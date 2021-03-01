Курс молодого бойца, или Как в Китае стюардесс учат сидеть, улыбаться и...

Кто из пассажиров, предпочитающих путешествовать воздухом, не любовался отточенными движениями и улыбками стюардесс, которые постоянно на виду, всегда спокойны и приветливы? Но большинство людей даже подумать не могло, какой ценой такое изящество достигается и сколько нужно времени, чтобы каждому идеальному движению обучиться. Особенно сложно приходится китайским претенденткам. Помимо конкурса, им нужно долго и упорно тренироваться, прежде чем переступить порог учебного заведения, ну а там ждет настоящая армейская муштра бойцов спецназа.
Эти изящные девушки проходят настоящий курс молодого бойца спецназа, чтобы получить профессию бортпроводника. | Фото: nari.punjabkesari.in/ global.csair.com.
Бортпроводник – очень заманчивая профессия, о которой мечтают многие молодые девушки и парни, особенно если они живут в тех странах, где это самая престижная работа. В Китае бортпроводники имеют один из самых престижных статусов и считаются высокооплачиваемыми профессионалами своего дела. И это неспроста, стоит только заглянуть в тренировочные залы Лоянского колледжа, который находится в провинции Хэнань.
Огромное количество молодых людей приходит на кастинги, проводимые представителями Лоянского колледжа. | Фото: mega-people.com.
Сотни тысяч желающих стать студентом этого учебного заведения проходят нешуточную проверку и подготовку, прежде чем смогут подать документы в колледж. Для отбора лучших претендентов создано подготовительное отделение, специалисты которого в самом начале пути к вершинам организовывают кастинги сродни «смотринам» перед проведением различных конкурсов красоты или набора моделей. Кандидаты должны соответствовать предварительным критериям – иметь приятную внешность, мягкий голос, приемлемый рост, быть худым и не иметь шрамы или татуировки на видимых местах.
У китайских бортпроводников здоровье должно быть отменным, а цвет зубов соответствовать нормам. | Фото: spletnik.ru/ mega-people.com.
Также стоит упомянуть, что медосмотр кандидаты проходят во время кастинга, так что липовую справку принести не удастся. На этапе кастинга, как правило, «выбраковывают» тех, кто ни при каких обстоятельствах не сможет попасть на учебу, ну а остальных счастливчиков ждет настоящая муштра, которую выдержат тоже не все. И это понятно, ведь во время перелета может возникнуть масса внештатных ситуаций, разбираться с которыми должны стюардессы самостоятельно.
Бортпроводниц Китая обучают не только красиво и правильно сидеть, но и обезвреживать дебоширов или террористов. | Фото: cyberspaceandtime.com.
По этой причине их обучают не только приветливо встречать гостей, красиво передвигаться и приседать, но и оказывать первую медицинскую и психологическую помощь, а также уметь быстро и правильно защитить себя и других пассажиров от нападения подвыпившего туриста и даже полностью его обезвредить, если потребует ситуация. Так что прекрасные феи, порхающие между кресел авиалайнеров, не такие и хрупкие, как кажется на первый взгляд. А если бы все знали, какую спецподготовку они проходят, то мало нашлось бы желающих вести себя неподобающим образом.
На подготовительных курсах опытные инструкторы учат абитуриентов правильно сидеть и стоять. | Фото: bodyguards.com.ua.
Но это будет потом, когда соискатель получит заветную лицензию бортпроводника, а вначале претендентов в студенты учат красиво улыбаться и ровно держать спину. В начале тренировки все становятся перед зеркалом и смотрят на себя, изучая свою позу и выражения лица, а также запоминают как правильно держать руки. Затем девушки зажимают между зубов длинные деревянные палочки и пытаются научиться безукоризненно улыбаться, при этом у них на голове непременно должен лежать глянцевый журнал. Кандидаты обязаны со всех сил стараться удержать его на макушке как можно дольше.
Монотонная тренировка лучезарной улыбки проходит с помощью длинной палочки, зажатой между зубами. | Фото: cyberspaceandtime.com.
Комплексное упражнение, позволяющее выработать правильную осанку, позу и улыбку. | Фото: bodyguards.com.ua/ nari.punjabkesari.in.
На эти упражнения отведено несколько дней, после чего непременно ждет проверка, только вместо журнала, на голову каждой претендентке поставят бутылку с водой. Теперь девушки должны лучезарно улыбаться без использования палочек и удерживать бутылку не менее 3 минут.
С полной бутылкой на голове нужно простоять не менее 3-х минут. | Фото: spletnik.ru.
Важно: К занятиям девушки приступают только с идеальным макияжем, строгой прической, одетыми в униформу и непременно на высоких каблуках. Для выполнения любого итогового норматива выделяется лишь одна попытка. Малейший промах чреват вылетом из подготовительных курсов, а значит, заполучить одну из самых престижных профессий не получится.
Полетный этикет регламентирует лишь такую позу при сидении стюардесс. | Фото: cyberspaceandtime.com/bodyguards.com.ua.
Каждое движение оттачивается многочасовыми тренировками до автоматизма. | Фото: radiocockpit.fr/ pinterest.com.au.
