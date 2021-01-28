Что говорили «душманы» о советских солдатах

Вторжение

Когда разразившийся в Демократической Республике Афганистан в 1973 году гражданский конфликт перешёл в острую фазу, правительство этой азиатской страны обратилось к руководству СССР с просьбой вступить в вооружённое противостояние и помочь в борьбе с моджахедами.

Поддерживаемые ведущими государствами НАТО душманы, для привлечения боевых сторонников и оправдания своих действий, изо всех сил старались демонизировать образ солдат-коммунистов. Именно их идеологи сгенерировали и распространяли военный лозунг «Marg bar shouravi», что в переводе на русский язык означало «Дари смерть советским!».

15 февраля 1989 года в час объявления генералом Борисом Громовым о выводе советских войск из Афганистана, местные жители восприняли эту новость как победу. Но спустя десятилетие, когда на их землю вступили американские солдаты, они горько пожалели о том, что некогда радовались изгнанию, как оказалось более благородного и честного соперника.