Как почистить рыбу за считанные минуты

Чистка рыбы нередко пугает даже самых опытных хозяек. Неудивительно, ведь никого не привлекает столь длительный, неприятный процесс, который к тому же чреват грязью на кухне.

Однако рыба богата белком, витаминами и минералами, которые необходимы для поддержания хорошего здоровья. Поэтому избегать ее в своем рационе — не выход. Мы расскажем, как легко почистить рыбу за считанные минуты и оставить стол чистым.







ЧИСТКА РЫБЫ

Безусловно, каждая хозяюшка в конце концов находит свой наиболее подходящий метод чистки рыбы. Некоторые предварительно обдают рыбу кипятком, чтобы чешуя лучше отходила. Другие используют ложку вместо ножа, мол, так удобнее. Ниже ты найдешь еще один лайфхак, который, весьма вероятно, станет твоим фаворитом. Итак, в чём же заключается этот чудо-способ?Для начала рекомендуется поместить рыбу в морозильную камеру примерно на 1 час.По истечении указанного времени, вынимаем рыбу из морозилки и отрезаем голову. Кстати, удобнее всего разделывать рыбу небольшим и очень острым ножом.После можем быстренько вытянуть внутренности. Благодаря предварительной заморозке они без затруднений вынимаются одним куском за раз. Следом отрезаем хвост.Теперь со стороны отрезанной головы поддеваем ножом кожу и одним движением снимаем ее вместе с плавниками и чешуей.Вот так максимально быстро и легко мы получаем рыбное филе и ничего лишнего!Как видишь, данный метод способен значительно сэкономить тебе драгоценное время и оставить кухню чистой. Главное — слегка подморозить рыбу и только потом приступать к чистке. А как чистишь рыбу ты? Смело делись своими лайфхаками в комментариях. Удачи!