12 советов, как устранить неприятный запах в кроссовках

Не стоит терпеть неприятный запах в кроссовках , ведь его можно легко нейтрализовать

Почему возникает неприятный запах

Главная причина запаха - излишнее потоотделение ног / Фото: progidroz.ru

Регулярный уход за кроссовками поможет минимизировать возникновение амбре / Фото: navseruki.guru

Народные средства

Сода поглощает влагу и уничтожает неприятный аромат / Фото: protkan.com

Кофейный зерна - одно из лучших средств по устранению неприятных запахов / Фото: images.wallpaperscraft.ru

Можно использовать даже использованные, но высушенные пакетики / Фото: heaclub.ru

Протрите уксусом внутреннюю часть кроссовок и оставьте высыхать / Фото: vdomedela.ru

Газета избавит кроссовки от лишней влаги / Фото: kubachi-centr.ru

Спирт убьет любые бактерии / Фото: severdv.ru

Стирать в машинке можно только текстильные кроссовки / Фото: staryy-oskol.xiacom.ru

Специальные средства

Дезодорант освежает обувь и убивает бактерии / Фото: images11.domashnyochag.ru

Ароматизированные шарики прослужат 3-6 месяцев / Фото: irecommend.ru

Аптечный препарат продезинфицирует и освежит кроссовки / Фото: netrodinkam.ru

Протрите обувь хлоргексидином и поместите в пакет на 3-4 часа / Фото: etoglaza.ru

Ультрафиолет предотвращает возникновение грибка и развитие бактерий / Фото: poleznii-site.ru