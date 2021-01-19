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Шокирующая правда о психбольницах

Пациенты, которым не повезло побывать в психиатрических лечебницах, как правило, вспоминают их с содроганием. Однако сегодняшние лечебницы для душевнобольных – просто рай по сравнению с тем, что творилось в подобных заведениях несколько десятилетий назад. Немногие сохранившиеся снимки свидетельствуют: в ту эпоху психбольницы были настоящим филиалом ада на земле!

Шокирующая правда о психбольницах

Ограничения свободы были гораздо сильнее, чем сейчас


Шокирующая правда о психбольницах
Вте времена, когда эффективных и безвредных успокаивающих препаратов еще не существовало, врачи, чтобы успокоить пациентов и не дать им нанести вред себе и другим, использовали простые и эффективные, но чрезвычайно болезненные, а зачастую и опасные средства. Веревки и наручники, запирание на дни и недели в тесных каморках или даже в ящиках – все шло в ход. Подобные средства зачастую еще больше усиливали психоз пациента вместо того, чтобы по-настоящему успокоить его, – правда, медицина того времени об этом чаще всего не догадывалась.

В психиатрическую больницу мог попасть совершенно здоровый человек


Шокирующая правда о психбольницах
В конце XIX века список показаний к госпитализации в психиатрические клиники США входили привычка к мастурбации, аморальное поведение, несдержанность, избыточное религиозное рвение, общение с дурной компанией, а также чтение романов и употребление табака.
Принудительной госпитализации подлежали также те, кого лошадь ударила копытом в голову, кто побывал на войне или чьи родители были двоюродным братом и сестрой. Убористый список из нескольких десятков показаний не оставляет сомнений: каждый из нас где-нибудь в 1890 году, будучи в США, запросто мог бы загреметь в психлечебницу.

Пациентов лечили с помощью машин для порки


Шокирующая правда о психбольницах
Вот такие машины сто лет назад применялись в психиатрических клиниках для облегчения симптомов заболевания у душевнобольных. Солидного веса палки колотили больного по всему телу от затылка до пяток: врачи надеялись, что так ему станет легче. В действительности все происходило как раз наоборот, – но, опять-таки, врачи об этом еще не догадывались.

Врачи действительно считали мастурбацию причиной психических заболеваний


Шокирующая правда о психбольницах
Еще несколько десятилетий назад медики были свято убеждены, что мастурбация может стать причиной безумия. Они совершенно искренне путали причину со следствием: ведь многие пациенты психиатрических клиник, не умея контролировать себя, занимались онанизмом с утра до ночи. Наблюдая за ними, врачи и пришли к выводу, что мастурбация вызывает болезнь, хотя на самом-то деле она была лишь одним из симптомов. Тем не менее, в прежние времена пациентам психиатрических клиник в обязательном порядке надевали вот такие громоздкие и неудобные агрегаты, чтобы они не могли мастурбировать. Ходить в них было неудобно, а подчас и болезненно, однако, несмотря на это, пациенты клиник жили в них неделями, а иногда и годами.

Женщин в психиатрических клиниках насильно подвергали «вагинальному массажу»


Шокирующая правда о психбольницах
Удивительно, но в то время, как для мужчин мастурбация считалась опасной, женщинам предписывали ее в качестве лечебного средства для лечения истерии. Этот диагноз мог быть поставлен женщине за что угодно – от раздражительности до наличия сексуальных желаний. В качестве лечения назначали так называемый «вагинальный массаж», то есть, массаж влагалища с помощью специального приспособления с доведением пациентки до оргазма. У самих пациенток разрешения никто, разумеется, не спрашивал, – и все же, с учетом обстановки в психбольницах, был отнюдь не худший, хотя и бесполезный, метод лечения.

Парные кабины тоже считались успокоительным средством


Шокирующая правда о психбольницах
Эти ящики – не клетки, а специальные успокоительные паровые кабины конца XIX – ХХ века. Несмотря на устрашающий внешний вид, ничего особенно страшного в них не было. Фактически, это были подобия современных одноместных саун-бочек, которые сегодня можно сегодня встретить во многих СПА-салонах. Медики полагали, что такая парилка успокаивает буйных пациентов. Этот способ лечения можно было бы даже назвать приятным, если бы не одно «но»: как можно заметить на снимке, пациентов сажали в ящики полностью одетыми, что превращало удовольствие от сауны в медленную пытку.

Женщины чаще становились пациентками психлечебниц, чем мужчины


Шокирующая правда о психбольницах
Отправить женщину в психиатрическую лечебницу несколько десятилетий назад было гораздо проще, чем мужчину. Для этого чаще всего использовался уже упомянутый диагноз «истерия», под который можно было подогнать что угодно, даже сопротивление насильнику-мужу. Еще одним фактором риска считалось чтение: считалось, что оно однозначноведет женщину к безумию. Немало представительниц прекрасного пола провели годы в психиатрических клиниках лишь по тому, что, как гласили больничныедокументы, их застали читающими в 5.30 утра.

