6 симптомов психических заболеваний, которые окружающие принимают за капризы

В поведении каждого из нас найдется какая-нибудь причуда, которая, как мы думаем, свойственна только нам. И напрасно думаем. Потому что, согласно науке, каждой нашей мелкой прихоти, привычке или «любимой мозоли» можно найти строго научное объяснение.







1. Парурез — боязнь мочеиспускания в присутствии других людей



Вы зашли справить малую нужду в пустой туалет (допустим, в ресторане) и уже находитесь на полпути к блаженному облегчению, как вдруг за вашей спиной раздается шарканье. И… все. Процесс застопорился. Вы больше не можете выдавить из себя ни капли. Кто-то пристроился у соседнего писсуара. Вы знаете: он слышит, что ваша струя внезапно иссякла, и от этого паника только нарастает. А вскоре за вами образуется очередь. И все они недоумевают, что это вы там, в полной тишине…







2. Обкусывание ногтей



Онихофагия — одно из самых распространенных психических расстройств, которое выражается в навязчивом обкусывании ногтей. Этой напасти подвержено около 45 процентов людей в возрасте от 10 до 18 лет (большинство из них — женщины). Среди страдающих онихофагией встречаются и знаменитости — Бритни Спирс, Жаклин Кеннеди, Ева Мендес…







3. Неспособность осознать и выразить свое эмоциональное состояние



Как часто вам приходилось слышать от девушки, что ее возлюбленный недостаточно с ней искренен?

«Он никогда не делится со мной своими переживаниями», «он какой-то вечно отстраненный…», «его совершенно не волнует, что происходит у меня в душе!» — и так далее.Хотите верьте, хотите нет, но две из трех этих жалоб можно объяснить медицинским явлением, называемым «алекситимия». Этот термин означает неспособность человека осознать и выразить словами собственное эмоциональное состояние. Алекситимия в той или иной степени есть у каждого из нас. Однако в самых тяжелых случаях это состояние может серьезно отравить жизнь. По уверениям ученых, алекситимия мешает жить примерно 8-10 процентам всех людей, причем мужчин среди них больше, чем женщин.Представьте: начальник отчитывает вас за какой-нибудь серьезный промах, а вы чувствуете, что еще секунда — и расхохочетесь, и ничего не можете с собой поделать. Пытаетесь взять себя в руки — понимаете же, чем это вам грозит, но, как бы вы себя ни сдерживали, виноватый вид постепенно сменяется глупой улыбкой, потом сдавленным смешком, и вскоре из вас вырывается настоящий громкий истерический гогот.Если вы когда-нибудь переживали что-либо подобное , то, вполне возможно, страдаете синдромом под названием «насильственное эмоциональное выражение», известным также как «псевдобульбарный аффект».Практически каждый из нас не выносит какой-нибудь звук: пенопластом по стеклу, мелом по доске, скрип качелей, чавканье… Нормально это или нет, зависит от того, что это за звуки и насколько они мешают вам жить.Психическое расстройство под названием «мизофония» — это состояние, когда раздражение вызывают обычные, ничем не примечательные звуки. Например, звуки, которые издают другие люди, когда едят, дышат, кашляют или занимаются другими совершенно привычными и нешумными делами.В большом коллективе всегда найдется кадр, который воспринимает в штыки все, что идет «сверху». Он считает своей главной целью подрывать авторитет начальства самым шумным и неприятным для последнего способом. Он препирается и спорит по каждому ничтожному поводу.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)