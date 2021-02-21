Почему в замках и дворцах Европы использовали камины, а не старые-добрые печи

Если посетить несколько старинных замков или дворцов, то нельзя не заметить, что все они отапливались в свое время при помощи каминов. Но почему именно он? Например, можно было бы использовать для тех же целей старые добрые печи, которые хорошо известны человечеству с незапамятных времен. Однако на практике все далеко не так гладко, как может показаться.
Печка и камин - одно и то же. |Фото: rmdt.ro.
Зайдем с козырей и скажем «страшное»: с точки зрения архитектуры камин является просто разновидностью печей. Куда более важен тот факт, что вокруг каминов было сформировано огромное количество заблуждений и мифов. Большинство из них так или иначе связано с тем, что камин не дает тепла. В действительности это не так. Просто камин работает иначе, нежели хорошо знакомая русскому человеку домовая печь.
Хорошая штука. |Фото: turbina.ru.
Первое, что следует знать о каминах, так это то, что согревают помещение они главным образом за счет так называемого «радиационного нагрева». Это значит, что большая часть тепла формируется из света вырывающегося из камина в процессе горения. Он постепенно нагревает воздух вокруг, а также поверхности предметов на которые падает. В этом отношении камин очень сильно похож на обычный костер. Так, что использовать камин для обогрева небольшого частного дома можно смело.
Тоже хорошо греет. |Фото: yandex.com.
Что же касается больших дворцов и замков, то тут ситуация в значительной мере усложняется. Дело в том, что прогреть огромное помещение с толстыми каменными стенами фактически невозможно. И неважно, что для этого используется: печи или камины. Постоянная потеря тепла, особенно в холодное время года, будет такой, что потребуется сжигать неимоверное количество топлива. Удовлетворить подобный запрос не способен даже уголь.
Греет все помещения. |Фото: mr-build.ru.
Поэтому в больших замках и дворцах стены греть и не пытались. Грели в первую очередь воздух. Это было важно в том числе для того, чтобы в помещениях не было сырости и плесени. Стены и полы подогревались во вторую очередь, однако делалось это не при помощи обычных каминов, а за счет специальных систем из воды и металлических панелей. Но даже тогда это делалось не для нагрева самой стены, а для создания дополнительного источника тепла, способного нагревать воздух в помещении. Кроме того, огромные залы соединялись специальной системой вентиляции, которая нужна была для того, чтобы теплый воздух из помещений с каминами переходил во все остальные.
Все работает отлично. ¦Фото: ru.qwe.wiki.
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