5 способов избавиться от надоевшего запаха сигарет, если ими провонялось все помещение

Запах сигарет – это вовсе не тот «аромат», с которым бы хотелось жить в квартире или доме, особенно когда речь заходит о большой семье. К сожалению, может хватить и одного раза на покурить в помещении, чтобы раздражающих и откровенно неприятный запах въелся в окружение на долгие месяцы. В такой ситуации остается сделать только одно – дать бой табачному дыму. И вот как это можно сделать.
Внимание! Курить вредно. Никогда не курите.
1. Лавровый лист
Раскуриваем листы. /Фото: interesnoznat.com.
Наиболее традиционное и одно из самых эффективных средств в борьбе с запахом табака, даже в сильно прокуренном помещении. Все что нужно сделать – это закрыть все двери и окна в комнате, оставив там на 2-3 часа на тарелках несколько подожжённых лавровых листов. Метод работает по принципу – клин клином. После сжигания лавровых листов и выжидания указанного промежутка времени, помещение основательно проветривается.
2. Сода
Делаем несколько таких баночек. /Фото: poradovat.ru.
Запах табака выводится не просто содой, а ароматизатором, приготовленным на основе данного вещества. Помимо соды понадобится также любое эфирное масло. В небольшую банку насыпается побольше соды, после чего в нее добавляется несколько капель эфира. Таких емкостей нужно сделать несколько (хотя бы 3-4) и расставить по всей проблемной комнате. Оставляем емкости примерно на сутки. Раз в 1-1.5 часа следует встряхивать баночки с содой так, чтобы их содержимое хорошенько перемешалось.
3. Специи
Специи помогут. /Фото: yandex.com.
Еще один кустарный ароматизатор можно приготовить из специй. Понадобится одна 3-литровая кастрюля. Она наполняется водой, после чего в нее добавляется 1 упаковка гвоздики (в палочках), 1 упаковка корицы молотой и еще 1 упаковка корицы цельной. Вода кипятится со специями в проблемном помещении в течении 30-40 минут, после чего комнату нужно хорошенько проветрить. Единственный недостаток данного способа заключается в том, что в 9.5 из 10 случаев реализовать его можно только на кухне.
4. Пало Санто
Отличное дерево. /Фото: yogatops.ru.
Самый экзотический и не самый бюджетный способ борьбы за свежесть воздуха в помещении. Тем не менее, вспомнить о нем также необходимо, в первую очередь из-за очень высокой эффективности. Есть такое перуанское дерево – Пало Санто. Запах от его горения отлично выводит все прочие «ароматы» в весьма представительном радиусе. Все, что нужно сделать – это найти хотя бы небольшую палочку Пало Санто и раскурить ее на несколько минут в комнате. Поможет не только от табачного дыма, но и от любой другой вони.
5. Корица
Палим палочки. /Фото: yandex.by.
Наконец, помочь в борьбе за чистоту воздуха способна обычная корица. Использовать ее проще, чем что-либо из описанного выше. Просто берем цельную палочку и окуриваем помещение на протяжении нескольких минут. После нехитрой операции останется только хорошо проветрить комнату и можно вновь наслаждаться желанной свежестью и чистотой!
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