Курс молодого бойца, или Как в Китае стюардесс учат сидеть, улыбаться и...

Эти изящные девушки проходят настоящий курс молодого бойца спецназа, чтобы получить профессию бортпроводника. | Фото: nari.punjabkesari.in/ global.csair.com.

| Фото: mega-people.com. Огромное количество молодых людей приходит на кастинги, проводимые представителями Лоянского колледжа.| Фото: mega-people.com.

У китайских бортпроводников здоровье должно быть отменным, а цвет зубов соответствовать нормам. | Фото: spletnik.ru/ mega-people.com.

Бортпроводниц Китая обучают не только красиво и правильно сидеть, но и обезвреживать дебоширов или террористов. | Фото: cyberspaceandtime.com.

На подготовительных курсах опытные инструкторы учат абитуриентов правильно сидеть и стоять. | Фото: bodyguards.com.ua.

Монотонная тренировка лучезарной улыбки проходит с помощью длинной палочки, зажатой между зубами. | Фото: cyberspaceandtime.com.

Комплексное упражнение, позволяющее выработать правильную осанку, позу и улыбку. | Фото: bodyguards.com.ua/ nari.punjabkesari.in.

С полной бутылкой на голове нужно простоять не менее 3-х минут. | Фото: spletnik.ru.

Полетный этикет регламентирует лишь такую позу при сидении стюардесс. | Фото: cyberspaceandtime.com/bodyguards.com.ua.

Каждое движение оттачивается многочасовыми тренировками до автоматизма. | Фото: radiocockpit.fr/ pinterest.com.au.

Только так стюардесса может присесть, чтобы поднять упавшую вещь или предмет. | Фото: bravedefender.ru.

Кланяться и пожимать руку нужно по всем правилам этикета. | Фото: nari.punjabkesari.in.

Став студентками, хрупкие девушки очень быстро переходят в разряд бойцов спецназа. | Фото: bodyguards.com.ua.

Курс молодого бойца на полосе препятствий проходят и будущие бортпроводницы. | Фото: cyberspaceandtime.com.

И кто после этого усомнится, что стюардесс готовят хуже, чем бойцов спецназа? | Фото: news.day.az/ fotostrana.ru.

Только прошедшие все вышеперечисленные испытания смогут получить лицензию бортпроводника. | Фото: news.day.az/ mega-people.com.

Только лучшие из лучших смогут надеть настоящую униформу стюардесс и будут сопровождать авиарейсы. | Фото: spletnik.ru/ pinterest.ru.