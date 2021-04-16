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5 подручных средств, которые помогут реанимировать выходящую из строя стиральную машину


5 подручных средств, которые помогут реанимировать выходящую из строя стиральную машину


Стиральная машина - предмет первой необходимости для всех, кто не готов проводить часы за ручной стиркой, отнимая драгоценное свободное время у себя любимого. Материал расскажет о 5 подручных/копеечных средствах, которые помогут спасти стиралку даже в том случае, когда казалось, что ей конец.

1. Грязный лоток очистит ополаскиватель для рта


Очистит грязный лоток. / Фото: gelios-sar.ru

Очистит грязный лоток. / Фото: gelios-sar.ru

 

Извлеките лоток из стиральной машинки (делайте это аккуратно, чтобы не сломать пластик). Затем нужно взять тканевые салфетки и смочить из в ополаскивателе для ротовой полости. Покройте все поверхности лотка с отсеками смоченными салфетками и оставьте на 20 минут. Затем вымойте лоток с мылом. Результат вас порадует.

2. Фильтр очистит зубная паста


Зубная паста очистит фильтр стиралки. / Фото: ptzgovorit.ru

Зубная паста очистит фильтр стиралки. / Фото: ptzgovorit.ru

 

Извлеките фильтр и комообразную грязь удалите руками. Далее нанесите на фильтр зубную пасту и почистите его старой зубной щеткой. После этого прополощите фильтр под водой, вытрите насухо и на некоторое время оставьте высохнуть полностью во избежание контакта влаги с электричеством. Всю остальную грязь из отверстия вычистите той же зубной щеткой, а затем вытрите насухо.

3. Сливной шланг очистят лимонная кислота и уксус


Сильная парочка. / Фото: sovremennoedomovodstvo.ru

Сильная парочка. / Фото: sovremennoedomovodstvo.
ru

 

Засыпьте внутрь шланга лимонную кислоту и залейте при помощи шприца уксус. Химическая реакция от взаимодействия уксуса с лимонной кислотой очистит шланг от всей грязи по всей поверхности. Затем нужно будет прогнать обычную воду по шлангу. Не используйте стиральную машину сутки после очистки шланга.

4. Резиновый ободок от черной плесени очистит масло чайного дерева


Очистит черную плесень с резинового ободка. / Фото: market.yandex.ru

Очистит черную плесень с резинового ободка. / Фото: market.yandex.ru

 

В воду добавьте 10 капель масла чайного дерева. Размешайте. Перелейте все в пульверизатор и обильно обрызгайте резиновый ободок стиральной машины. Возьмите ненужную зубную щетку и очистите плесень. После этого протрите сухой салфеткой.

5. Барабан очистят питьевая сода и лимон


Двойная сила. / Фото: freepik.com

Двойная сила. / Фото: freepik.com

 

Насыпьте в барабан соду. Возьмите половинку лимона и начните ею чистить прямо барабан прямо по соде. Вытрите насухо. Результат вас впечатлит, а постиранная одежда более не будет иметь странного запаха на себе.

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5 подручных средств, которые помогут реанимировать выходящую из строя стиральную машину

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5 подручных средств, которые помогут реанимировать выходящую из строя стиральную машинуПодписаться на мой Instagram
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