Трофеи, которые советские солдаты везли домой из Берлина

После капитуляции Берлина Красная армия привезла из оккупированной Германии массу трофеев: от автомобилей с бронетехникой до картинных полотен с золотыми диадемами. Это нельзя называть грабежом, потому как мелкие трофеи банально скупались солдатами на блошиных рынках, а исторически значимые приобретения попали в СССР заслуженно и централизовано. Конечно, отдельные случаи незаконного завладения имели место, но за это в РККА было предусмотрено самое суровое наказание.









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