Психиатрические больницы прежних эпох страдали от перенаселенности


Шокирующая правда о психбольницах
При столь огромном числе показаний к госпитализации неудивительно, что все психиатрические больницы прежних времен страдали от избытка пациентов. Справлялись с перенаселением, не церемонясь: людей набивали в палаты, как сельдь в бочку, а чтобы влезло побольше, уносили из палат кровати и прочие «излишества», предоставляя пациентам свободу устраиваться на голом полу, а для большего удобства еще и приковав их цепями к стенам. Современные смирительные рубашки на таком фоне кажутся образцом гуманизма!

Дети жили в психиатрических больницах годами


Шокирующая правда о психбольницах
В прежние времена специальных детских клиник не существовало, поэтому маленькие пациенты – страдающие, к примеру, умственной отсталостью или стойкими поведенческими расстройствами, – попадали в те же клиники, что и взрослые больные, и жили там годами. Но, что еще хуже,в психбольницах тех времен было немало здоровых ребятишек. Здесь жили дети пациенток, медперсонала, матерей-одиночек, которым некуда было идти с младенцами, а также дети, оставшиеся без родителей. Всю эту ораву ребятишек воспитывали, в основном, пациенты: у медперсонала из-за большой нагрузки просто не было на это времени. Кем вырастали такие детишки, догадаться несложно.

В качестве лечебного средства врачи регулярно использовали электрошок


Шокирующая правда о психбольницах
Электрошоковая терапия, когда к голове пациента подводят ток высокой силы, и сейчас иногда используется в психиатрических клиниках, но лишь в случае глобальных расстройств, когда терять пациенту уже, как говорится, нечего. Но еще полвека назад его применяли сплошь и рядом, в том числе – в качестве успокоительного. На самом деле, электрошок никого не успокаивал, а лишь доставлял пациентам невыносимую боль. Знаменитый математик Джон Нэш, страдавший шизофренией, еще в 1960-х подвергался электрошоку в американских психиатрических клиниках, и впоследствии вспоминал об этом опыте как о худшем в своей жизни.

Пытаясь лечить лоботомией, врачи превращали пациентов в овощи


Шокирующая правда о психбольницах
Еще в середине ХХ века многие психиатры считали лоботомию реальным средством для избавления пациента от шизофрении или синдрома навязчивых состояний. Эта операция выглядела жутко: врач вводил через угол глаза пациента подобие ножа для колки льда и, пробивая им тонкую кость глазной впадины, резким движением вслепую рассекал нервную ткань мозга. После операции человек терял интеллект, у него страдала координация движений, зачастую из-за нестерильного оборудования начиналось заражение крови. И все-таки лоботомия считалась панацеей для шизофреников не одно десятилетие: так, в США в начале 1950-х проводилось около 5000 лоботомий в год.

В психиатрическую клинику можно было попась из-за нетрадиционной сексуальной ориентации


Шокирующая правда о психбольницах
То, что неправильная сексуальная ориентация лет сто назад считалась психическим заболеванием, никого, наверное, не удивляет. Поразительно, каким образом врачи делали вывод о сексуальных предпочтениях, решая, везти ли пациента в больницу! Так, в одном случае несколько лет провела в клинике для душевнобольных только из-за того, что любила носить брюки и возиться с техникой. Известны случаи с несколькими женщинами, когда их признавали душевнобольными из-за слишком низкого сексуального аппетита: асексуальных дам в те времена считали скрытыми лесбиянками, полагая, что нормальная женщина в здравом уме не имеет права просто так отвергать мужа!

И недостаток, и избыток религиозности сто лет назад вели в психбольницу


Шокирующая правда о психбольницах
Сто лет назад в США человек, отказавшийся от помощи терапевта или хирурга по религиозным соображениям (как это сегодня делают, к примеру, поклонники сайентологии) имел все шансы вместо хирургии отправиться в психиатрическую клинику. Но и нехватка религиозного чувства также была чревата попаданием в психушку: известно несколько случаев, когда люди проводили в домах скорби не один год лишь потому, что открыто заявляли себя атеистами.

Врачи, лечившие психику, почти ничего не знали о ней


Шокирующая правда о психбольницах
Сто лет назад врачи почти ничего не знали о функционировании человеческого мозга, поэтому их лечение больше напоминало жестокие опыты над людьми. Пациентов обливали ледяной водой, просверливали им черепа, удаляли части мозга не потому, что врачи были уверены в действенности этих мер, а лишь для того, чтобы понять, работают они или нет. Неудивительно, что смертность в психиатрических клиниках столетней давности была, пожалуй, немногим ниже, чем в чумных госпиталях.

Заброшенные психбольницы сегодня – объекты для мрачных экскурсий


Шокирующая правда о психбольницах
Лишь в 1970-80-х годах западный мир стал отказываться от практики повальных госпитализаций пациентов в «дома скорби» и жестоких и неэффективных методов лечения. В 1970-е психиатрические больницы США и Европы начали массово закрываться. При этом на улице оказалось немало настоящих больных, которые не в состоянии были сами отвечать за себя. Ну, а здания бывших психиатрических клиник сегодня- популярнейшие объекты для молодых экстремалов, которые обшаривают здесь каждый уголок, отыскивая следы эпохи кровавого рассвета психиатрии, продлившегося несколько десятилетий.

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