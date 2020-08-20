Нестандартное применение обычного фена для волос

Эти домашние хитрости знают далеко не все. А жаль, ведь фен — чуть ли ни самая необходимая вещь в доме. И вот что можно сделать с его помощью.







Растягиваем обувь

Удаляем клей от стикеров

Избавляемся от водяных пятен

Убираем вмятину на бампере

Смотрите сами:



Новые туфли нещадно жмут? Наденьте их на толстые носки и нагрейте феном. Держите прибор не менее 1−2 минут с каждой стороны. Не снимайте обувь до полного остывания, чтобы разогретый материал «сел» точно по ноге.Если после снятия этикетки на посуде или мебели остался след от клея, попробуйте удалить его, предварительно нагрев феном. При высокой температуре липкий слой становится более рыхлым и податливым и легко смывается обычной губкой и мыльной водой.Мокрый стакан оставил след на мебели? Не спешите паниковать — его легко можно убрать с помощью фена. Направьте струю сначала холодного, а потом теплого воздуха на пятно и удерживайте прибор до тех пор, пока оно не исчезнет.В это сложно поверить, но в некоторых случаях вмятины на автомобиле можно убрать самостоятельно без профессионального ремонта. Конечно, для этого потребуется немало времени и усилий, но результат определенно того стоит!

Регулируем дужки очков

Разогреваем еду

Удаляем следы от воска

Разжигаем угли

Готовим гляссаж для торта

Разогреваем замороженные продукты

Удаляем жевательную резинку

Подкручиваем ресницы

Достаем выпечку из формы

Боремся с пылью

Очки постоянно скатываются с носа?В этом виновата неправильно подобранная длина дужек. Если оправа сделаны из пластика, можно попробовать отрегулировать их, нагрев феном на максимальном режиме и согнув их пальцами в нужном месте.Этот совет наверняка понравится людям, которым часто приходится путешествовать. Если вам нужно разогреть еду, а доступа к кухне или микроволновке нет, используйте для этого гостиничный фен для волос.С помощью фена можно легко и быстро удалить следы от воска с мебели. Нагрейте пятно струей горячего воздуха и сотрите влажной тряпочкой.Собираетесь готовить шашлык? Вам пригодится лайфхак, которым пользуются настоящие профессионалы в этом деле. Сразу после поджигания углей продуйте их феном — это поможет равномерно распределить пламя и создать более стабильную температуру по всем краям мангала.Вы уже видели торты с зеркальной глазурью? Выглядят они просто великолепно. Если вы — новичок в кондитерском деле, воспользуйтесь проверенным лайфхаком опытных кулинаров. Нанесите глазурь на вершину торта и распределите ее по поверхности с помощью еле теплой струи воздуха — так она «ляжет» более ровно и приобретет необходимый зеркальный эффект.Если вам нужно использовать лишь часть замороженных продуктов, а они прочно слиплись в один ледяной комок, используйте фен, что отделить их друг от друга.Если жевательная резинка попала на волосы, пиши пропало. Но не спешите хвататься за ножницы — ее можно попробовать удалить с помощью фена. Разогрейте жвачку потоком горячего воздуха и вычешите ее по частям расческой с мелкими зубьями.Пользуетесь щипцами для завивки ресниц? Значит, этот лайфхак вам точно пригодится. Нагрейте щипцы струей теплого воздуха из фена и подкрутите ими ресницы — такая завивка продержится весь день.Если у вас не получается достать бисквит из формы, попробуйте нагреть ее с помощью фена. Этот метод также эффективен в тех случаях, когда к выпечке прилип слой фольги или пергаментной бумаги.Фен выручит вас в тех случаях, когда пыль и загрязнения невозможно удалить с помощью тряпки или щетки. Например, вы можете продлить срок службы клавиатуры, если будете продувать ее феном хотя бы один раз в две недели. Этот способ также подходит для удаления пыли с абажуров и книг.