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Эти фотографии показывают всю красоту и печаль Румынии

Эти фотографии показывают всю красоту и печаль Румынии

Проект Everyday Romania существует в Instagram уже несколько лет. Основанный фотографом Мугуром Варзариу (Mugur Vărzariu), он позволяет увидеть самые разнообразные моменты повседневной жизни Румынии, иногда донельзя абсурдные.

Здесь и свиньи возле «мерседесов», и лачуга с флагами Румынии и Евросоюза, и часто встречающаяся атмосфера китча в сочетании с унынием.

Эти фотографии показывают всю красоту и печаль Румынии

Эти фотографии показывают всю красоту и печаль Румынии

Эти фотографии показывают всю красоту и печаль Румынии

Эти фотографии показывают всю красоту и печаль Румынии

Эти фотографии показывают всю красоту и печаль Румынии

Эти фотографии показывают всю красоту и печаль Румынии

Эти фотографии показывают всю красоту и печаль Румынии

Эти фотографии показывают всю красоту и печаль Румынии

Эти фотографии показывают всю красоту и печаль Румынии

Эти фотографии показывают всю красоту и печаль Румынии

Эти фотографии показывают всю красоту и печаль Румынии

Эти фотографии показывают всю красоту и печаль Румынии

Эти фотографии показывают всю красоту и печаль Румынии

Эти фотографии показывают всю красоту и печаль Румынии

Эти фотографии показывают всю красоту и печаль Румынии

Эти фотографии показывают всю красоту и печаль Румынии

Эти фотографии показывают всю красоту и печаль Румынии

Эти фотографии показывают всю красоту и печаль Румынии

Эти фотографии показывают всю красоту и печаль Румынии

Эти фотографии показывают всю красоту и печаль Румынии

Эти фотографии показывают всю красоту и печаль Румынии

Эти фотографии показывают всю красоту и печаль Румынии

Эти фотографии показывают всю красоту и печаль Румынии

Эти фотографии показывают всю красоту и печаль Румынии

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