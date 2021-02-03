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Внутри машин, разбившихся в страшных авариях

Датский фотограф Николай Ховальт создал грустный, но поучительный фотопроект о том, как важно быть внимательным за рулем и не пренебрегать безопасностью на дороге. Он запечатлел внутренности разбившихся в страшных авариях автомобилей.

В фотопроекте не упоминаются имена водителей или какие-либо подробности аварий, однако по снимкам видно, что большинство ДТП были с летальным исходом или тяжелыми травмами. Это яркое напоминание беспечным ездокам, которые не пристегиваются, садятся за руль в нетрезвом виде или переутомленными и нарушают правила дорожного движения.

Глядя на эти фотографии, трудно не представлять себя на этих передних сиденьях, не думать о том, чем все закончилось для водителя и пассажиров, и о том, что ждет каждого из нас впереди. Будьте внимательны за рулем.

Внутри машин, разбившихся в страшных авариях

Внутри машин, разбившихся в страшных авариях

Внутри машин, разбившихся в страшных авариях

Внутри машин, разбившихся в страшных авариях

Внутри машин, разбившихся в страшных авариях

Внутри машин, разбившихся в страшных авариях

Внутри машин, разбившихся в страшных авариях

Внутри машин, разбившихся в страшных авариях

Внутри машин, разбившихся в страшных авариях

Внутри машин, разбившихся в страшных авариях

Внутри машин, разбившихся в страшных авариях

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