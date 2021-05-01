8 предметов, которые запрещено разогревать в микроволновке, иначе будет беда

Не стоит превращать микроволновку в сушильную машинку
Микроволновая печь - удобный и функциональный прибор, который используют не только для разогревания еды. В ней могут оказаться и носки, и нижнее белье или посуда, совсем не предназначенная для электромагнитного излучения. В результате микроволновка начинает работать некорректно, вовсе ломается или даже воспламеняется, да и вы подвергаете свое здоровье опасности. Читайте, какие предметы нельзя класть в СВЧ-печь, если не хотите ее испортить.
1. Советская посуда
До 60-х годов при производстве посуды в изделия добавляли тяжелые металлы / Фото: cs2.livemaster.ru
Фарфоровую посуду производства СССР до 60-х годов лучше держать подальше от микроволновки. В те времена при производстве тарелок, сервизов и других изделий добавляли свинец и другие тяжелые металлы. Если нагревать еду в микроволновке в такой посуде, вы рискуете отравиться, поскольку высокая температура еще больше усилит негативные свойства примесей. Есть из таких тарелок - тоже не самая хорошая идея. Если у вас дома хранится фарфоровая посуда из далеких 60-х, лучше оставить ее как декор или воспоминания о былых временах.
2. Предметы гардероба
Сушка носков или нижнего белья в микроволновке может привести к возгоранию / Фото: s.zefirka.net
Некоторые умельцы предлагают использовать микроволновку как сушилку для одежды. К примеру, высушивать нижнее белье или носки. В теории идея неплохая, но на практике дела обстоят иначе. Полностью высушить вещи в микроволновке в принципе не получится, поскольку это чревато возгоранием. Предметы гардероба будут прогреваться неравномерно, поэтому, если передержать, одежда задымится и деформируется. А вместе с вещами и сама СВЧ-печь.
3. Хрусталь
Хрустальная посуда рискует лопнуть от температурного перепада / Фото: i.ytimg.com
Изделия из настоящего хрусталя содержат серебро или свинец, которые несовместимы с микроволновкой. Особенно, если посуда граненая. У тех же салатниц стенки имеют разную толщину. Из-за металлических добавок посуда разогреется очень быстро, может не выдержать и лопнуть от температурного перепада. А осколки рискуют повредить камеру СВЧ-печи. Если не хотите экспериментировать и проверять микроволновку на прочность, лучше не ставьте в нее хрустальную посуду.
4. Металлические предметы
Металл препятствуют микроволнам и не дает им выйти за пределы прибора / Фото: expert-byt.ru
Металл препятствуют микроволнам и не дает им выйти за пределы прибора. Если поставить в печь металлическое изделие, функционирование СВЧ будет нарушено. Внутри микроволновки возникнут искры, которые способны привести к возгоранию. Именно поэтому тарелки, чашки и блюда с серебряной или золотой каймой, столовые приборы и кухонную утварь из металла, а также продукты в фольге запрещено класть в микроволновую печь.
5. Контейнеры
Предварительно убедитесь, что пластиковый контейнер можно разогревать в микроволновке / Фото: vinand.ru
Пластик - еще один опасный материал для СВЧ-печи. Прежде, чем отправить судочек с едой в микроволновку, изучите маркировку на изделии, где указано, допустимо ли такое использование. Если контейнер старый и на нем нет никаких опознавательных знаков, лучше не рисковать лишний раз. А при покупке новых изделий сразу обращайте внимание на правила его применения.
Также нельзя подвергать нагреванию тонкие пластиковые изделия (в них обычно упаковывают развесные продукты) и толстые пенополистирольные (тара для еды навынос). Тонкий материал расплавится в микроволновке, прилипнет и ее дну и удалить его будет очень сложно. Пенополистирол хорошо выдерживает воздействие повышенных температур, однако при электромагнитном излучении может выделять токсичные вещества.
6. Тетрапаки
В тетрапаках содержится полиэтилен и алюминиевая фольга, поэтому при нагревании могут возникнуть искры / Фото: kazpoligraf.kz
Продукты в тетрапаке - еще одно табу для микроволновки. Упаковка надежно сохраняет молочную продукцию, напитки, соусы, заправки и консервированные блюда, но ее состав не пригоден для разогрева. В тетрапаке содержится 75% картона, 20% полиэтилена и 5% алюминиевой фольги. А вы ведь помните, что СВЧ-печь и фольга - несовместимы. Аналогичное правило действует и на контейнеры для еды из китайских ресторанчиков. Они состоят из металла и картона, поэтому при нагревании могут возникнуть искры, а вместе с ними и пожар.
7. Губка для мытья посуды
Губку можно дезинфицировать в микроволновке, но только мокрую / Фото: s4.scoopwhoop.com
Еще один популярный лайфхак с микроволновкой - дезинфицировать в ней посудную губку. Хитрость на самом деле работает и поможет эффективно обеззаразить мочалку, но лишь при одном условии. Губку нужно предварительно смочить и отправить в СВЧ-печь мокрой. В противном случае можно спровоцировать возгорание как в ситуации с носками и нижним бельем.
8. Полиэтиленовый пакет
Целлофан не вредит микроволновке, но может быть опасен для здоровья / Фото: mycdn.me
Разогревать еду в полиэтилене - плохая идея, но не для микроволновки, а для вашего здоровья. Под воздействием высоких температур материал способен выделять токсичные вещества. Конечно, от одного раза ничего не случится, но разогревать еду в полиэтилене на регулярной основе не стоит
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