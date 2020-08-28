Как сделать свою жизнь осознанной

В повседневной суете так легко забыть, что всё, что окружает вас каждый день, — это и есть ваша жизнь. Как стать более осознанным, наполнить жизнь тем, чего вы действительно хотите, и перестать предавать свои ценности?









То, как мы проводим свои дни — это то, как мы проводим свою жизнь.



Энни Диллард (Annie Dillard)