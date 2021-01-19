Шокирующая правда о психбольницах

Пациенты, которым не повезло побывать в психиатрических лечебницах, как правило, вспоминают их с содроганием. Однако сегодняшние лечебницы для душевнобольных – просто рай по сравнению с тем, что творилось в подобных заведениях несколько десятилетий назад. Немногие сохранившиеся снимки свидетельствуют: в ту эпоху психбольницы были настоящим филиалом ада на земле!









Ограничения свободы были гораздо сильнее, чем сейчас

В психиатрическую больницу мог попасть совершенно здоровый человек

Пациентов лечили с помощью машин для порки

Врачи действительно считали мастурбацию причиной психических заболеваний

Женщин в психиатрических клиниках насильно подвергали «вагинальному массажу»

Парные кабины тоже считались успокоительным средством

Женщины чаще становились пациентками психлечебниц, чем мужчины

Психиатрические больницы прежних эпох страдали от перенаселенности

Дети жили в психиатрических больницах годами

В качестве лечебного средства врачи регулярно использовали электрошок

Пытаясь лечить лоботомией, врачи превращали пациентов в овощи

В психиатрическую клинику можно было попась из-за нетрадиционной сексуальной ориентации

И недостаток, и избыток религиозности сто лет назад вели в психбольницу

Врачи, лечившие психику, почти ничего не знали о ней

Заброшенные психбольницы сегодня – объекты для мрачных экскурсий