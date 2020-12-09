Три пистолета, которые пробивают бронежилет на раз-два

Большинство бронежилетов, даже самых легких, способно без особых проблем справиться с пистолетной пулей и не допустить ранения или гибели человека, который в него облачен. Тем не менее, существуют такие образцы короткоствольного оружия, которые легко справляются даже с бронежилетами с повышенным классом защиты. Подобных пистолетов на рынке не очень много. Вспомним самые яркие из них.
Важнее патроны. ¦Фото: yandex.com.
1. СР-1 «Гюрза»
Отличный отечественный пистолет. |Фото: infografics.ru.
Первым делом стоит вспомнить отечественный пистолет СР-1, который был создан сразу после распада Советского Союза в 1993 году (является изначально еще советским проектом). Притом, что пистолет использует достаточно скромный основной калибр – 9х21 мм, он весьма неплохо справляется с большинством бронежилетов. Немудрено, что благодаря этому «Гюрза» пользуется большой популярностью в силовых структурах и армии. При весе в 6.7 грамма пуля СР-1 разгоняется до 435 м/с и передает энергию в 635 Дж. Этого более чем достаточно для того, чтобы пробить даже бронежилет IIIА класса.
2. FN Five-seveN
Надежное оружие. |Фото: gallery.world.
Пистолет бельгийского производства, который появился на свет в 2000 году. Выпускается оружие по сей день и пользуется не малым спросом, в первую очередь в среде бойцов специальных подразделений. Конструкторы пистолета пошли необычным путем. Так, FN Five-seveN использует в качестве основного боеприпаса относительно скромный патрон 5.7х28 мм. Благодаря небольшой массе пули, удается достичь огромных показателей начальной скорости – 715 м/с, что в свою очередь положительно сказывается на пробивных характеристиках оружия. На тестах FN Five-seveN «прошивает» до 48 слоев кевлара.
3. Desert Eagle
Огромный калибр. |Фото: andex.by.
Знаменитый пистолет американо-израильского производства, который появился на свет в 1983 году. Достаточно сказать, что «Пустынный орел» использует боеприпасы калибра 12.7 мм - .50 Action Express. Фактически – это пулеметный калибр, который без каких-либо проблем преодолевает большинство средств индивидуальной защиты бойца. Помимо этого, пистолет выпускает под не менее впечатляющие патроны .41 Magnum (10.4 мм), .44 Magnum (11.1 мм), .440 Cor-bon (11.1 мм). К высокой мощности пистолета следует приобщить его высокую точность. Все это делает его настоящей грозой бронежилетов.
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