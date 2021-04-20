С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр К
    Короче все жили хорошо!!!Кто в СССР получа...
  • Александр Козьменко
    Эта чушь уже прошла несколько сайтов. Автору не мешало бы найти каталог ВО "ИЗОТОП" и хотя бы просмотретьКак в СССР продав...
  • Александр Самбур
    просто попы ортодоксальной греческой церкви спиздили образ волхвов как и название ПРАВОСЛАВНЫЙПочему католическ...

5 звёздных пар, история любви которых закончилась трагически


5 звёздных пар, история любви которых закончилась трагически


Это только сказки заканчиваются счастливой свадьбой и оптимистичным упоминанием о том, что супруги прожили вместе долгую счастливую жизнь и умерли в один день. Жизнь оказывается на самом деле куда более жестокой. И свадьба – это порой только начало. Героям нашего сегодняшнего обзора довелось пережить настоящую трагедию, а после учиться жить без любимого человека.

Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков


Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. / Фото: www.uduba.com

Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. / Фото: www.uduba.com

 

Фигуристы Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков были любимцами миллионов. Они познакомились ещё детьми, на протяжении многих лет катались вместе, завоевали множество наград. Они трижды становились чемпионами Европы, четыре раза поднимались на верхнюю ступеньку пьедестала на чемпионатах мира, дважды заняли первое место на Олимпийских играх. И каждый раз, выходя на лёд, они удивляли своим мастерством и заставляли любоваться настоящим полётом на льду.

 
Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков с дочерью. / Фото: www.sensum.pro

Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков с дочерью. / Фото: www.sensum.pro

 

В 1991 году они стали мужем и женой, спустя полтора года на свет появилась дочь Даша. Малышке было всего три года, когда её отец Сергей Гриньков скончался от инфаркта во время тренировки в Лейк-Плэсиде. Екатерине Гордеевой в тот момент казалось, что жизнь её закончена.
Но она нашла в себе силы жить дальше, в 2001 году она вышла замуж во второй раз за фигуриста Илью Кулика, родила дочь Елизавету. Правда, спустя 15 лет семья распалась.

Константин Хабенский и Анастасия Смирнова


 
Константин Хабенский и Анастасия Смирнова. / Фото: www.soyuz.ru

Константин Хабенский и Анастасия Смирнова. / Фото: www.soyuz.ru

 

В январе 2000 года Константин Хабенский назвал журналистку Анастасию Смирнову своей женой. Он был счастлив и верил, что проживёт с любимой женщиной всю жизнь. Но когда Анастасия была беременна, врачи обнаружили у неё онкологическое заболевание головного мозга. Супруга актёра отказалась от лечения, боясь, что это может навредить малышу, которого она носила под сердцем. Когда же Анастасия родила сына Ивана и всё же начала лечение, заболевание уже было слишком запущено. Ивану было чуть больше года, когда его мамы не стало.

 
Константин Хабенский и Анастасия Смирнова. / Фото: www.nevsedoma.com.ua

Константин Хабенский и Анастасия Смирнова. / Фото: www.nevsedoma.com.ua

 

Константин Хабенский на протяжении многих лет хранит память о своей первой жене. Ещё когда она болела, он основал фонд помощи детям, страдающим похожими заболеваниями. В 2013 году актёр женился во второй раз на своей коллеге Анастасии Литвиновой. А фонд до сих пор оказывает неоценимую помощь детям, страдающим от онкологических заболеваний.

Юрий Мороз и Марина Левтова


 
Юрий Мороз и Марина Левтова с дочерью. / Фото: www.rustars.tv

Юрий Мороз и Марина Левтова с дочерью. / Фото: www.rustars.tv

 

Супруги прожили вместе 20 счастливых лет до того трагического дня, когда во время катания на снегоходе Марина Левтова попала в аварию. Снегоход, на котором была актриса вместе с дочерью Дарьей, перевернулся. Даша получила несколько переломов, а Марина Левтова с силой ударилась о дерево и в результате черепно-мозговой травмы скончалась.
Юрий Мороз и Марина Левтова с дочерью Дарьей. / Фото: www.rustars.tv

Юрий Мороз и Марина Левтова с дочерью Дарьей. / Фото: www.rustars.tv

 

Юрий Мороз отчаянно переживал смерть любимой жены и, несмотря на второй брак с актрисой Викторией Исаковой, не любит говорить о трагедии, случившейся с Мариной Левтовой. Лишь горько замечает, что болит у каждого по-своему. Во втором браке у актёра и режиссёра родилась дочь Маруся, но она скончалась в трёхмесячном возрасте. Второй дочери Юрия Мороза и Виктории Исаковой Варваре уже исполнилось 5 лет.

