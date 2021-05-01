8 предметов, которые запрещено разогревать в микроволновке, иначе будет беда

Не стоит превращать микроволновку в сушильную машинку

1. Советская посуда

До 60-х годов при производстве посуды в изделия добавляли тяжелые металлы / Фото: cs2.livemaster.ru

2. Предметы гардероба

zefirka.net Сушка носков или нижнего белья в микроволновке может привести к возгоранию / Фото: s.zefirka.net

3. Хрусталь

Хрустальная посуда рискует лопнуть от температурного перепада / Фото: i.ytimg.com

4. Металлические предметы

Металл препятствуют микроволнам и не дает им выйти за пределы прибора / Фото: expert-byt.ru

5. Контейнеры

Предварительно убедитесь, что пластиковый контейнер можно разогревать в микроволновке / Фото: vinand.ru

6. Тетрапаки

В тетрапаках содержится полиэтилен и алюминиевая фольга, поэтому при нагревании могут возникнуть искры / Фото: kazpoligraf.kz

7. Губка для мытья посуды

Губку можно дезинфицировать в микроволновке, но только мокрую / Фото: s4.scoopwhoop.com

8. Полиэтиленовый пакет

Целлофан не вредит микроволновке, но может быть опасен для здоровья / Фото: mycdn.me