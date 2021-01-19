Шокирующая правда о психбольницах

Пациенты, которым не повезло побывать в психиатрических лечебницах, как правило, вспоминают их с содроганием. Однако сегодняшние лечебницы для душевнобольных – просто рай по сравнению с тем, что творилось в подобных заведениях несколько десятилетий назад. Немногие сохранившиеся снимки свидетельствуют: в ту эпоху психбольницы были настоящим филиалом ада на земле!
Ограничения свободы были гораздо сильнее, чем сейчас
Вте времена, когда эффективных и безвредных успокаивающих препаратов еще не существовало, врачи, чтобы успокоить пациентов и не дать им нанести вред себе и другим, использовали простые и эффективные, но чрезвычайно болезненные, а зачастую и опасные средства. Веревки и наручники, запирание на дни и недели в тесных каморках или даже в ящиках – все шло в ход. Подобные средства зачастую еще больше усиливали психоз пациента вместо того, чтобы по-настоящему успокоить его, – правда, медицина того времени об этом чаще всего не догадывалась.
В психиатрическую больницу мог попасть совершенно здоровый человек
В конце XIX века список показаний к госпитализации в психиатрические клиники США входили привычка к мастурбации, аморальное поведение, несдержанность, избыточное религиозное рвение, общение с дурной компанией, а также чтение романов и употребление табака. Принудительной госпитализации подлежали также те, кого лошадь ударила копытом в голову, кто побывал на войне или чьи родители были двоюродным братом и сестрой. Убористый список из нескольких десятков показаний не оставляет сомнений: каждый из нас где-нибудь в 1890 году, будучи в США, запросто мог бы загреметь в психлечебницу.
Пациентов лечили с помощью машин для порки
Вот такие машины сто лет назад применялись в психиатрических клиниках для облегчения симптомов заболевания у душевнобольных. Солидного веса палки колотили больного по всему телу от затылка до пяток: врачи надеялись, что так ему станет легче. В действительности все происходило как раз наоборот, – но, опять-таки, врачи об этом еще не догадывались.
Врачи действительно считали мастурбацию причиной психических заболеваний
Еще несколько десятилетий назад медики были свято убеждены, что мастурбация может стать причиной безумия. Они совершенно искренне путали причину со следствием: ведь многие пациенты психиатрических клиник, не умея контролировать себя, занимались онанизмом с утра до ночи. Наблюдая за ними, врачи и пришли к выводу, что мастурбация вызывает болезнь, хотя на самом-то деле она была лишь одним из симптомов. Тем не менее, в прежние времена пациентам психиатрических клиник в обязательном порядке надевали вот такие громоздкие и неудобные агрегаты, чтобы они не могли мастурбировать. Ходить в них было неудобно, а подчас и болезненно, однако, несмотря на это, пациенты клиник жили в них неделями, а иногда и годами.
Женщин в психиатрических клиниках насильно подвергали «вагинальному массажу»
Удивительно, но в то время, как для мужчин мастурбация считалась опасной, женщинам предписывали ее в качестве лечебного средства для лечения истерии. Этот диагноз мог быть поставлен женщине за что угодно – от раздражительности до наличия сексуальных желаний. В качестве лечения назначали так называемый «вагинальный массаж», то есть, массаж влагалища с помощью специального приспособления с доведением пациентки до оргазма. У самих пациенток разрешения никто, разумеется, не спрашивал, – и все же, с учетом обстановки в психбольницах, был отнюдь не худший, хотя и бесполезный, метод лечения.
Парные кабины тоже считались успокоительным средством
Эти ящики – не клетки, а специальные успокоительные паровые кабины конца XIX – ХХ века. Несмотря на устрашающий внешний вид, ничего особенно страшного в них не было. Фактически, это были подобия современных одноместных саун-бочек, которые сегодня можно сегодня встретить во многих СПА-салонах. Медики полагали, что такая парилка успокаивает буйных пациентов. Этот способ лечения можно было бы даже назвать приятным, если бы не одно «но»: как можно заметить на снимке, пациентов сажали в ящики полностью одетыми, что превращало удовольствие от сауны в медленную пытку.
Женщины чаще становились пациентками психлечебниц, чем мужчины
Отправить женщину в психиатрическую лечебницу несколько десятилетий назад было гораздо проще, чем мужчину. Для этого чаще всего использовался уже упомянутый диагноз «истерия», под который можно было подогнать что угодно, даже сопротивление насильнику-мужу. Еще одним фактором риска считалось чтение: считалось, что оно однозначноведет женщину к безумию. Немало представительниц прекрасного пола провели годы в психиатрических клиниках лишь по тому, что, как гласили больничныедокументы, их застали читающими в 5.30 утра.
