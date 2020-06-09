12 способов вторичного использования жестяной банки

В каждом доме найдутся жестяные банки. Вы даже не представляете, сколько действительно замечательных вещей можно сделать из этой тары.

Если у вас уже скопилось много банок, то не спешите их выбрасывать, ведь они – отличный материал для творчества. Взгляните на эти простые идеи поделок и принимайтесь за дело!

1. Музыкальная подвеска

Мне всегда нравился этот перезвон при дуновении ветра.

2. Подвесной сад

Если у вас нет дачного участка, то можно смастерить такой миниатюрный сад.

3. Боулинг на лугу

Отличный способ развлечься с семьей этим летом.

4. Горшочки для растений

Такие горшочки добавят цвета вашей веранде.

5. Березовые горшочки с суккулентами

Это всего лишь имитация березовой коры, нужно взять картонку с подобным принтом и обернуть ее вокруг жестяной банки. Получаются отличные горшочки в стиле рустик.

6. Подставка для карандашей

Клей и золотая краска превратят даже самые невзрачные жестяные банки в красивую подставку для карандашей.

7. Кормушки для птиц

Такие кормушки не только сделают птиц еще счастливее, но и украсят сад.

8. Подставка под бутылку

Если в вашем садовом кресле нет подстаканника, то эта идея исправит недостаток.

9. Уличные фонарики

Кто бы мог подумать, что консервная банка из-под тунца может быть такой красивой?

10. Органайзер для инструментов

С таким органайзером ваши инструменты всегда будут под рукой.

11. Цитронелловые свечи

Теперь вы сможете устраивать вечеринки на открытом воздухе, ведь эти самодельные цитронелловые свечи точно избавят вас от надоедливых комаров.

12. Органайзер для упаковочной бумаги

Теперь ваша коллекция рулонов упаковочной бумаги точно будет под контролем!