Что скрывали про московскую Олимпиаду-80: Доровор с ворами, силовики под видом болельщиков и др

Летом 1980-го Советский Союз принял Олимпийские игры. Никогда ранее в Восточной Европе не проводились столь именитые соревнования. На организацию такого уровня мероприятия, разумеется, бросили все средства. Но, как это часто бывает, помешала политика. Ввод советского военного контингента в Афганистан послужил поводом для бойкота игр иностранцами, и самый ответственный этап подготовки проходил в сложных условиях советско-американского противостояния. Несмотря на высокую напряженность ни одного внештатного инцидента не случилось, и Олимпиада-80 осталась в истории одной из самых высокоорганизованных и мирных.
Геополитическая напряженка и КГБ-машина в действии
Брежнев подумывал уклониться от проведения Олимпиады, но это выглядело бы геополитическим провалом. /Фото: s79369.cdn.ngenix.net
На долю Олимпиады-80 пришелся разгар «холодной войны», и стороны потенциально могли использовать любую возможность друг другу навредить. Причем у Запада шансов на вредительство было куда больше – занятый подготовкой Олимпиады Союз был удобной мишенью для подрыва репутации. Риску подвергалась безопасность не только жителей города, но и гостей. Поэтому краеугольным камнем для советского руководства стали порядок и спокойствие, которые взялись обеспечить во что бы то ни было.
В Москве еще хорошо помнили Мюнхен-1972, когда в разгар спортивного мероприятия террористы уничтожили часть израильской спортивной группы. Разведка доносила, что зарубежные спецслужбы разрабатывают международные туристические каналы для проведения антисоветских акций, так что все подозрительное нейтрализовалось мгновенно. Комитет Госбезопасности не допустил на территорию Страны Советов тысячи иностранцев, по мнению силовиков, представляющих малейшую опасность. При УВД Мосгорисполкома появилось милицейское спецподразделение из тренированных бойцов на случай предотвращения самых сложных ЧС. Был организован строжайший учет хранения любого оружия и взрывчатых веществ.
На время проведения Олимпиады полагалось предъявлять работникам связи содержимое всех посылок, а в пунктах багажного осмотра появились рентгены и металлоискатели. Олимпийские удостоверения выпускались со спецсредствами защиты, а проверка привлеченных в организации и обслуживанию Игр граждан осуществлялась с особым пристрастием.
Договор с ворами в законе и высылка лишних людей за 101-й километр
Весомая часть сидящих на трибунах болельщиков были замаскированными представителями силовых ведомств СССР. /Фото: cdn.ren.tv
Накануне Олимпиады правительственные чины поставили перед московскими милиционерами задачу приструнить криминальный мир. Испортить впечатления иностранцев от посещения столицы не имел права даже самый безобидный карманный воришка. Партийное руководство требовало очистить Москву не только от преступного элемента, но и от бездомных, фарцовщиков, проституток, сумасшедших. И правоохранительные органы справились с этим на «пять». Правда, меры принимались самые радикальные. В один день за решеткой очутились более тысячи разноуровневых уголовников, а операцией «Арсенал» изымалось все огнестрельное оружие.
В МВД доставили собранных по Москве воровских авторитетов и предъявили им безапелляционное требование любыми средствами обеспечить на время проведения ОИ полный порядок. С представителями мелкого криминала обошлись менее учтиво. Свыше 10 тысяч фарцовщиков и спекулянтов понесли перед Олимпиадой увесистую административную ответственность, что выглядело предупреждением: «Будет и хуже!». Осенью 1979-го в результате операции «Ночная Москва» столицу очистили от нелегальных таксистов. Агрессивных душевнобольных изолировали, а нищие, цыгане, уголовники и проститутки вынужденно уехали за 101-й километр. Возможности вернуться не было, поскольку на время Олимпийских игр въезды в Москву были ограничены.
С весны 1980-го отменили экскурсии в Москву для иногородних, ограничили командировки, въезд в столицу на личном транспорте и пустили часть поездов в обход. Родителям настоятельно рекомендовалось отправить детей в пионерлагеря, где целенаправленно продлили смены.
Олимпийские объекты, эксплуатируемые и сегодня
Парад спортсменов на открытии Олимпиады-80. /Фото: cdn1.img.sputnik.md
К Олимпийским играм-1980 в Москве возвели терминал Шереметьево-2, телецентр с новейшим оборудованием. До того периода в Москве работало несколько телеканалов, теперь их число выросло до 21. А передвижные телецентры, собранные к Олимпиаде-80, функционировали до недавнего времени. В Таллине, где проходили регаты, вырос парусный центр с тренировочными центрами, подобные объекты появились в Сочи. Огромный объем работ выполнен в Ленинграде, Минске, Киеве где тоже состоялись этапы Олимпийских игр. Особо масштабным было строительство Олимпийской деревни в Москве, которая изначально задумывалась как будущий микрорайон, куда с закрытием Игр заселятся очередники.
Условия проживания там были блестящими – дорогие ковры, холодильники, телевизоры, кухни со всем необходимым. На территории деревни высадили множество деревьев, организовали парковую зону. В общем, Москва предстала чистым, просторным и комфортным для жизни мегаполисом с удобной инфраструктурой. На чекистский фундамент (только Олимпийская деревня охранялась штатом в 4000 человек), наложили внешний лоск. На билеты в метро нанесли надписи на нескольких иностранных языках, на станциях установили временные информационные табло, а названия остановок дублировал англоговорящий диктор. В черте города отремонтировали множество дорог, построили ряд гостиниц, увеличив число койкомест как минимум вдвое. Отели «Салют», «Измайлово», «Молодежная», «Севастополь», «Космос», принимающие гостей сегодня, введены в эксплуатацию к Олимпийским играм.
«Макдональдсу» - твердое советское «нет»
Оранжевая газировка удивляла не меньше одноразовых стаканчиков и торговых палаток, завезенных из ФРГ. /Фото: img-fotki.yandex.ru
Когда столица СССР была утверждена в качестве встречающей ОИ-1980 стороны, вице-президент «Макдональдс» Р.Кохен сделал Москве ожидаемое предложение об открытии нескольких ресторанов. Мосгорисполком подумал и отказал. После общения с представителями столичного общественного питания было решено уповать на отечественную гастрономию. А особенно патриотичные идеологи, не стесняясь в выражениях, усмотрели в «Макдональдсе» предпосылки для будущего растления молодежи. Протаскиванию в социалистическое государство пагубного западного образа жизни ответили жестким отказом. Основной спонсор проведения Олимпийских Игр и партнер МОК с 1928-го компания Кока-Кола уступила Фанте на фоне наложенных вместе с бойкотом санкций.
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