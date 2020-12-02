Эти фотографии показывают всю красоту и печаль Румынии
Проект Everyday Romania существует в Instagram уже несколько лет. Основанный фотографом Мугуром Варзариу (Mugur Vărzariu), он позволяет увидеть самые разнообразные моменты повседневной жизни Румынии, иногда донельзя абсурдные.
Здесь и свиньи возле «мерседесов», и лачуга с флагами Румынии и Евросоюза, и часто встречающаяся атмосфера китча в сочетании с унынием.
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