Борис Невзоров и Анастасия Иванова


Борис Невзоров и Анастасия Иванова. / Фото: www.kino-teatr.ru

Борис Невзоров и Анастасия Иванова. / Фото: www.kino-teatr.ru

 

Актёр и сегодня вспоминает о случившейся четверть века назад трагедии со слезами на глазах. Вернувшись домой вечером 3 июня 1993 года, он обнаружил супругу на полу без признаков жизни. Пока Борис Невзоров отсутствовал, в гости в их дом пришёл брат одного из знакомых семьи. Анастасия его знала и впустила в квартиру. А он убил молодую женщину ради того, чтобы забрать несколько недорогих украшений да старенький видеомагнитофон.
Борис Невзоров и Анастасия Иванова с дочерью. / Фото: www.yandex.net

Борис Невзоров и Анастасия Иванова с дочерью. / Фото: www.yandex.net

 

На протяжении долгих лет Борис Невзоров не мог смириться с утратой, воспитывал при помощи бабушек дочь Полину, а его попытки создать семью заканчивались расставаниями. Правда, на протяжении последних 10 лет он счастлив с Еленой Хрипуновой, с которой познакомился в родном Малом театре. Елена служит бухгалтером и, по признанию актёра, стала для него настоящей воплощённой мечтой о счастье.

Эммануил Виторган и Алла Балтер


Эммануил Виторган и Алла Балтер. / Фото: www.izbrannoe.com

Эммануил Виторган и Алла Балтер. / Фото: www.izbrannoe.com

 

Когда Алла Балтер и Эммануил Виторган познакомились, они оба были несвободны. Им пришлось сделать нелёгкий выбор и разрушить свои семьи. Они оба не оправдывали себя, лишь признавались: чувства их были настолько сильными, что жить по отдельности они просто не могли. На протяжении многих лет супруги были счастливы, растили сына Максима. Когда у Эммануила Гедеоновича диагностировали онкологическое заболевание лёгкого, жена неустанно ухаживала за ним и смогла поставить на ноги.
Эммануил Виторган и Алла Балтер с сыном. / Фото: www.yandex.net

Эммануил Виторган и Алла Балтер с сыном. / Фото: www.yandex.net

 

Но врачи вскоре и ей сообщили неутешительный диагноз: онкология позвоночника. Как ни старался актёр спасти любимую женщину, в июле 2000 года её не стало. Должно было пройти много лет, прежде чем актёр снова обрёл счастье. Его женой стала Ирина Млодик, подарившая супругу двоих прекрасных дочерей Этель и Клару.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





5 звёздных пар, история любви которых закончилась трагически

И не забудьте:
5 звёздных пар, история любви которых закончилась трагическиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенМы соседи по планете

Как Google Translate опозорил русским словом Бейонсе и знаменитый бренд

Читать
Константин Лавроненко не будет широко отмечать свое 60-летие
Материал, выбранный редакторами МиртесенDooralei

Константин Лавроненко не будет широко отмечать свое 60-летие

Ирина Пегова: Я стремительно теряю зрение
Материал, выбранный редакторами МиртесенDooralei

Ирина Пегова: Я стремительно теряю зрение

Бывший продюсер Ани Лорак объяснил, в чем Лобода ее превосходит
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Бывший продюсер Ани Лорак объяснил, в чем Лобода ее превосходит

Нонне Гришаевой – 50 лет: карьера, семья и достижения талантливой актрисы
Материал, выбранный редакторами МиртесенFactsinter

Нонне Гришаевой – 50 лет: карьера, семья и достижения талантливой актрисы

В июле российская актриса Нонна Гришаева будет отмечать свое 50-летие. К этому возрасту она, кажется, добилась всего, о чем только можно ...
Дадут фору звездам эстрады: топ-5 великолепно поющих российских актрис
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Дадут фору звездам эстрады: топ-5 великолепно поющих российских актрис

Садальский впечатлился совместной работой с Карпович
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Садальский впечатлился совместной работой с Карпович

Как бы выглядели звёздные пары с большой разницей в возрасте, если бы супруги были ровесниками
Материал, выбранный редакторами МиртесенTVcenter.ru

Как бы выглядели звёздные пары с большой разницей в возрасте, если бы супруги были ровесниками

Популярный рэпер L’One вернул себе творческий псевдоним
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Россоши и России

Популярный рэпер L’One вернул себе творческий псевдоним

"Врачи спасли ему жизнь": Разин рассказал о тяжелом состоянии Данилко
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

