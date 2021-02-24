5 креативных самоделок, которые легко изготовить своими руками

Оригинальное изобретение, которое поможет устроить крутой праздник.
Человеческая изобретательность не знает границ. Своими руками можно сделать множество интересных и полезных приборов, которые значительно облегчат жизнь. Причем для этого не понадобится особых материалов или инструментов. Все максимально просто и доступно. Novate.ru предлагает несколько креативных лайфхаков, с которыми справится даже новичок, следуя подробной инструкции.
1. Самодельный фонарик
Компактный и удобный фонарик для дома и отдыха на природе. /Фото: youtube.com
Для начала нужно взять три диода и спаять их между собой последовательным путем. По бокам к ним нужно присоединить спайкой по медному проводу с сечением до 1 мм. Далее следует сделать в пластиковой крышке от бутылки три отверстия, с диаметром, немного большим, чем диоды. Делать это удобно с помощью паяльной станции или дрели. Лампочки помещаются в отверстие и фиксируются посредством горячего клея из пистолета.
Промежуточный этап работы: фиксируем диоды клеем. /Фото: youtube.com
Далее с использованной батареи «Крона» нужно срезать разъемы для подключения. Нагретым над огнем гвоздем во второй пластиковой крышке делаем отверстия для проводов. В них продеваем свободные части проводов от первой части с диодами. Подключаем провода к разъемам, фиксируя их клеем. После этого все детали закрепляем между собой, включая крышки. Стык крышек покрываем изолентой. Получается блок с диодами, который можно подключить к батарее «Крона». Такой компактный и практичный фонарик выручает в непредвиденных ситуациях и очень полезен дома.
Завершающий этап работы: скрепление деталей. /Фото: youtube.com
2. Компактная шлифовальная машина
Отлично справляется с ржавчиной и налетом. /Фото: youtube.com
Сначала снимаем с зажигалки металлическую защиту и достаем расположенный внутри барабан. Плоскогубцами снимаем с него боковые части, чтобы остался один зубчатый элемент. Потом сложенную в несколько раз тонкую алюминиевую проволоку помещаем в центр барабана и надеваем его на выступающую вращающуюся часть мотора, чтобы он плотно сел.
Соединение барабана с маленьким мотором. /Фото: youtube.com
С помощью горячего клея из пистолета соединяем между собой две палочки от мороженого и на один край этой конструкции приклеиваем мотор с барабаном. Срезаем с батарейки «Крона» часть с контактами, крепим к ним паяльной лампой два провода. Затем к проводу с плюсовым зарядом подключаем самый простой выключатель. В разъем вставляем батарейку, которую после этого приклеиваем на противоположную сторону палочек от мороженого. Посередине этой конструкции приклеиваем выключатель. Соединяем провода с мотором, фиксируем изолентой. Сверху все скрываем второй парой склеенных палочек от мороженого.
Промежуточный этап работы: соединение деталей. /Фото: youtube.com
3. Веселая вечеринка с шариками
Простой способ для надувания шариков без нагрузки на легкие. /Фото: youtube.com
Берем жестяную банку из-под любого напитка. Наждачной бумагой стачиваем верхнюю часть до того момента, пока верхняя крышка банки не отсоединится. По опыту прошлых лайфхаков подключаем кнопку включения к батарейке «Крона». Отдельно к мотору припаиваем варистор 105. Горячим клеем соединяем батарейку и компрессор. Второй провод кнопки подключаем к компрессору.
Промежуточный этап работы: подключение деталей. /Фото: youtube.com
Далее прозрачную резиновую трубку подходящего диаметра клеевым пистолетом закрепляем на другой стороне компрессора. Всю конструкцию помещаем в жестяную банку, выводя наружу кнопку и свободный конец резиновой трубки. Сверху все закрываем жестяной крышкой и фиксируем ее клеем.
Завершающая работа по соединению деталей. /Фото: youtube.com
После этого берем маленькую пластиковую крышку от бутылки и делаем в ней отверстие паяльной лампой. Продеваем в него резиновую трубку. Теперь на крышку можно надевать шарик и после нажатия кнопки надувать его автоматически.
4. Зарядное устройство для смартфона
Компактное и недорогое устройство для зарядки телефона. /Фото: youtube.com
Берем зарядное устройство USB, которое работает от автомобильного прикуривателя. Снимаем с него крышку и достаем внутреннюю часть, срезаем с нее контакты для подключения к автомобилю, а на их место припаиваем обычные медные провода. К их свободному концу присоединяем разъемы от батарейки «Крона». Далее берем основание от спичечного коробка и срезаем у него одну меньшую боковую сторону и половину второй, противоположной. Закрепляем внутри плату и разъемы от батарейки. Закрываем все верхней частью спичечного коробка. К разъемам подключается батарейка, а с другой стороны можно включать USB-кабель для подзарядки телефона или планшета. Для удобства можно сделать видимым индикатор заряда в самодельном устройстве.
Промежуточный этап работы. /Фото: youtube.com
Полезная информация: Одна батарейка «Крона» может однократно зарядить смартфон от 90 до 100%.
5. Самодельный резак
С помощью такого компактного резака вполне можно резать пенопласт, как масло. /Фото: youtube.com
Для начала берем небольшую деревянную планку и по бокам делаем в ней по отверстию. В них продеваем болты с длиной около 10 см и фиксируем гайками. Посередине планки изолентой закрепляем батарейку с помощью изоленты. К ней подключаем разъемы, срезанные с другой, использованной батарейки, а также последовательно к кнопке включения и выключения. Кнопку фиксируем клеем на боку батарейки.
Промежуточный этап работы с подключениями. /Фото: youtube.com
Свободные провода зачищаются и наматываются на болты, после чего дополнительно подтягиваются гайками. На свободном конце болтов рядом друг с другом накручивается две гайки. Между ними будет фиксироваться нихромовая проволока, которую для начала нужно намотать на болты.
Закрепление нихромовой проволоки. /Фото: youtube.com
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