Кто прошел это испытание, того учат сначала правильно стоять, затем красиво передвигаться, приседать, сидеть и кланяться. Эти навыки тоже даются не всем и не сразу. Попробуйте удержать между коленями обычный лист бумаги, при этом красиво улыбайтесь, удерживая на голове глянцевый журнал. Вряд ли кто сможет это сделать с первого раза, а вот будущие стюардессы подобные упражнения выполнят сотнями в день, чтобы научиться только правильно стоять при встрече пассажиров.
Только так стюардесса может присесть, чтобы поднять упавшую вещь или предмет. | Фото: bravedefender.ru.
Кланяться и пожимать руку нужно по всем правилам этикета. | Фото: nari.punjabkesari.in.
Не лучше обстоят дела и с навыками правильной ходьбы, а о том, чтобы научиться сидеть или присаживаться в узкой юбке с длиной до середины колена, речи вообще не идет, потому что это высший пилотаж. Описать процесс словами очень сложно, достаточно посмотреть лишь на снимки - и сразу становится понятно, почему и этот тест многие проваливают. Дошедшим до предпоследнего этапа отбора остается лишь научиться правильному рукопожатию и поклонам, которые изматывают не меньше, чем «строевая» подготовка.
Став студентками, хрупкие девушки очень быстро переходят в разряд бойцов спецназа. | Фото: bodyguards.com.ua.
Уже после усвоения «элементарных» правил этикета, положения рук, ног и головы абитуриентов остается ровно столько, сколько нужно студентов. Вот после этого-то и начинаются армейские будни бортпроводников, причем в прямом смысле слова. Несмотря на то, что девчонок, желающих стать «феей неба», на престижных международных авиалиниях намного больше чем парней, жесткую военную муштру для них никто не отменял. Все без исключения студенты осваивают премудрости ближнего боя и быстрого реагирования, досконально изучая приемы восточных боевых искусств, как правило, кунг-фу и тхэквондо. Пока все это делается в спортзале и на ковриках, хотя чуть позже задачу усложнят.
Курс молодого бойца на полосе препятствий проходят и будущие бортпроводницы. | Фото: cyberspaceandtime.com.
Интересный факт: Столь жесткие условия обучения появились неспроста. Этому поспособствовал вопиющий случай прорыва разъяренных пассажиров на взлетную полосу после длительной задержки рейса. Подобный инцидент был не единственным, при этом еще и последовала череда нападений на бортпроводников уже в салоне самолета. После ряда неприятных ситуаций руководство крупных авиакомпаний Китая в 2013 г. приняло решение о введении курса обучения боевым техникам и жесткой спецподготовке.
И кто после этого усомнится, что стюардесс готовят хуже, чем бойцов спецназа? | Фото: news.day.az/ fotostrana.ru.
Как стало известно редакции Novate.ru, после предварительной подготовки всех отправляют в тренировочный лагерь, где они сдают нормативы по бегу, чтобы повышать выносливость, а также пытаются пройти полосу препятствий, созданную по всем правилам военной муштры. Сложно себе представить, но хрупкие девушки вынуждены тянуть бревна, ползать по грязи, обезвреживать противника, преодолевать высокие стены и научиться «дышать», опустив лицо в лужу с грязной водой. Повторимся, что после каждого этапа они сдают зачеты без права пересдачи и любой срыв нормативов влечет за собой отчисление, так что профилонить никому не удастся.
Только прошедшие все вышеперечисленные испытания смогут получить лицензию бортпроводника. | Фото: news.day.az/ mega-people.com.
Те, кому удалось пройти и это испытание, оттачивают боевое мастерство уже на площадках с реальными «противниками», которые нападают с колюще-режущими предметами и неплохо подготовлены. Ну а на итоговом экзамене придется еще и разбить ребром ладони керамическое блюдо, причем с первого раза. Теперь мы понимаем почему после такого обучения изящных стюардесс можно смело брать не только на борт самолета, но и в отряд спецназа, ведь мало найдется противников, которые смогут захватить врасплох хрупких девушек, закончивших Лоянский колледж, выпускающий бортпроводников.
Только лучшие из лучших смогут надеть настоящую униформу стюардесс и будут сопровождать авиарейсы. | Фото: spletnik.ru/ pinterest.ru.
Наравне с физической подготовкой, студентов еще и «гоняют» по остальным предметам, ведь бортпроводники обязаны знать английский язык и общаться на нем свободно. Также они должны: изучить конструкцию самолета, уметь быстро и корректно купировать любое происшествие в салоне, и необязательно это будет дебошир или террорист. Пассажиры встречаются разные, поэтому стюардессы должны уметь предоставить неотложную помощь при внезапной остановке сердца, дыхания или любых тяжелых состояний, связанных с нарушением здоровья. Также они обучены коммуникативным и психологическим приемам, призванным остановить панику в салоне, если возникла внештатная ситуация любого характера.
Теперь, отправляясь в путешествие, глядя на изящных и приветливых стюардесс, вместо зависти вспомните, что идеальная осанка, походка и улыбка – это результат изнуряющего труда, воли и строжайшей самодисциплины.
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