"Врачи спасли ему жизнь": Разин рассказал о тяжелом состоянии Данилко

Бывший возлюбленный Ани Лорак оценил ее воссоединение с мужем 
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Бывший возлюбленный Ани Лорак оценил ее воссоединение с мужем 

Официального подтверждения того, что пара снова вместе никто из звезд не давал. В интервью изданию "Собеседник" бывший продюсер певицы Юр...
Жизнь харизматичного Евгения Лебедева: от ярких ролей до печальной старости
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтоп-кадр

Жизнь харизматичного Евгения Лебедева: от ярких ролей до печальной старости

Экс-продюсер Лорак рассказал, в чем она уступает Лободе
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Экс-продюсер Лорак рассказал, в чем она уступает Лободе

Чемпионат по водно-моторному спорту пройдет 1 мая в Ростове
Материал, выбранный редакторами Миртесенrostovgazeta

Чемпионат по водно-моторному спорту пройдет 1 мая в Ростове

Экс-продюсер Ани Лорак прокомментировал слухи о конкуренции певицы с Лободой
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Экс-продюсер Ани Лорак прокомментировал слухи о конкуренции певицы с Лободой

Марина Зудина и Павел Табаков, Яна Чурикова и другие на презентации онлайн-кинотеатра
Материал, выбранный редакторами МиртесенHELLO!

Марина Зудина и Павел Табаков, Яна Чурикова и другие на презентации онлайн-кинотеатра

Садальский остался в восторге от совместной работы с Карпович
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Садальский остался в восторге от совместной работы с Карпович

Артист поделился совместным фото с с актрисой из сериала "Папины дочки", которое было сделано перед репетицией в Союзе театральных деятел...
Телеведущая Стриженова вернулась в эфир "Время покажет" после сложного перелома руки
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Телеведущая Стриженова вернулась в эфир "Время покажет" после сложного перелома руки

Андрей Разин рассказал о тяжелом заболевании Верки Сердючки 
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Андрей Разин рассказал о тяжелом заболевании Верки Сердючки 

«Стояла в прозрачном пеньюаре»: что связывало Пугачеву с известным умершим певцом
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

«Стояла в прозрачном пеньюаре»: что связывало Пугачеву с известным умершим певцом

Звезда "Кривого зеркала" отверг обвинения в изнасиловании
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Звезда "Кривого зеркала" отверг обвинения в изнасиловании

Ставшая матерью в третий раз Галина Боб показала фото выписки из роддома
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Ставшая матерью в третий раз Галина Боб показала фото выписки из роддома

Влад Кадони высказался о судьбе "Дома-2" без Ольги Бузовой
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитэксперт

Влад Кадони высказался о судьбе "Дома-2" без Ольги Бузовой

Даниил Страхов: роман с педагогом, отношения с Кориковой и долгий крепкий брак
Материал, выбранный редакторами МиртесенFactsinter

Даниил Страхов: роман с педагогом, отношения с Кориковой и долгий крепкий брак

«Делал все возможное»: Разин рассказал о тяжелой болезни затравленного Данилко
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

«Делал все возможное»: Разин рассказал о тяжелой болезни затравленного Данилко

Заворотнюк вышла на связь с россиянами: Безумно больно
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

Заворотнюк вышла на связь с россиянами: Безумно больно

Звезда "Деффчонок" Галина Боб показала фото во время выписки из роддома
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Звезда "Деффчонок" Галина Боб показала фото во время выписки из роддома

Наталье Могилевской зашивали голову после падения: "Никогда раньше не рассказывала..."
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Наталье Могилевской зашивали голову после падения: "Никогда раньше не рассказывала..."

Екатерина Стриженова вернулась к работе после перелома руки
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Россоши и России

Екатерина Стриженова вернулась к работе после перелома руки

Тарасов намекнул на ужасный брак с Бузовой
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Тарасов намекнул на ужасный брак с Бузовой

Продюсер "Ласкового мая" назвал причину глубокой депрессии Андрея Данилко
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Продюсер "Ласкового мая" назвал причину глубокой депрессии Андрея Данилко

Музыка из кинофильмов прозвучит в ДК «Капотня»
Материал, выбранный редакторами МиртесенКапотнинский меридиан

Музыка из кинофильмов прозвучит в ДК «Капотня»

Олег Меньшиков: путь к актёрскому Олимпу и личная жизнь актёра
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтоп-кадр

Олег Меньшиков: путь к актёрскому Олимпу и личная жизнь актёра

Павел Табаков больше не скрывает свои отношения с новой пассией
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Павел Табаков больше не скрывает свои отношения с новой пассией

Картина дня

наверх