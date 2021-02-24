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5 креативных самоделок, которые легко изготовить своими руками


Оригинальное изобретение, которое поможет устроить крутой праздник.

Оригинальное изобретение, которое поможет устроить крутой праздник.

Человеческая изобретательность не знает границ. Своими руками можно сделать множество интересных и полезных приборов, которые значительно облегчат жизнь. Причем для этого не понадобится особых материалов или инструментов. Все максимально просто и доступно. Novate.ru предлагает несколько креативных лайфхаков, с которыми справится даже новичок, следуя подробной инструкции.

1. Самодельный фонарик


Компактный и удобный фонарик для дома и отдыха на природе. /Фото: youtube.com

Компактный и удобный фонарик для дома и отдыха на природе. /Фото: youtube.com

 

Для начала нужно взять три диода и спаять их между собой последовательным путем. По бокам к ним нужно присоединить спайкой по медному проводу с сечением до 1 мм. Далее следует сделать в пластиковой крышке от бутылки три отверстия, с диаметром, немного большим, чем диоды. Делать это удобно с помощью паяльной станции или дрели. Лампочки помещаются в отверстие и фиксируются посредством горячего клея из пистолета.
Промежуточный этап работы: фиксируем диоды клеем. /Фото: youtube.com

Промежуточный этап работы: фиксируем диоды клеем. /Фото: youtube.com

 

Далее с использованной батареи «Крона» нужно срезать разъемы для подключения. Нагретым над огнем гвоздем во второй пластиковой крышке делаем отверстия для проводов. В них продеваем свободные части проводов от первой части с диодами.
Подключаем провода к разъемам, фиксируя их клеем. После этого все детали закрепляем между собой, включая крышки. Стык крышек покрываем изолентой. Получается блок с диодами, который можно подключить к батарее «Крона». Такой компактный и практичный фонарик выручает в непредвиденных ситуациях и очень полезен дома.
Завершающий этап работы: скрепление деталей. /Фото: youtube.com

Завершающий этап работы: скрепление деталей. /Фото: youtube.com

 

2. Компактная шлифовальная машина


Отлично справляется с ржавчиной и налетом. /Фото: youtube.com

Отлично справляется с ржавчиной и налетом. /Фото: youtube.com

 

Сначала снимаем с зажигалки металлическую защиту и достаем расположенный внутри барабан. Плоскогубцами снимаем с него боковые части, чтобы остался один зубчатый элемент. Потом сложенную в несколько раз тонкую алюминиевую проволоку помещаем в центр барабана и надеваем его на выступающую вращающуюся часть мотора, чтобы он плотно сел.

 
Соединение барабана с маленьким мотором. /Фото: youtube.com

Соединение барабана с маленьким мотором. /Фото: youtube.com

 

С помощью горячего клея из пистолета соединяем между собой две палочки от мороженого и на один край этой конструкции приклеиваем мотор с барабаном. Срезаем с батарейки «Крона» часть с контактами, крепим к ним паяльной лампой два провода. Затем к проводу с плюсовым зарядом подключаем самый простой выключатель. В разъем вставляем батарейку, которую после этого приклеиваем на противоположную сторону палочек от мороженого. Посередине этой конструкции приклеиваем выключатель. Соединяем провода с мотором, фиксируем изолентой. Сверху все скрываем второй парой склеенных палочек от мороженого.
Промежуточный этап работы: соединение деталей. /Фото: youtube.com

Промежуточный этап работы: соединение деталей. /Фото: youtube.com

 

3. Веселая вечеринка с шариками


Простой способ для надувания шариков без нагрузки на легкие. /Фото: youtube.com

Простой способ для надувания шариков без нагрузки на легкие. /Фото: youtube.com

 

Берем жестяную банку из-под любого напитка. Наждачной бумагой стачиваем верхнюю часть до того момента, пока верхняя крышка банки не отсоединится. По опыту прошлых лайфхаков подключаем кнопку включения к батарейке «Крона». Отдельно к мотору припаиваем варистор 105. Горячим клеем соединяем батарейку и компрессор. Второй провод кнопки подключаем к компрессору.
Промежуточный этап работы: подключение деталей. /Фото: youtube.com

Промежуточный этап работы: подключение деталей. /Фото: youtube.com

 

Далее прозрачную резиновую трубку подходящего диаметра клеевым пистолетом закрепляем на другой стороне компрессора. Всю конструкцию помещаем в жестяную банку, выводя наружу кнопку и свободный конец резиновой трубки. Сверху все закрываем жестяной крышкой и фиксируем ее клеем.
Завершающая работа по соединению деталей. /Фото: youtube.com

Завершающая работа по соединению деталей. /Фото: youtube.com

 

После этого берем маленькую пластиковую крышку от бутылки и делаем в ней отверстие паяльной лампой. Продеваем в него резиновую трубку. Теперь на крышку можно надевать шарик и после нажатия кнопки надувать его автоматически.

4. Зарядное устройство для смартфона


Компактное и недорогое устройство для зарядки телефона. /Фото: youtube.com

Компактное и недорогое устройство для зарядки телефона. /Фото: youtube.com

 

Берем зарядное устройство USB, которое работает от автомобильного прикуривателя. Снимаем с него крышку и достаем внутреннюю часть, срезаем с нее контакты для подключения к автомобилю, а на их место припаиваем обычные медные провода. К их свободному концу присоединяем разъемы от батарейки «Крона». Далее берем основание от спичечного коробка и срезаем у него одну меньшую боковую сторону и половину второй, противоположной. Закрепляем внутри плату и разъемы от батарейки. Закрываем все верхней частью спичечного коробка. К разъемам подключается батарейка, а с другой стороны можно включать USB-кабель для подзарядки телефона или планшета. Для удобства можно сделать видимым индикатор заряда в самодельном устройстве.
Промежуточный этап работы. /Фото: youtube.com

Промежуточный этап работы. /Фото: youtube.com

 

Полезная информация: Одна батарейка «Крона» может однократно зарядить смартфон от 90 до 100%.

5. Самодельный резак


С помощью такого компактного резака вполне можно резать пенопласт, как масло. /Фото: youtube.com

С помощью такого компактного резака вполне можно резать пенопласт, как масло. /Фото: youtube.com

 

Для начала берем небольшую деревянную планку и по бокам делаем в ней по отверстию. В них продеваем болты с длиной около 10 см и фиксируем гайками. Посередине планки изолентой закрепляем батарейку с помощью изоленты. К ней подключаем разъемы, срезанные с другой, использованной батарейки, а также последовательно к кнопке включения и выключения. Кнопку фиксируем клеем на боку батарейки.
Промежуточный этап работы с подключениями. /Фото: youtube.com

Промежуточный этап работы с подключениями. /Фото: youtube.com

 

Свободные провода зачищаются и наматываются на болты, после чего дополнительно подтягиваются гайками. На свободном конце болтов рядом друг с другом накручивается две гайки. Между ними будет фиксироваться нихромовая проволока, которую для начала нужно намотать на болты.
Закрепление нихромовой проволоки. /Фото: youtube.com

Закрепление нихромовой проволоки. /Фото: youtube.com

 

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5 креативных самоделок, которые легко изготовить своими руками

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5 креативных самоделок, которые легко изготовить своими рукамиПодписаться на мой Instagram
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