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Вещи, в которых мы лучшие в определенном возрасте




Оказывается, существует идеальный возраст, чтобы жениться, развивать свое тело, зарабатывать много денег и даже изучать новый язык. Людям также лучше всего удается играть в шахматы и запоминать лица в определенный период своей жизни.

Это может быть хорошей возможностью найти хобби или бизнес, который лучше всего подходит для вас прямо сейчас.





Вещи, в которых успех зависит от нашего возраста




Вещи, в которых успех зависит от нашего возраста





1. Изучение нового языка — 7 лет.
Люди, которые начинают изучать свой второй язык до 10 лет, имеют больше шансов свободно говорить на нем, согласно исследованию. При этом 17 или 18 лет считается последним критическим периодом для изучения нового языка.





Вещи, в которых успех зависит от нашего возраста




2. Удовлетворенность жизнью — 23 года. Опрос 23 000 человек в Германии показал, что текущее удовлетворение жизнью достигает своего пика в возрасте 23 и 69 лет. Если вам уже исполнилось 23 года, нет причин для грусти — просто подождите второй пик, и все будет хорошо снова.





Вещи, в которых успех зависит от нашего возраста




3. Женщины наиболее привлекательны в 23 года. Мужчины находят женщин в возрасте 20 лет наиболее привлекательными. Несмотря на то, что мужчины становились старше, их предпочтение к женщинам старше 20 лет оставалось неизменным. Да, вкусы могут различаться, но это позволяет определить определенные закономерности.





Вещи, в которых успех зависит от нашего возраста





4. Мышечная сила — 25 лет.


Часто люди склонны оправдывать свою лень выдуманными причинами. Например, молодые люди не занимаются спортом, потому что «уже слишком поздно». Но исследование утверждает, что пик мышечной силы начинается даже до 25 лет и длится около десяти лет. Для пожилых людей есть и хорошие новости. Физическая активность снижается довольно медленно, и умеренные физические нагрузки считаются полезными в любом возрасте.





Вещи, в которых успех зависит от нашего возраста




5. Поиск партнера для брака — 26 лет. Математики говорят, что лучшее время для принятия решения — это когда вы посмотрите на 37% вариантов. Легко сказать, что если вы ищете партнера в возрасте от 18 до 40 лет, то лучшее решение должно быть принято в 26 лет.





Вещи, в которых успех зависит от нашего возраста




6. Игра в шахматы — 31 год. Если вы не гроссмейстер, то никогда не играйте в шахматы на деньги с людьми, которым 31 год. В исследовании говорится, что именно в этом возрасте человек обладает наиболее развитыми способностями для этой игры. Но, конечно же, при постоянной тренировке вы можете победить любого противника.





Вещи, в которых успех зависит от нашего возраста




7. Запоминание лиц — 32 года. Если шахматы слишком скучны для вас, не расстраивайтесь, у нас есть другая идея: вы всегда можете работать в секретной службе. Исследование говорит , что наше самое лучшее время для запоминания лиц после 30 — летнего возраста.





Вещи, в которых успех зависит от нашего возраста




8. У мужчин отличная зарплата в 48 лет. Согласно исследованию, мужчины зарабатывают больше всего, когда им около 48 или 49 лет.





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Вещи, в которых мы лучшие в определенном возрасте

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