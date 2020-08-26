Отец Лукашенко: почему про него ничего не известно

Белорусский «батька» рос без отца

Детство Александра Лукашенко прошло в поселке Копысь (Витебская область, Белоруссия). Мама будущего президента Екатерина Трофимовна Лукашенко – украинка по национальности. Сразу после войны она работала на Оршанском льнокомбинате, позднее, когда родился сын, перебралась в Копысь, была дояркой на ферме.

Как и многие мальчишки, которых мать воспитывает в одиночку, будущий президент был трудным ребенком, учился неважно, стоял на учете в детской комнате милиции.

Однако, мать, очень любившая своего Сашу, сделала все, чтобы он получил достойное образование и хорошо устроился в жизни. Ее усилия, как мы все видим, увенчались успехом.

Однако, журналистам и рядовым жителям братской республики не дает покоя вопрос: а кем был отец белорусского батьки?

В версиях, как водится, недостатка нет.