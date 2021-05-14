Тетради тоже могут вредить здоровью. Поэтому покупаю детям только определенные канцтовары

В последние недели августа в канцелярских магазинах царит ажиотаж - родители покупают детям все необходимое к школе. Важное место в списке покупок занимают тетради. Какими они должны быть?

Вот что говорят специалисты

Они отмечают, что ни в коем случае не нужно останавливать выбор на тетрадях с яркой обложкой, изображениями любимых героев фильмов и мультфильмов. Дело в том, что яркие картинки отвлекают внимание не ребенка, не позволяя ему сосредоточиться на уроке. Кроме этого, навязчивые картинки еще долго после одного взгляда на них могут читать перед глазами. Подобная ситуация негативно влияет на нервную систему. Да и сама яркая карантина не очень хороша для зрения ребенка.

Поэтому родителям, которые еще не успели закупить тетради и ручки к новому школьному году, важно обратить внимание на продукцию с листами сероватого оттенка или слоновой кости. Листы должны иметь среднюю плотность, то есть не следует брать тетрадь с просвечивающими листами или, наоборот, слишком плотными.

Важно, чтобы ребенок мог писать на ней без нажима, спокойно. Для этого нужно выбрать не только правильную тетрадь, но и правильную ручку. Конечно, тут все зависит от индивидуальных предпочтений. Но важно, чтобы место, где ребенок держит ручку, было прорезиненным.

В таком случае она не будет выскальзывать из руки во время письма, а на пальцах не будет мозолей.