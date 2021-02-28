Как прочистить засорившийся унитаз без троса и вантуза, чтобы не вызывать сантехника

Если под рукой нет вантуза или троса - это не повод вызывать сантехника
Забитый унитаз - ситуация не из приятных. Как правило, это случается в самый неподходящий момент и под рукой может не оказаться нужных инструментов. Хорошая новость - проблему можно решить и без вызова сантехника. Главное - подготовить подручные средства, которые справятся с пробкой в канализации не хуже троса или вантуза.
Причины засора в квартирах
Главная причина засора в квартире - сливание в унитаз всего подряд / Фото: technobum.com.ua
1. Текстильное изделие, случайно попавшее в унитаз после уборки.
2. Пищевые отходы. Опаснее всего кофейная гуща, чайная заварка и макаронные изделия. Они налипают на стенки труб и образуют пробку.
3. Строительные отходы вроде штукатурки, клея, шпатлевки. Смеси оседают на канализационных трубах, быстро затвердевают и закупоривают проход.
4. Туалетную бумагу лучше выбрасывать в мусорное ведро, а не в унитаз. Если трубопровод давно не меняли, целлюлоза не разложится и осядет на стенках.
5. Известковые отложения из-за жесткой воды. Соли и щелочи образуют плотный налет на поверхности канализации.
6. Остатки корма домашнего питомца и наполнитель для туалета.
Почему засоряются трубы в частном доме
В частном доме немалую роль играет правильность подведения канализации / Фото: strojdvor.ru
1. Вышеуказанные причины.
2. Неправильный подбор труб для стояка. 100 мм - оптимальный диаметр.
3. Прокладка горизонтальных труб в неверном положении. Если уклон недостаточный, содержимое сходит медленно и частично оседает в канализации. При чрезмерном уклоне вода не успевает смыть стоки, и они остаются в трубах. Правильный уклон при трубах 100 мм - 1,2-2 см на метр.
4. Монтаж унитаза на расстоянии более 1 м от стояка.
5. Из-за отсутствия фановой трубы, которая обеспечивает вентиляцию санузла, движение стока замедляется или вовсе приостанавливается.
6. Если труба недостаточно заглублена, она может промерзать, в результате чего образовывается засор.
Как пробить засорившуюся канализацию
1. Пластиковая бутылка
Из пластиковой бутылки получится отличная замена вантузу / Фото: freelancehack.ru
Вместо вантуза на помощь придет 1,5-литровая пластиковая бутылка. Срежьте донышко тары ножом. Возьмите бутылку за горлышко, крепко навинтите на него крышечку и опустите импровизированный вантуз в сливное отверстие. Сделайте пару динамичных рывков вверх-вниз, пока жидкость не начнет уходить.
Во время поднимания бутылки внутри нее образовывается воздушная подушка. При опускании получается подобие гидроудара и накопленный воздух давит на воду, достигая точки засора. В результате пробка пробьется благодаря резким, ритмичным движениям, и жидкость начнет уходить. После успешного проведения спасательной операции заверните бутылку в плотный полиэтиленовый пакет и утилизируйте.
2. «Кукла»
Изделие представляет собой текстильный мешочек, наполненный песком / Фото: i0.wp.com
Изделие представляет собой самодельный пробойник засоров. «Кукла» - это туго набитый песком мешочек из ткани (или старый носок). Необходимо крепко перевязать горлышко жгутом и закрепить на нем длинную веревку или проволоку. Как только изделие будет готово, поместите его в унитаз и нажмите на слив. Жидкость засосет «куклу» в трубу, а вам нужно будет вытянуть пробойник обратно. Изделие достаточно тяжелое, поэтому оно утонет в стоке и продавит засор в сторону стояка. Если с первого раза не вышло, повторите трюк с «куклой» еще раз.
3. Скотч или пленка
Можно использовать плотный скотч или специальную пленку для унитазов / Фото: ok.ru
Инновационный способ борьбы с засорами, который не так давно возник в Китае. Предварительно удалите из чаши воду и досуха протрите ободок унитаза. Герметично заклейте приспособление плотным слоем скотча или специальной пленкой, чтобы предотвратить циркуляцию воздуха. Слейте воду из бачка. В это время под скотчем будут накапливаться воздушные массы, которыми можно протолкнуть засор, резкими движениями прижимая пленку. Подобный вариант хорош в случае органических засоров или из-за кошачьего наполнителя. Подробнее о лайфхаке смотрите в видео.
Вода должна быть горячей, но не кипятком, иначе могут деформироваться пластиковые трубы / Фото: remont-book.com
Если причина пробки - жировые отложения, с ними справится горячая жидкость. Сперва опорожните чашу. Далее наберите ведро горячей воды и под углом 90 градусов с максимально доступной высоты вылейте содержимое в унитаз. Нельзя применять кипяток, поскольку он может деформировать поверхность пластиковых труб. Проведите манипуляции несколько раз, а затем нажмите на слив.
5. Лайфхаки с горячей водой и другими продуктами
Пищевая сода также помогает расщеплять жировые загрязнения / Фото: oboiman.ru
1. После вычерпывания воды из чаши засыпьте в слив 200-300 г пищевой соды, а следом - стакан уксуса. Спустя полчаса залейте в унитаз 5 л горячей жидкости и запустите слив бачка.
2. Налейте в чашу 60 мл жидкого мыла, шампуня или геля для мытья посуды и оставьте на 25 минут. После наполните чашу 4 л горячей воды. Жидкое средство сделает поверхность труб скользкой, поэтому прочистить засор станет проще. Нажмите кнопку слива и опорожните унитаз. Если жидкость уходит, значит операция проведена успешно. В противном случае проводите повторные манипуляции, пока не пробьете пробку.
6. Химические средства
Бытовая химия удалит жировые отложения, остатки волос и ветоши / Фото: home-master.dp.ua
В сложных ситуациях воспользуйтесь специальными составами. Бытовая химия эффективно растворит не только жировые отложения, но и устранит волосы, мелкую ветошь. Внимательно прочтите инструкцию по применению и состав. Если среди компонентов имеется кислота, данное средство не подходит для пластиковых труб, поскольку может вызвать деформацию.
Вычерпайте жидкость из чаши и, согласно указаниям производителя, наполните слив средством. В зависимости от продукта, подождать нужно полчаса-час. Некоторую бытовую химию требуется залить 5 л горячей воды. После спустите жидкость из бачка и оцените результат. Обязательно работайте в маске и защитных перчатках, чтобы не надышаться токсичными парами. По возможности проветривайте помещение во время процедуры. Не смешивайте разные препараты, иначе может произойти непредвиденная химическая реакция.
Как предотвратить засорение канализации
Регулярный уход за унитазом поможет избежать засора канализации / Фото: on-woman.com
1. После мытья полов сперва очистите жидкость от мусора и только потом сливайте ее в унитаз.
2. Регулярно проводите профилактические чистки канализации бытовой химией для удаления коррозии и известкового налета.
3. Не выбрасывайте в унитаз строительные смеси, мелкие предметы, пищевые отходы, детские игрушки и другие изделия, способные вызвать засор.
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