Психиатрические больницы прежних эпох страдали от перенаселенности
При столь огромном числе показаний к госпитализации неудивительно, что все психиатрические больницы прежних времен страдали от избытка пациентов. Справлялись с перенаселением, не церемонясь: людей набивали в палаты, как сельдь в бочку, а чтобы влезло побольше, уносили из палат кровати и прочие «излишества», предоставляя пациентам свободу устраиваться на голом полу, а для большего удобства еще и приковав их цепями к стенам. Современные смирительные рубашки на таком фоне кажутся образцом гуманизма!
Дети жили в психиатрических больницах годами
В прежние времена специальных детских клиник не существовало, поэтому маленькие пациенты – страдающие, к примеру, умственной отсталостью или стойкими поведенческими расстройствами, – попадали в те же клиники, что и взрослые больные, и жили там годами. Но, что еще хуже,в психбольницах тех времен было немало здоровых ребятишек. Здесь жили дети пациенток, медперсонала, матерей-одиночек, которым некуда было идти с младенцами, а также дети, оставшиеся без родителей. Всю эту ораву ребятишек воспитывали, в основном, пациенты: у медперсонала из-за большой нагрузки просто не было на это времени. Кем вырастали такие детишки, догадаться несложно.
В качестве лечебного средства врачи регулярно использовали электрошок
Электрошоковая терапия, когда к голове пациента подводят ток высокой силы, и сейчас иногда используется в психиатрических клиниках, но лишь в случае глобальных расстройств, когда терять пациенту уже, как говорится, нечего. Но еще полвека назад его применяли сплошь и рядом, в том числе – в качестве успокоительного. На самом деле, электрошок никого не успокаивал, а лишь доставлял пациентам невыносимую боль. Знаменитый математик Джон Нэш, страдавший шизофренией, еще в 1960-х подвергался электрошоку в американских психиатрических клиниках, и впоследствии вспоминал об этом опыте как о худшем в своей жизни.
Пытаясь лечить лоботомией, врачи превращали пациентов в овощи
Еще в середине ХХ века многие психиатры считали лоботомию реальным средством для избавления пациента от шизофрении или синдрома навязчивых состояний. Эта операция выглядела жутко: врач вводил через угол глаза пациента подобие ножа для колки льда и, пробивая им тонкую кость глазной впадины, резким движением вслепую рассекал нервную ткань мозга. После операции человек терял интеллект, у него страдала координация движений, зачастую из-за нестерильного оборудования начиналось заражение крови. И все-таки лоботомия считалась панацеей для шизофреников не одно десятилетие: так, в США в начале 1950-х проводилось около 5000 лоботомий в год.
В психиатрическую клинику можно было попась из-за нетрадиционной сексуальной ориентации
То, что неправильная сексуальная ориентация лет сто назад считалась психическим заболеванием, никого, наверное, не удивляет. Поразительно, каким образом врачи делали вывод о сексуальных предпочтениях, решая, везти ли пациента в больницу! Так, в одном случае несколько лет провела в клинике для душевнобольных только из-за того, что любила носить брюки и возиться с техникой. Известны случаи с несколькими женщинами, когда их признавали душевнобольными из-за слишком низкого сексуального аппетита: асексуальных дам в те времена считали скрытыми лесбиянками, полагая, что нормальная женщина в здравом уме не имеет права просто так отвергать мужа!
И недостаток, и избыток религиозности сто лет назад вели в психбольницу
Сто лет назад в США человек, отказавшийся от помощи терапевта или хирурга по религиозным соображениям (как это сегодня делают, к примеру, поклонники сайентологии) имел все шансы вместо хирургии отправиться в психиатрическую клинику. Но и нехватка религиозного чувства также была чревата попаданием в психушку: известно несколько случаев, когда люди проводили в домах скорби не один год лишь потому, что открыто заявляли себя атеистами.
Врачи, лечившие психику, почти ничего не знали о ней
Сто лет назад врачи почти ничего не знали о функционировании человеческого мозга, поэтому их лечение больше напоминало жестокие опыты над людьми. Пациентов обливали ледяной водой, просверливали им черепа, удаляли части мозга не потому, что врачи были уверены в действенности этих мер, а лишь для того, чтобы понять, работают они или нет. Неудивительно, что смертность в психиатрических клиниках столетней давности была, пожалуй, немногим ниже, чем в чумных госпиталях.
Заброшенные психбольницы сегодня – объекты для мрачных экскурсий
Лишь в 1970-80-х годах западный мир стал отказываться от практики повальных госпитализаций пациентов в «дома скорби» и жестоких и неэффективных методов лечения. В 1970-е психиатрические больницы США и Европы начали массово закрываться. При этом на улице оказалось немало настоящих больных, которые не в состоянии были сами отвечать за себя. Ну, а здания бывших психиатрических клиник сегодня- популярнейшие объекты для молодых экстремалов, которые обшаривают здесь каждый уголок, отыскивая следы эпохи кровавого рассвета психиатрии, продлившегося несколько десятилетий.
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