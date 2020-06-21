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Что делать, если вы подавились, а рядом никого нет. Эти простые действия однажды могут спасти вам жизнь

Что делать, если вы подавились, а рядом никого нет. Эти простые действия однажды могут спасти вам жизнь

Что делать, если вы подавились, а рядом никого нет. Эти простые действия однажды могут спасти вам жизнь

Каждый может подавиться. Если при этом поблизости не будет людей, это может закончиться трагедией. Поэтому стоит знать, как помочь себе самостоятельно.

Главное — не паниковать и чётко осознавать, что нужно делать.

Закупорка верхних дыхательных путей инородным телом может быть частичной или полной.

При частичной закупорке пострадавший может, хоть и с трудом, дышать, кашлять, говорить. При полной вздохнуть невозможно. Характерный в этом случае жест — руки, судорожно хватающиеся за горло.

что делать, если подавился

Что делать, если вы поперхнулись

В первую очередь постарайтесь успокоиться. Паника не даст вам сосредоточиться на самопомощи и только усугубит положение.

Попробуйте кашлять как можно интенсивнее: это основной защитный механизм, придуманный природой. Чтобы усилить кашель, можно согнуться пополам. В этом случае помогут мышцы брюшного пресса.

Ни в коем случае не пытайтесь подавить кашель. Это только ухудшит ситуацию.

Если рядом есть зеркало, воспользуйтесь им: откройте рот, прижмите язык вниз к челюсти пальцами, потяните её вверх и выдвиньте немного вперёд. Это улучшит обзор. Если вы увидите инородное тело, попробуйте сдвинуть его с места скользящим движением пальца, а затем удалить.

Ксения Вождалова, терапевт мобильной клиники DOC+

Не стоит пытаться ухватить то, что застряло в горле, двумя пальцами.

Так вы можете случайно протолкнуть его дальше и ухудшить своё состояние.

Что делать, если вы задыхаетесь

В этом случае у человека есть не более полутора минут, чтобы помочь себе. После этого большинство людей теряет сознание и шанс на спасение.

1. Используйте жёсткий узкий предмет

Это может быть спинка стула (но не на колёсиках), край ванны и так далее. Главное — чтобы можно было навалиться.

Наклонитесь так, чтобы верхняя часть живота находилась точно над жёстким ребром выбранного предмета. Расслабив ноги, резко навалитесь на предмет. Давление в животе передастся через диафрагму в лёгкие. Это позволит вытолкнуть инородное тело наружу. Этот способ в практике спасателей считается наиболее действенным.

Георгий Бударкевич, старший инструктор первой помощи учебного центра «ProПомощь»

что делать, если подавился: используйте жёсткий предмет

2. Используйте приём Геймлиха

Одну руку сожмите в кулак. Прижмите её на 2–3 сантиметра выше пупка большим пальцем к животу. Обхватите кулак другой рукой и выполите пять резких надавливаний на себя и вверх.

Из-за неудобной точки приложения силы и возможной физической слабости из-за нехватки кислорода этот способ считается не очень надёжным. Гораздо эффективнее, когда приём Геймлиха использует кто-то, находящийся рядом.

3. Ударьтесь о пол

Встаньте на колени, упритесь прямыми руками в пол. Резко уберите руки в стороны и упадите грудью на пол. Удар должен повысить давление в лёгких, инородное тело может вылететь из дыхательных путей.

Этот способ считается больше теоретическим: попробовать можно, но поможет ли — неизвестно.

Как правильно есть, чтобы не подавиться

  • Откусывайте меньше, пережёвывайте тщательнее. В этом случае риск подавиться значительно снижается.
  • Не разговаривайте во время еды. «Когда я ем, я глух и нем» — очень полезное правило.
  • Держите рядом напиток: сок, молоко, холодный чай, чтобы запить еду.
  • И самое главное — не торопитесь. Не перекусывайте на ходу: это может привести к тому, что вы отвлечётесь и подавитесь даже небольшим кусочком еды. Если чувствуете, что начинаете торопиться, сделайте глубокий вдох и продолжайте в более спокойном темпе.

Неспешное наслаждение вкусной едой — хороший способ обезопасить себя от неприятностей.

 

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