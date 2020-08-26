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Отец Лукашенко: почему про него ничего не известно

Отец Лукашенко: почему про него ничего не известно

Отец Лукашенко: почему про него ничего не известно
kremlin.ru
Недавно президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко публично произнес несколько слов о своем отце. Это случилось во время интервью, данного Лукашенко украинскому журналисту Гордону.

До сих пор все любопытствующие могли узнать из открытых источников, из Википедии, в частности, что отец руководителя Белоруссии «неизвестен».

Впрочем, откровения Александра Григорьевича на украинском телевидении ясности не внесли. Он сказал: «Один раз я видел своего отца, когда он пришел к нам. Мы с мамой жили в деревне. Я … смутно очень помню. Единственное, что осталось в памяти: это очень-очень высокий человек — где-то за два метра. Подтянутый, высокий человек. Больше я об отце ничего не помню».

Белорусский «батька» рос без отца

Детство Александра Лукашенко прошло в поселке Копысь (Витебская область, Белоруссия). Мама будущего президента Екатерина Трофимовна Лукашенко – украинка по национальности. Сразу после войны она работала на Оршанском льнокомбинате, позднее, когда родился сын, перебралась в Копысь, была дояркой на ферме.

Как и многие мальчишки, которых мать воспитывает в одиночку, будущий президент был трудным ребенком, учился неважно, стоял на учете в детской комнате милиции.

Однако, мать, очень любившая своего Сашу, сделала все, чтобы он получил достойное образование и хорошо устроился в жизни. Ее усилия, как мы все видим, увенчались успехом.

Однако, журналистам и рядовым жителям братской республики не дает покоя вопрос: а кем был отец белорусского батьки?

В версиях, как водится, недостатка нет.

Цыган Рыгор

Земляк и друг Лукашенко Александр Щербак (он был доверенным лицом Александра Григорьевича, когда тот в 1990 году избирался в Верховный Совет) говорил, что в родном селе все звали будущего президента «Сашкой-цыганом» или попросту «цыганенком». И были на то и другие причины, помимо непоседливого и шебутного нрава мальчишки.

Вроде бы, поселковые старожилы говорили, что стояла недалеко от дома, где жила Екатерина Лукашенко, кузня. И заправлял в этой кузне цыган по имени Рыгор. Отчество «Рыгорьевич» — это калька «Григорьевич». Потому, дескать, и Сашка-цыган. Косвенно о цыганском происхождении говорит и тот факт, что слух у президента Белоруссии отличный, в детстве он закончил музыкальную школу по классу баяна. Да и язык тоже подвешен что надо. Говорили, что ни одна вечеринка, свадьба или иное праздничное мероприятие в поселке без его участия не обходились. Тамадой будущий президент был отменным.

Еврей Гирша

Некоторое время, как известно, мама Лукашенко работала на льнокомбинате. Отходы (так называемый «очес») с предприятия вывозил на телеге некий Гирша – человек женатый, при этом одноглазый и еврейской национальности.

Гирша – это еврейский вариант имени Григорий.

Этой версии происхождения батьки придерживается один из его соратников в «нулевых» годах, А. Радьков, который недавно выпустил свои мемуары. Идет в этой книге речь, в том числе, и о Лукашенко. Радьков пишет, что Лукашенко как-то сказал:

— У нас в Беларуси евреев было столько, что все перемешалось. Вот, например, у Радькова — 30% еврейской крови, а у меня — 40%!

Не очень, впрочем, понятно, почему всего 40%, ведь если отцом президента был еврей, то соотношение должно быть 50 на 50. Но Александр Григорьевич известен тем, что иногда в увлечении может и слегка запутаться. Все помнят высказывание белорусского президента о том, что его отец погиб на Великой Отечественной войне, в то время, как сам Лукашенко родился в 1954 году.

Белорус Григорий

Наименее экзотическая версия происхождения Лукашенко гласит, что отцом будущего президента был белорус Григорий, работавший в Орше в лесничестве.

Об этом рассказывала акушерка Мария Кульпинова, которая и помогла Александру Григорьевичу появиться на свет. Об этом же журналистке Снежане Инанец рассказала Зинаида Рыбакова – подруга матери президента.

Обе женщины рассказывали, что этот лесник Григорий был хорошим, работящим человеком, белорусом по национальности. Но при этом любил выпить. Потому-то Екатерина Трофимовна с ним и рассталась. Зинаида Рыбакова утверждает, что лично знала отца Лукашенко и что президент Белоруссии похож на него.

Почему же Лукашенко хранит тайну?

Думается, причина скрытности президента братской республики вовсе не в том, что он, якобы, стыдится своего происхождения. Ничего стыдного ни в одной из версий нет.

Все, вероятно, значительно проще. В том же интервью Гордону Лукашенко сказал: «И пусть меня мама простит: она даже не хотела, чтобы я что-то говорил и вспоминал об отце».

Свою мать Александр Григорьевич очень любит, и так относился к ней, по рассказам односельчан, всегда. И, разумеется, он уважает нежелание мамы распространяться о человеке, с которым она давным-давно рассталась, и даже вспоминать о нем не хочет.

Ольга Ельникова

 

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