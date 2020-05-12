7 фактов о нобелевском лауреате Эстер Дюфло

«За экспериментальный подход в снижении уровня глобальной бедности» — с такой формулировкой Нобелевской премией по экономике награждены француженка Эстер Дюфло, ее муж Абхиджит Банерджи и их коллега Майкл Кремер. «Исследование, проведенное лауреатами 2019 года, существенно повысило наши возможности в борьбе с мировой бедностью. Всего за два десятилетия их экспериментальный подход изменил развивающиеся экономики, которые сейчас представляют собой преуспевающее поле для исследований», — говорится на сайте Нобелевской премии. Сразу трое ученых получают премию уже в седьмой раз, а вот женщина удостаивается ее лишь второй раз за всю историю: 10 лет назад ее получила американский политолог и экономист Элинор Остром. Эстер Дюфло стала самым молодым лауреатом премии: 25 октября ей исполнится 47 лет. До этого рекорд принадлежал 51-летнему американцу Кеннету Эрроу, получившему Нобеля в 1972-м. Прежде, чем получить премию, Дюфло успела поработать в России и вместе с мужем написать книгу по экономике, переведенную на 17 языков. Forbes Woman выбрал самые любопытные факты о ней:
- Эстер Дюфло родилась в многодетной семье в Париже 1972 году. От отца-профессора она унаследовала страсть к математике, а от матери-педиатра — чувство социальной справедливости. «Часть меня всегда хотела приносить пользу миру. Это во мне от матери. Она педиатр и активно работала в небольшой НКО, занимавшейся детьми-жертвами войн. Она ездила в страны, пережившие войну, а по возвращении показывала нам фотографии, чтобы мы об этом знали», — говорила Дюфло в интервью Financial Times.
- Дюфло знает русский язык, в 1993 году она провела в Москве 10 месяцев, преподавала французский язык и параллельно работала помощником звездного экономиста Джеффри Сакса, который тогда консультировал Егора Гайдара, архитектора реформ «шоковой терапии». В интервью FT Дюфло говорила, что в России сразу же увидела, что, как экономист, она может добиться всего и сразу.
- В 1994 Дюфло защитила магистерскую работу по первой советской пятилетке в Высшей нормальной школе в Париже — элитном учебном учреждении, которое выпустило немало будущих ученых и политиков. В 1995 году она приехала в Массачусетский технологический институт (MIT), чтобы получить степень PhD. Свои впечатления от США она описывала так: «Ты приезжаешь из Франции, где ты привыкла, что тебя полностью игнорируют. Ты приезжаешь туда, где люди совершенно не думают об иерархии. Здесь не важно, что ты студентка, что ты только вчера приехала из Франции. Если тебе есть что сказать, если у тебя есть идея, люди прислушаются». В 29 лет она стала штатным преподавателем MIT.
- Дюфло провела значительную часть карьеры в поездках по Индии и Африке, где она пыталась понять, какие программы по борьбе с бедностью эффективны, и пришла к неожиданным выводам. Вместо того, чтобы придерживаться упрощенного мнения, что материальная помощь полезна (или, как утверждают некоторые критики свободного рынка, бесполезна) для тех, кто пытается выбраться из «ловушки бедности», Дюфло фокусируется на деталях. Нужно ли раздавать сетки от комаров даром или продавать? Что позволит привлечь детей в школы и убедиться, что они там действительно учатся? Стоит ли отправлять врачей в деревни, чтобы они делали прививки местным жителям, стоит ли раздавать мешки риса? Или и то и другое? Или ничего?
- Дюфло изучала роль женщины в развивающихся экономиках. Результаты нескольких исследований показывают, что, если дать женщинам возможность принимать решения, например, в деревенских советах в Индии, дети с большей вероятностью будут накормлены и лучше обучены. Значит ли это, что бедность исчезнет, если миром будут править женщины? Дюфло считает, что это может улучшить ситуацию, но этого недостаточно. «Общепризнанно, что в Африке женщины отвечают за то, чтобы на столе была еда, поэтому дети оказываются в лучшем положении, когда ресурсы переходят к женщинам. Но нельзя рассчитывать, что независимость женщин сделает нас всех богатыми и здоровыми… Женщины получат больше ресурсов отчасти за счет мужчин. Иногда люди пытаются это игнорировать, утверждая, что мы создадим столько дополнительных ресурсов, что все выиграют. Я не думаю, что это так», — говорила она в интервью FT.
- В 2011 году в соавторстве со своим мужем и коллегой Абхиджитом Банерджи Дюфло написала книгу Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty, получившую признание Financial Times и Goldman Sachs и переведенную на 17 языков.
- В 39 лет получила медаль Джона Бейтса Кларка — так называемую «мини-Нобелевскую премию», вручаемую Американской экономической ассоциацией молодым экономистам. Более трети обладателей этой премии в дальнейшем становились Нобелевскими лауреатами.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии