Как избавиться от слизней на дачном участке

От слизней страдает очень много растений на участке. Особенно обидно становится, когда слизняки добираются до съедобных плодов и листьев, портя и сокращая урожай. Чтобы этого избежать, можно, конечно, применить химию, но это безопасно только на клумбах с цветами.

На плодовых грядках желательно использовать безопасные для растений способы борьбы со слизнями, о которых рассказано ниже.





Слизняк боится соли, горчицы, крапивы в цветущем состоянии, спитого кофе, чёрного перца, яичной скорлупы и суперфосфата (извести). Вместо суперфосфата, можно использовать раствор из 2 л воды и 40 мл нашатырного спирта, которым необходимо обработать участок. Главной причиной, по которой все вышеперечисленные способы могут не работать, это то, что использовался только какой-то один монопродукт и в недостаточном количестве. Для реальной и продуктивной борьбы со слизнями, необходимо смешивать разные (!) виды безопасных для огорода, но неприятных для слизняка продуктов в достаточном объёме. Защитную границу вокруг грядок следует делать довольно широкую!





Вокруг хостов желательно разложить цветущую крапиву, прямо ветками, скрученными в жгут, слегка присыпав землей. Также крапиву можно нарезать — тогда листьев станет объемом больше, они распушатся и заполнят всё пространство вокруг хостов.

Для защиты огорода и грядок применяйте сразу 3-4 разных продукта, например, яичную скорлупу, крапиву, перец и горчицу одновременно. Если вы используете яичную скорлупу мелкой фракции, то помните, что толщина защитной полосы должна быть не менее 20 см! Если вы сделаете лишь лёгкую посыпку вокруг растений, то это не даст никакого эффекта. Тем не менее, если же у вас не набирается достаточное количество яичной скорлупы, то можно смело сделать два разных ряда, один из которых будет состоять из крапивы, а второй — из скорлупы. Можно сделать и больше рядов, добавив, ряд за рядом, горчицу, перец, спитый кофе, суперфосфат и т. д. Так будет даже ещё эффективнее! Такая полоса, если она получится в итоге 30-50 см толщиной, гарантированно защитит растения от слизней. Там, где насыпаны продукты для защиты, земли под ними не должно быть видно!По углам грядки также очень желательно расставить ловушки для слизней, через каждые 30 см, вкапывая миску в землю. Слизни любят алкоголь, особенно пиво, сидр или перебродивший яблочный сок. Можете просто собрать подгнивающие яблоки, нарезать, залить водой и оставить на солнце. Через пару дней они забродят, и полученную брагу можно применять в качестве ловушки для слизней.Если слизни добрались до подвала, то здесь с ними бороться намного проще. Просто обработайте подвал смесью из 10 л воды, в которой растворено 200 гр обычной соли. В саду такой способ не рекомендуется использовать, так как высокая концентрация соли губительна и для растений!Подробнее о способах борьбы со слизняками смотрите в видео ниже: