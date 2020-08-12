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Тело мастера боится

Фотограф Мишель Сэнк (Michelle Sank) снимает портреты молодых британцев, прибегающих к услугам пластической хирургии, страдающих от анорексии и находящихся в процессе смены пола. Тело мастера боитсяПредупреждение! Содержание этого материала предназначено только для совершеннолетних (18 и более лет).

Тело мастера боится 1. Эми, 21 год Сделала операцию по увеличению груди в 18 лет Тело мастера боится 2. Джеки, 18 лет Сменила пол в 16 лет Тело мастера боится 3. Ханна, 17 лет Делала инъекции ботокса Тело мастера боится 4. Олли, 19 лет Излечился от анорексии Тело мастера боится 5. Эбби, 19 лет Увеличила губы и грудь Тело мастера боится 6. Шая, 21 год Сделала операцию по удалению молочных желез Тело мастера боится 7. Близнецы Никола и Рейчел, 20 лет Никола излечилась от анорексии, а Рейчел увеличила грудь Тело мастера боится 8. Сарая, 20 лет Сделала липосакцию всех проблемных зон и увеличила губу Тело мастера боится 9. Пейдж, 16 лет Готовится к операции по увеличению груди Тело мастера боится 10. Мэтт, 18 лет Сменил пол с женского на мужской Тело мастера боится 11. Ханна, 20 лет Увеличение губ и груди, инъекции ботокса, липосакция и ринопластика Тело мастера боится 12. Кэмбелл, 16 лет Сменила пол с мужского на женский Тело мастера боится 13. Джон, 19 лет

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