хозяином. А вот восточно-европейская овчарка куда больше склонна к порядку, дисциплине и четкому выполнению команд. Работать с такими собаками проще и спокойнее.
2. Способности
Обе собаки очень хороши. /Фото: webupper.ru.
Обе собаки в этом отношении очень похожи: сильные, выносливые, умные, при правильном обращении – беззаветно преданные и послушные. Однако, есть моменты, которые сказываются на работоспособности пород в зависимости от климата. Изначально «немец» не выращивался для работы в слишком жарком или слишком холодном климате, а потому быстро теряет значительную часть работоспособности в мороз или зной. А вот его восточный собрат, напротив, специально выращивался для «хардкорной» работы, а потому легко переносит и жару Средней Азии, и мороз Сибири.
3. Темперамент
Немец больше любит поиграть. /Фото: otvet.mail.ru.
Обе породы собак исключительно устойчивы к стрессу и при правильной дрессуре будут выполнять свои обязанности вплоть до смертного конца (если такого потребуют обстоятельства или служебный долг). При этом немецкие овчарки все-таки более эмоциональны: они чаще лают, могут иногда поскулить. А вот восточная овчарка чаще всего абсолютно без эмоциональна. Иногда даже похода на какого-то робота.
4. Агрессивность
Удивительно, но немцы на самом деле спокойнее. /Фото: zastavki.com.
Существует стереотип (во многом благодаря фильмам о Второй мировой войне) о том, что немецкая овчарка буквально сатанинское создание! На самом деле в плане агрессивности «немцы» не настолько радикальны. Они даже не всегда могут лаять на чужака, избирая выжидательную тактику и просто наблюдая за нарушителем до тех самых пор, пока тот не сделать что-нибудь подозрительное. А вот невозмутимые «восточники» напротив проявляют местами даже излишнюю агрессивность, когда речь заходит о выполнении служебных обязанностей.
5. Внешний вид
Выглядят собаки по-разному. /Фото: ya.ru.
И, конечно же, собаки отличаются внешним видом! Правда, у них далеко не всегда разный цвет меха. Иногда «восточники» выглядят аккурат как их немецкие родственники. При этом собака, выведенная в СССР, существенно крупнее. Спина восточно-европейской овчарки напоминает спицу, в то время как спина немецкой овчарки имеет характерный изгиб. Особенно отчетливо различия в телосложении заметны во время бега. «Немец» изящен словно рысь. А вот «восточник» буквально скачет мощными, размашистыми движениями.
Какая овчарка лучше? Обе хороши. Главное помнить, что и немецкая и восточно-европейская овчарки – это не ручная собачонка для походов в кафе с подружками. Собаки нуждаются в должном уходе, правильной диете, постоянной дрессуре и заботе.
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