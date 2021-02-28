Как прочистить засорившийся унитаз без троса и вантуза, чтобы не вызывать сантехника

Если под рукой нет вантуза или троса - это не повод вызывать сантехника

Причины засора в квартирах

Главная причина засора в квартире - сливание в унитаз всего подряд / Фото: technobum.com.ua

Почему засоряются трубы в частном доме

ru В частном доме немалую роль играет правильность подведения канализации / Фото: strojdvor.ru

Как пробить засорившуюся канализацию

Из пластиковой бутылки получится отличная замена вантузу / Фото: freelancehack.ru

Изделие представляет собой текстильный мешочек, наполненный песком / Фото: i0.wp.com

Можно использовать плотный скотч или специальную пленку для унитазов / Фото: ok.ru

Вода должна быть горячей, но не кипятком, иначе могут деформироваться пластиковые трубы / Фото: remont-book.com

Пищевая сода также помогает расщеплять жировые загрязнения / Фото: oboiman.ru

Бытовая химия удалит жировые отложения, остатки волос и ветоши / Фото: home-master.dp.ua

Как предотвратить засорение канализации

Регулярный уход за унитазом поможет избежать засора канализации / Фото: on-woman.com