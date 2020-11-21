Хрупкий мост на высоте 2 тыс. метров, который не ломается более 300 лет

В Йемене среди гор можно отыскать одну из самых ярких достопримечательностей региона – арочный мост Шехара. Несмотря на потрепанный вид, данная инженерная конструкция все еще является очень надежной и продолжает выполнять свои прямые функции – обеспечивает переправку пешеходного потока между двумя скалами. Сложно поверить, что этому мосту уже не одно столетие.
Древний мост. /Фото: по-европе.рф.
Пешеходный мост-арка Шехара был создан в Йемене (южная часть Аравийского полуострова) еще в XVII столетии. На сегодняшний день интересная инженерная конструкция висит на высоте в 2160 метров над уровнем моря, соединяя тропы на двух скалах, разделенных огромной пропастью. Ширина ущелья, через которое и был переброшен Шехара, составляет 20 метров. Ширина самого моста при этом составляет 3 метра. Конструктором моста был известный в то время арабский инженер по имени Салах аль-Яман.
Мост Шехара ведет к деревне. /Фото: wikiznanie.ru.
Интересной особенностью Шехары является то, что создан мост был едва ли не из подручных материалов. Почти все, что так или иначе задействовали для стройки, было собрано в окрестностях ущелья. Также стоит отметить, что мост, висящий над ущельем уже больше 300 лет, на самом деле постепенно разрушается. Когда-то у Шехары было еще несколько арок, которые обеспечивали дополнительную жесткость и надежность конструкции. Однако они обвалились еще в конце XVIII века. До сих пор в ущелье, у самого основания главной арки, можно увидеть остатки некогда единой конструкции.
Главная достопримечательность. /Фото: yandex.by.
Называется мост по населенному пункту – небольшой деревне, которая лежит в горах совсем рядом с ним. Интересно и то, что конструкция смогла пережить гражданскую войну, которая вспыхнула в стране в 1960-е годы. Сама деревня Шехара подвергалась массированным обстрелам и бомбардировкам по причине того, что в ней располагался штаб одной из конфликтующих сторон. Удивительно, но многовековая постройка во всех этих драматических событиях смогла устоять.
Горная тропа. /Фото: yandex.ru.
Сегодня мост Шехара является одной из виднейших достопримечательностей Йемена. Более того, он даже попал на местные монеты, как один из символов страны.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии