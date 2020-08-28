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Как сделать свою жизнь осознанной

В повседневной суете так легко забыть, что всё, что окружает вас каждый день, — это и есть ваша жизнь. Как стать более осознанным, наполнить жизнь тем, чего вы действительно хотите, и перестать предавать свои ценности?

Как сделать свою жизнь осознанной

То, как мы проводим свои дни — это то, как мы проводим свою жизнь.

Энни Диллард (Annie Dillard)

Мысли и разговоры, люди и окружающая среда — всё, что происходит каждый день — это и есть ваша жизнь. Поразмыслив над этой фразой, хочется более мудро выбирать то, что наполняет эту жизнь.

Чтобы вести осмысленную, наполненную жизнь, недостаточно найти какой-то лайфхак и слепо его придерживаться. Последовательные ежедневные действия — вот ключ к устойчивым изменениям. Также нужно изменить окружающую среду и привычки, иначе намерение измениться быстро улетучится, даже если мотивация была самой пламенной.

Вот несколько привычек, которые помогут непрерывно стремиться к более осознанной и наполненной жизни. Но, меняя свою жизнь, помните: не существует быстрых способов достичь устойчивых изменений, так что лучше сразу начинайте наслаждаться процессом. Он очень долгий, длиной в жизнь.

1. Каждый день находите время, чтобы прислушаться к внутреннему голосу

Проверяйте. Спрашивайте себя, почему вы решили именно так, а не иначе.
Спрашивайте, зачемвы что-то делаете, прежде чем сделать это. Вы решили так поступить или решили за вас? Довольно сложно отделить ваш внутренний голос от мнений других людей, но, когда вы это сделаете, вы начнёте принимать решения, которые точно соответствуют вашим целям и идеалам. И вы всегда будете уверены в решениях, которые принимает этот голос.

2. Контроль над своими мыслями — ваша главная сила

Когда в последний раз вы замечали, что негативные мысли занимают ваш разум? Может быть, это происходит прямо сейчас? Научитесь отслеживать негативные мысли, упорядочивать их и отвлекаться на что-нибудь другое. Способность вашего разума сосредоточиваться на том, что действительно важно, позволяет вам следовать своим путём в этом мире. Если вы всё время чувствуете себя истощённым, возможно, это из-за неспособности контролировать свои мысли. Ваш разум как дикий зверь. Приручите его!

3. Ищите моменты потока

Исследуйте моменты, в которых вы действуете в состоянии потока, выясните, какое окружение стимулирует это состояние, и постарайтесь создать необходимые условия в течение дня. Вы работаете в потоке в одиночку, полностью погрузившись в любимое дело? Отлично, определите неприкосновенное пространство, цените и защищайте это время так, как будто от этого зависит исполнение ваших желаний. Потому что на самом деле так и есть.

4. Осознавайте личный опыт в глобальной перспективе

Как сделать свою жизнь осознанной

Смотрите на океан, поиграйте с собакой, прикоснитесь к дереву — каждый день посвятите немного времени занятиям, которые напомнят вам, что вы — часть идеальной системы, гораздо более глобальной, чем ваша жизнь.

И помните, что всё, что вы делаете, — это маленькое колебание в этой огромной экосистеме, а каждый день вашей жизни — маленькое колебание во всей вашей жизни. Помните, что ваши действия важны, но они не единственное, что есть в этом мире.

5. Сохраняйте ясность разума с помощью медитативных практик

Как сделать свою жизнь осознанной

Просто удивительно, как утренняя медитация может изменить ваш день. Концентрация на дыхании помогает сохранять ясность и лёгкость мышления на протяжении всего дня: во время напряжённого разговора, когда вы находитесь на встрече или идёте по улице.

Напомните себе вернуться к спокойным мыслям и сконцентрироваться на дыхании — это поможет вам сделать за день гораздо больше. И не потому, что это какое-то хитрое средство, а просто потому, что ваш разум находится в спокойном состоянии, а это великая сила.

6. Пересматривайте свои основные ценности каждую неделю

Спросите себя, как вы соблюдаете свои ценности на личном, профессиональном и социальном уровнях. Будьте честны с собой. Если то, чем вы занимаетесь в течение дня, не соотносится с вашими истинными ценностями, значит, вы идёте не той дорогой. Помните: то, на что мы тратим свой день, — это то, на что уходит вся жизнь.

7. Не ищите коротких путей

Вы либо выполняете свою миссию в этой жизни и видите прогресс, либо нет. Нет простых способов вести жизнь, для которой вы предназначены. Каждый день делать то, что соответствует вашей природе и вашим ценностям — вот единственное и лучшее, что вы можете сделать.

8. Повторяйте для себя позитивные аффирмации

Вы сделали нечто значимое? Написали статью, которой гордитесь? Медитировали каждый день на этой неделе? Прекрасно! Посмотрите в зеркало, поздравьте себя и напомните себе, как здорово ощущать, что ты совершил что-то важное в своей жизни. Как давно вы тихо праздновали победу сами с собой?

9. Пишите на бумаге каждый день

Как сделать свою жизнь осознанной

Просто выражайте свои мысли, планируйте и мечтайте.

10. Выбирайте правильное окружение

Окружите себя действительно активными, страстными, честными и разносторонними людьми, сообществами и мыслями.

11. Создайте быт, который кажется вам правильным

Делайте то, что подходит вам, иначе вы не сможете придерживаться установленных для себя правил в долгосрочной перспективе. Простые и любимые дела — это здорово, и выполнять их нужно именно тогда, когда они приносят удовольствие. Например, если вам нравится писать в дневник по утрам, делайте это и наслаждайтесь процессом.

12. То, с чем вы боретесь, сохраняется

Если вы постоянно обращаете внимание на негатив в своей жизни, он так и будет преследовать вас. Мы видим то, что хотим видеть, и если вы зациклились на каком-то негативном качестве, то будете видеть его везде и во всём, вне зависимости от того, что делают окружающие. Если в вашей жизни появились такие «болевые точки», найдите время, чтобы разобраться с ними, выяснить настоящую причину и устранить её.

13. Исследуйте, размышляйте, экспериментируйте

Это замечательный способ понять, что работает для вас, а что нет, отследить свой личный опыт и найти новый образ мыслей и действий.

А вы стремитесь к осознанной жизни?

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