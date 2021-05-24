Эта девушка считала себя уродиной, но золотые руки хирурга изменили её жизнь!
Элли Джонс из британского местечка Рил родилась с редкой патологией, из-за которой её челюсти перестали расти в восьмилетнем возрасте.
Родители из-за неровных зубов и некрасивой улыбки девушки заволновались только когда ей исполнилось 14. Они отвели Элли к ортодонту, который сразу сообщил, что проблема серьезнее, чем кажется.
В результате Элли на ближайшие 6 лет стала пациентом челюстно-лицевого хирурга Эммы Вулли, которой удалось полностью преобразить не только внешность, но и даже характер девушки.
Перед вами результат трудов хирурга с золотыми руками.
В 16 лет Элли перенесла первую операцию. Разницу можно увидеть на рентгеновском снимке: челюсти «подкроили» по вертикали и по горизонтали, а также нарастили подбородок до нормальных размеров
Школьнице это далось нелегко: «Было очень больно. Целый месяц я принимала только жидкую пищу, и совсем не могла говорить. Потом еще долгое время сильно шепелявила из-за отека всех тканей во рту», — рассказывает Элли
Зато когда всё благополучно завершилось, Элли и ее родители были просто в восторге
Теперь этой хорошенькой юной леди очень нравится её лицо, она наконец-то преодолела свою застенчивость и с удовольствием занимается танцами
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