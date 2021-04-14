Растение Алоказия со смольно-чёрными листьями и съедобными корнями

Видов растения алоказия существует немало. Родиной этого необычного растения является Азия, однако, и в России, при соблюдении необходимых условий, оно чувствует себя вполне комфортно. Алоказия Блэк Мэджик (Black Magic) выглядит экзотически красиво и привлекательно, ведь его листья — полностью чёрно-смольного цвета.





Его листья способны достигать в длину 60 см! По форме они чем-то напоминают уши слона.



Цветёт растение очень редко, так как для этого необходимо создать целый ряд условий. Но и без цветения, чёрная алоказия выглядит впечатляюще, благодаря своим необыкновенным листьям. Растение относится к медленнорастущим. Оно эффективно смотрится даже в обыкновенном комнатном горшке.





Алоказия Блэк Мэджик предпочитает плодородную и разнообразную почву. Желательно приготовить смесь в равных пропорциях из дерновой, листовой, перегнойной земли, а также песка и торфа.



Поливать следует по мере высыхания почвы, не переливать. Зимой полив ограничен.





В целом, растение нуждается в тепле, поэтому даже зимой ему необходимо обеспечить температуру не ниже 16 градусов, летом— 22-26. Алоказия очень чувствительна даже к небольшим заморозкам, поэтому в саду его можно держать только с мая по сентябрь.



Любопытно также и то, что растение является целебным.

У алоказии являются съедобными клубни (посредством которых происходит размножение), стебли, листья. Настойка из алоказии даже устраняет зуд и раздражение от укусов насекомых, ускоряет излечивание кожных заболеваний.