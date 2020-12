Названия каких фильмов и книг из-за сложностей перевода трактуются неверно

Афиша фильма «Some Like It Hot»

Обложки первого американского издания «The Catcher in the Rye» и русского перевода книги Джерома Сэлинджера

Один из ранних переводов детской считалки, опубликованный в журнале «Огонёк» в 1903 году

Речь – это живой, многослойный инструмент. Тонкие оттенки смыслов, понятные носителям языка без дополнительных объяснений, могут теряться или искажаться при трансляции, как бы ни старались переводчики. Иногда из-за желания передать сущность понятия как можно точнее, возникают забавные вариации. Так, например, боевик «Die Hard» стал негласным чемпионом по интерпретациям названия: В Финляндии его перевели как «Через мой труп», в Польше – «Стеклянная западня», в Германии – «Умри медленно», в Испании – «Хрустальные джунгли», в Венгрии – «Отдай свою жизнь подороже» а в Италии – «Кристальная ловушка» . У нас фильм известен как «Крепкий орешек».Этот вариант перевода оказался настолько удачным, что словосочетание в нашей стране «приклеилось» не только к главному герою, но и к актеру Брюсу Уиллису. В дословном переводе «die hard» означает «упертый», «несгибаемый», «живучий», что, в общем, хорошо передает прижившееся выражение. Хотя, все-таки не полностью, ведь на английском это понятие означает еще человека, придерживающегося консервативных взглядов. И главный герой фильма действительно недолюбливает современные компьютерные технологии. Интересно, что во времена СССР в первых видеосалонах можно было услышать и другие варианты русского перевода (следующие слова надо читать «как с прищепкой на носу»): «Неистребимый» или «Умри тяжело, но достойно».Еще одно название культового фильма было сознательно искажено при переводе, и это до сих пор считается верным решением. Дословно фраза «В джазе только девушки» не имеет ничего общего с исходным «Some Like It Hot». Сейчас иногда можно встретить вариант «Некоторые любят погорячее», но в нем теряется смысл, который был еще понятен американским зрителям в конце 50-х. Hot jazz (буквально «горячий джаз») – это сленговое название популярного в первой половине XX века джазового стиля. Но советские зрители не были готовы к лекциям по истории музыкальных направлений , а дословный перевод слово «Джаз» лишь подразумевал. Поэтому название создали «с нуля», но оно прекрасно передает характер фильма.Популярный фильм «Lock, Stock and Two Smoking Barrels» появился в 1998 году в нашей стране под названием «Карты, деньги, два ствола». Это еще один пример того, как оригинальное словосочетание просто не может быть переведено точно без громоздких объяснений. Lock , stock, and barrel (Затвор, приклад и ствол) – это выражение, в котором перечисляются основные части ружья. Оно имеет самостоятельный смысл и означает «целиком, полностью». Дословный перевод «Затвор, приклад и два дымящихся ствола», теряя эту отсылку, звучал бы глупо, поэтому переводчики придумали нечто абсолютно новое.Еще удачными, хоть и дословно-неверными, считаются следующие переводы:«Звонок» («Ring») - в английском это слово означает и «звонок» и «круг». Причем даже ясно, что автор больше имел в виду именно второе значение (или оба обыгрываются равнозначно), но выбрали более нейтральное, чтобы избежать сюжетной подсказки (спойлера).Мультфильмы «Подводная братва» и «Лесная братва» получили гораздо более «живенькие» переводы названий, чем могли бы. Дословные «Акулья история (сказка)» и «За забором», вероятно, вызвали бы у зрителей меньший интерес. Кстати, подобные отсылки к хулиганско-блатному жаргону у нас порой встречаются, например, тонкая игра смыслов для «Блондинки в законе» - «Legally Blonde».«Мальчишник в Вегасе» («The Hangover») не стали в России называть «Похмельем» из-за не слишком приятных ассоциаций (посчитали больной темой), а английское выражение «The Fast and the Furious» (Быстрые и яростные), потеряв в дословном переводе аллитерации (повтор звуков), стало звучать плоско, поэтому фильм у нас вышел как «Форсаж».А вот следующие названия фильмов, как считают, много потеряли при переводе на русский из-за многозначности слов:«Отступники» («The Departed») – более точно – «отчаливший, отплывший» или «безвременно ушедший».«Красота по-американски» («American Beauty») переведено точно, но русский зритель не знает, что «Американская красавица» - это популярный в США сорт роз.«Славные парни» («Goodfellas») – тоже все верно, но goodfella – это еще и общеупотребимое словечко, обозначающее членов итальянской мафии.Хранители («Watchmen») – английское слово слишком многозначно: кроме хранителя и защитника оно означает и надзирателя, охранника (вплоть до вахтера), и дополнительно имеет звуковую отсылку к «часам». Все эти смыслы в фильме, кстати, обыгрываются.Конечно, история вопроса имеет гораздо более глубокие корни, и начать следовало бы со сложностей в переводах книг. Именно название должно отразить так много в двух-трех словах, что для точного перевода порой мало будет и двух-трех предложений.Уже классическим примером стало название повести Джерома Сэлинджера «The Catcher in the Rye». Первый перевод на русский язык был выполнен Ритой Райт-Ковалёвой в 1960 году. Дословное «Ловец во ржи» она заменила на «Над пропастью во ржи», так как для американских читателей The Catcher – это, в первую очередь, ловец в бейсболе (он в огромной перчатке ловит летящий мяч). Такая фигура посреди поля, но не игрового, а ржаного – это некая нелепица и абсурд. Чтобы передать ощущения «неуместности» главного героя в мире взрослых, переводчицей был выбран другой образ. До сих пор более поздние варианты «Обрыв на краю ржаного поля детства» и «Ловец на хлебном поле» считаются менее удачными.Стивен Хокинг, называя свою книгу «In a nutshell», вряд ли имел в виду только дословное значение - «Мир в ореховой скорлупке», ведь это устойчивое выражение, которое означает еще и «в двух словах», «вкратце». Знаменитый физик и популяризатор науки умел объяснять сложные истины просто, поэтому перевод названия можно считать не слишком верным.Интересная история произошла с названием романа «Десять негритят» Агаты Кристи. В 1939 году он был опубликован в Британии и одновременно в США. Английское издание называлось «Ten Little Niggers», однако специально для Америки, где уже тогда подобное могло посчитаться расизмом, специально придумали новое: «И никого не стало» («And Then There Were None» – это конец детской считалки) . Даже всех негритят из стишка для заокеанских читателей заменили на «маленьких индейцев» - вероятно, коренное население тогда за свои права боролось менее рьяно.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: