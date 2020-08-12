Тело мастера боится

Фотограф Мишель Сэнк (Michelle Sank) снимает портреты молодых британцев, прибегающих к услугам пластической хирургии, страдающих от анорексии и находящихся в процессе смены пола. Предупреждение! Содержание этого материала предназначено только для совершеннолетних (18 и более лет).



1. Эми, 21 год Сделала операцию по увеличению груди в 18 лет 2. Джеки, 18 лет Сменила пол в 16 лет 3. Ханна, 17 лет Делала инъекции ботокса 4. Олли, 19 лет Излечился от анорексии 5. Эбби, 19 лет Увеличила губы и грудь 6. Шая, 21 год Сделала операцию по удалению молочных желез 7. Близнецы Никола и Рейчел, 20 лет Никола излечилась от анорексии, а Рейчел увеличила грудь 8. Сарая, 20 лет Сделала липосакцию всех проблемных зон и увеличила губу 9. Пейдж, 16 лет Готовится к операции по увеличению груди 10. Мэтт, 18 лет Сменил пол с женского на мужской 11. Ханна, 20 лет Увеличение губ и груди, инъекции ботокса, липосакция и ринопластика 12. Кэмбелл, 16 лет Сменила пол с мужского на женский 13. Джон, 19 лет



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