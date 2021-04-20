5 звёздных пар, история любви которых закончилась трагически

Это только сказки заканчиваются счастливой свадьбой и оптимистичным упоминанием о том, что супруги прожили вместе долгую счастливую жизнь и умерли в один день. Жизнь оказывается на самом деле куда более жестокой. И свадьба – это порой только начало. Героям нашего сегодняшнего обзора довелось пережить настоящую трагедию, а после учиться жить без любимого человека.
Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков
Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. / Фото: www.uduba.com
Фигуристы Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков были любимцами миллионов. Они познакомились ещё детьми, на протяжении многих лет катались вместе, завоевали множество наград. Они трижды становились чемпионами Европы, четыре раза поднимались на верхнюю ступеньку пьедестала на чемпионатах мира, дважды заняли первое место на Олимпийских играх. И каждый раз, выходя на лёд, они удивляли своим мастерством и заставляли любоваться настоящим полётом на льду.
Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков с дочерью. / Фото: www.sensum.pro
В 1991 году они стали мужем и женой, спустя полтора года на свет появилась дочь Даша. Малышке было всего три года, когда её отец Сергей Гриньков скончался от инфаркта во время тренировки в Лейк-Плэсиде. Екатерине Гордеевой в тот момент казалось, что жизнь её закончена. Но она нашла в себе силы жить дальше, в 2001 году она вышла замуж во второй раз за фигуриста Илью Кулика, родила дочь Елизавету. Правда, спустя 15 лет семья распалась.
Константин Хабенский и Анастасия Смирнова
Константин Хабенский и Анастасия Смирнова. / Фото: www.soyuz.ru
В январе 2000 года Константин Хабенский назвал журналистку Анастасию Смирнову своей женой. Он был счастлив и верил, что проживёт с любимой женщиной всю жизнь. Но когда Анастасия была беременна, врачи обнаружили у неё онкологическое заболевание головного мозга. Супруга актёра отказалась от лечения, боясь, что это может навредить малышу, которого она носила под сердцем. Когда же Анастасия родила сына Ивана и всё же начала лечение, заболевание уже было слишком запущено. Ивану было чуть больше года, когда его мамы не стало.
Константин Хабенский и Анастасия Смирнова. / Фото: www.nevsedoma.com.ua
Константин Хабенский на протяжении многих лет хранит память о своей первой жене. Ещё когда она болела, он основал фонд помощи детям, страдающим похожими заболеваниями. В 2013 году актёр женился во второй раз на своей коллеге Анастасии Литвиновой. А фонд до сих пор оказывает неоценимую помощь детям, страдающим от онкологических заболеваний.
Юрий Мороз и Марина Левтова
Юрий Мороз и Марина Левтова с дочерью. / Фото: www.rustars.tv
Супруги прожили вместе 20 счастливых лет до того трагического дня, когда во время катания на снегоходе Марина Левтова попала в аварию. Снегоход, на котором была актриса вместе с дочерью Дарьей, перевернулся. Даша получила несколько переломов, а Марина Левтова с силой ударилась о дерево и в результате черепно-мозговой травмы скончалась.
Юрий Мороз и Марина Левтова с дочерью Дарьей. / Фото: www.rustars.tv
Юрий Мороз отчаянно переживал смерть любимой жены и, несмотря на второй брак с актрисой Викторией Исаковой, не любит говорить о трагедии, случившейся с Мариной Левтовой. Лишь горько замечает, что болит у каждого по-своему. Во втором браке у актёра и режиссёра родилась дочь Маруся, но она скончалась в трёхмесячном возрасте. Второй дочери Юрия Мороза и Виктории Исаковой Варваре уже исполнилось 5 лет.
Борис Невзоров и Анастасия Иванова
Борис Невзоров и Анастасия Иванова. / Фото: www.kino-teatr.ru
Актёр и сегодня вспоминает о случившейся четверть века назад трагедии со слезами на глазах. Вернувшись домой вечером 3 июня 1993 года, он обнаружил супругу на полу без признаков жизни. Пока Борис Невзоров отсутствовал, в гости в их дом пришёл брат одного из знакомых семьи. Анастасия его знала и впустила в квартиру. А он убил молодую женщину ради того, чтобы забрать несколько недорогих украшений да старенький видеомагнитофон.
Борис Невзоров и Анастасия Иванова с дочерью. / Фото: www.yandex.net
На протяжении долгих лет Борис Невзоров не мог смириться с утратой, воспитывал при помощи бабушек дочь Полину, а его попытки создать семью заканчивались расставаниями. Правда, на протяжении последних 10 лет он счастлив с Еленой Хрипуновой, с которой познакомился в родном Малом театре. Елена служит бухгалтером и, по признанию актёра, стала для него настоящей воплощённой мечтой о счастье.
Эммануил Виторган и Алла Балтер
Эммануил Виторган и Алла Балтер. / Фото: www.izbrannoe.com
Когда Алла Балтер и Эммануил Виторган познакомились, они оба были несвободны. Им пришлось сделать нелёгкий выбор и разрушить свои семьи. Они оба не оправдывали себя, лишь признавались: чувства их были настолько сильными, что жить по отдельности они просто не могли. На протяжении многих лет супруги были счастливы, растили сына Максима. Когда у Эммануила Гедеоновича диагностировали онкологическое заболевание лёгкого, жена неустанно ухаживала за ним и смогла поставить на ноги.
Эммануил Виторган и Алла Балтер с сыном. / Фото: www.yandex.net
Но врачи вскоре и ей сообщили неутешительный диагноз: онкология позвоночника. Как ни старался актёр спасти любимую женщину, в июле 2000 года её не стало. Должно было пройти много лет, прежде чем актёр снова обрёл счастье. Его женой стала Ирина Млодик, подарившая супругу двоих прекрасных дочерей Этель и Клару.
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